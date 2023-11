Taliban ở Pakistan đe dọa tấn công dự án Vành đai, Con đường của Trung Quốc trừ khi nộp 'thuế'

Đòi thu thuế xây dựng 5%

Theo tờ Telegraph, trong một tin nhắn video, chỉ huy phe Gandapur của Taliban Pakistan cảnh báo rằng, Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC) - dự án phát triển cơ sở hạ tầng dài khoảng 3200 km bao gồm đường bộ và đường sắt chạy từ Trung Quốc đến Biển Ả Rập – có thể sẽ bị phá hoại.



"5% là mức thuế của chúng tôi đặt ra ở mọi nơi", người chỉ huy nói trong bài phát biểu trước các công nhân xây dựng ở thành phố Dera Ismail Khan của Pakistan.

Ông ta nói: "Máy móc và người lao động sẽ là mục tiêu của các chiến binh Taliban nếu không nộp thuế."

Theo Telegraph, những lời đe dọa của chỉ huy Taliban Pakistan là một phần của chiến dịch tống tiền nhằm vào những người có liên quan đến việc hiện thực hóa dự án hạ tầng toàn cầu hàng đầu của Trung Quốc tại Pakistan.

Được Chủ tịch Tập Cận Bình công bố vào năm 2013, sáng kiến Vành đai, Con đường là kế hoạch đầy tham vọng nhằm phát triển các tuyến thương mại mới kết nối Trung Quốc với phần còn lại của thế giới.

Abdul Sayed, nhà phân tích nghiên cứu về an ninh khu vực Afghanistan-Pakistan, cho biết: "Tống tiền là một hành vi phổ biến của nhóm Taliban Pakistan, vốn chủ yếu dựa vào các nguồn thu như vậy để trang trải chi phí."

"Bằng chứng gần đây cho thấy phiến quân đã đòi thuế từ các bộ trưởng, quan chức chính phủ [Pakistan], nhà thầu và các doanh nghiệp khác..."



Theo Telegraph, hàng nghìn nhân viên an ninh của Pakistan đã được triển khai để đảm bảo an ninh trước các mối đe dọa chống lại CPEC, nối khu tự trị Tân Cương phía tây Trung Quốc với cảng Gwadar ở phía tây nam Pakistan.

Trên thực tế, kỹ sư và công nhân Trung Quốc từng bị tấn công ở Pakistan. Năm 2021, 12 người - trong đó có 9 công nhân Trung Quốc - thiệt mạng do vụ nổ trên xe buýt chở nhân viên đến địa điểm xây dựng đập thủy điện Dasu ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, miền bắc Pakistan.

Trong một diễn biến liên quan, vào ngày 12/9, Đại sứ Mỹ tại Pakistan Donald Blome đã đến thăm dự án cảng nước sâu do Trung Quốc tài trợ ở Gwadar. Đây là một chuyến thăm nhằm xây dựng niềm tin với người dân địa phương, trong bối cảnh Pakistan và Trung Quốc ngày càng giảm sự quan tâm đến CPEC.

Giám đốc Viện Nam Á tại Trung tâm Wilson (Mỹ) Michael Kugelman cho biết: "Những lo ngại của Trung Quốc về các mối đe dọa an ninh đối với các khoản đầu tư của họ ở Pakistan là lý do lớn khiến CPEC mất đà trong những năm gần đây. Những rủi ro an ninh này đang gia tăng vì không chỉ phe ly khai Baloch mà cả nhóm Taliban Pakistan cũng đang đe dọa và thực sự tấn công các lợi ích của Trung Quốc ở Pakistan."

"Mối đe dọa mới này do một chỉ huy Taliban địa phương đưa ra sẽ làm tăng thêm lo ngại của Trung Quốc. Taliban đã hồi sinh gần đây, với các cuộc tấn công gia tăng ở Pakistan trong khi Islamabad không có chiến lược chính thức nào để chống lại điều đó", ông Kugelman nói.

Taliban ở Pakistan trỗi dậy

Theo Telegraph, các nhóm chiến binh Taliban ở Pakistan đã trỗi dậy trở lại kể từ khi lực lượng Taliban trở lại nắm quyền ở nước láng giềng Afghanistan. Kể từ đó, Pakistan đã phải hứng chịu làn sóng khủng bố, chủ yếu ở các khu vực dọc biên giới phía bắc.

Đầu tháng này, Thủ tướng tạm quyền của Pakistan, ông Anwaar-ul-Haq Kakar, cho biết các cuộc tấn công khủng bố ở nước này đã tăng 60% và các vụ đánh bom liều chết đã tăng 500% kể từ khi lực lượng Taliban ở Afghanistan trở lại nắm quyền vào tháng 8/2021.

Theo Telegraph, vào ngày 3/11/2023, Tehreek-e-Jihad Pakistan - một nhánh của Taliban Pakistan - đã nhắm mục tiêu vào một căn cứ không quân của Pakistan ở trung tâm thành phố Mianwali. Khoảng 14 máy bay được cho là đã bị hư hại trong cuộc tấn công và 35 quân nhân thiệt mạng.



Sự gia tăng các cuộc tấn công khủng bố đã khiến mối quan hệ giữa Islamabad và Kabul trở nên xấu đi, khi ông Kakar cáo buộc chế độ Taliban hỗ trợ Taliban Pakistan bằng cách cho phép nhóm này tiến hành các cuộc tấn công vào Pakistan từ lãnh thổ Afghanistan.

Thủ tướng Kakar nói với Đài truyền hình nhà nước Pakistan: "Chúng tôi đã chia sẻ tất cả thông tin chi tiết với chính phủ lâm thời Afghanistan, nhưng họ không có hành động chống lại những kẻ khủng bố Taliban đang sống ở Afghanistan và sử dụng vùng đất đó để chống lại chúng tôi".

Theo Telegraph, nhóm Taliban Pakistan được thành lập vào năm 2007 bởi các chiến binh tách ra khỏi lực lượng Taliban ở Afghanistan, và từng kiểm soát các vùng phía tây bắc Pakistan trước khi bị quân đội Pakistan đánh đuổi vào năm 2014.

Giờ đây, Taliban Pakistan một lần nữa lại tiến quân, chiếm lãnh thổ ở phía bắc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Nhóm này cũng đã thành lập một chính quyền ngầm cho thành phố có nhiều bất ổn Peshawar và các vùng biên giới khác của Pakistan.