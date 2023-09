Tâm điểm chứng khoán: Thị trường ra sao sau “hiện tượng” tỷ USD?

Thị trường chứng khoán tuần giao dịch sau lễ dù có 2 phiên tăng, 2 phiên giảm nhưng xu hướng chung vẫn là tuần tăng điểm ấn tượng. Yếu tố hỗ trợ mạnh cho VN-Index là thanh khoản tăng vọt với 4 phiên đều ở mức trên tỷ đô.

Tuần mới, VN-Index liệu có duy trì được đà tăng với thanh khoản dồi dào? Chúng tôi ghi nhận ý kiến các chuyên gia:

Thanh khoản, thị trường vẫn còn dư địa tăng tốt

Ông Trương Hiền Phương, Giám đốc cấp cao, CTCK Kis Việt Nam

Diễn biến thị trường tuần qua cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang tích cực. Các thông tin hỗ trợ phải kể đến là lãi suất đang giảm sâu, khách hàng có thể tiếp cận khoản vay mới với lãi suất thấp hơn để đảo nợ.

Với thông tin trên, nếu là cá nhân sẽ có được khoản tiền dôi dư, là tổ chức sẽ tiết kiệm được đáng kể chi phí lãi vay, chi phí tài chính qua đó giúp biên lợi nhuận tốt.

Ông Trương Hiền Phương

Thông tin nữa giúp nhà đầu tư hưng phấn là chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ từ ngày 10/9. Chuyến thăm được kỳ vọng mang đến làn gió mới về đầu tư từ các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Mỹ vào Việt Nam.

Quan sát cho thấy, tuần vừa qua khối ngoại bán ròng khá mạnh, trong đó có Fubon vốn đẩy mạnh mua vào thời gian qua. Tuy nhiên dòng tiền trong nước cân được lực bán, cho thấy tâm lý nhà đầu tư hứng khởi.

Ngoài những yếu tố kể trên, một thông tin tích cực nữa là việc vận hành hệ thống KRX, dự kiến triển khai từ trung tuần tháng 12 năm nay. Nếu KRX vận hành sẽ đẩy nhanh tốc độ đầu tư của nhà đầu tư. Cộng với sự phối hợp của Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD), chúng ta có thể nghĩ đến sản phẩm mới là T+1 thậm chí T+0. Điều này cần thời gian nhưng có thể nhìn trước sẽ diễn ra nên nhà đầu tư mạnh dạn giải ngân. Có thể thấy giá cổ phiếu nhóm chứng khoán tăng tốt do nhà đầu tư đón đầu thông tin này.

Xu hướng tích cực này còn tiếp tục lan tỏa trong thời gian tới, có thể kéo dài trong cả tháng tới. Hiện giờ thị trường vận động theo khuynh hướng tăng với thanh khoản gia tăng, nếu có điều chỉnh chỉ là những phiên rung lắc chứ không phải đảo chiều giảm.

Từ nay tới cuối năm, VN-Index có thể giao dịch ở vùng 1.350 tới 1.400 điểm. Tức là dư địa cho thị trường tăng vẫn còn tốt. Nhưng tôi nhấn mạnh, thị trường không thể tăng theo mô hình chữ V mà theo zic zắc, phải có những phiên nghỉ cho nhà đầu tư chốt lời và dòng tiền mới tham gia.

Xu hướng tích cực có thể tạm dừng

Ông Hoàng Anh Tuấn, Chuyên viên tư vấn đầu tư KHCN cao cấp, CTCK MB (MBS)

Thị trường sau lễ liên tục tăng về cả chỉ số và thanh khoản. Thanh khoản thị trường liên tục ở trên 1 tỷ USD trong nhiều phiên, cao hơn tuần trước lễ 23% về giá trị. Việc thanh khoản tăng là chỉ báo tích cực cho thị trường chứng khoán. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã có niềm tin hơn vào kinh tế và thị trường chứng khoán dẫn tới việc giao dịch nhiều hơn cả về số lượng và giá trị.

Ông Hoàng Anh Tuấn

Tôi cho rằng xu hướng tích cực có thể tạm dừng trong tuần tới do (1) thị trường đang chạm ngưỡng kháng cự tâm lý 1.245 điểm, ở ngưỡng này nhà đầu tư sẽ e dè hơn trong việc mua vào và có xu hướng bán ra do tâm lý đợt giảm phiên 50 điểm trước đó; (2) gần tới ngày nâng lãi suất của FED, FED sẽ nâng lãi suất lên tiếp 5,5%/năm với đồng USD và có thể giữ ngưỡng lãi suất này hết năm 2023. Điều này tác động tiêu cực đến dòng vốn vào các thị trường chứng khoán cũng như tâm lý nhà đầu tư, vì vậy nhà đầu tư cũng sẽ có những e dè nhất định khi mua vào; (3) thị trường đang ở giai đoạn trũng thông tin, ở những giai đoạn thiếu thông tin thì đa phần cổ phiếu sẽ khó tăng mạnh và thậm chí có thể giảm. Tuy nhiên, nhà đầu tư không nên quá lo lắng do chính sách nhà nước đang duy trì mặt bằng lãi suất thấp để hỗ trợ nền kinh tế, trong trung dài hạn, thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục tăng trưởng. Nhịp chững lại trong tuần tới chính là cơ hội để mua cổ phiếu ở giá tốt để chuẩn bị cho nhịp tăng sắp tới.

Tôi cho rằng thanh khoản vẫn còn dư địa tăng nhờ margin chưa căng hết sức, nền kinh tế phục hồi tốt thì nhà đầu tư sẽ tự tin hơn trong việc dùng đòn bẩy.

Thị trường đã tăng liên tục từ đầu năm 2023 đến nay, bắt đầu từ ngưỡng 1.018 điểm, nhà đầu tư đã quen với phương pháp giao dịch mua, chờ có lời rồi bán ra hoặc mua lúc giảm, chờ tăng rồi bán ra. Chính vì việc có lợi nhuận dễ dàng trong suốt quá trình nên đa phần nhà đầu tư đã tự tin hơn và sẵn sàng đầu tư nhiều hơn vào thị trường chứng khoán.

Trong ngắn hạn, nhà đầu tư khó có thể huy động tiền từ bên ngoài nên nhà đầu tư sẽ sử dụng đòn bẩy có sẵn tại các công ty chứng khoán. Vì vậy, thanh khoản sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Khi thanh khoản tiếp tục tăng, tôi thấy cơ hội lớn đi kèm rủi ro lớn. Khi lòng tham bắt đầu xuất hiện, nhà đầu tư sẽ đầu tư nhiều hơn để có lợi nhuận nhiều hơn, chấp nhận trả giá cổ phiếu cao hơn giá trị thực của doanh nghiệp (điều này thúc đẩy giá cổ phiếu và thị trường tăng lên).

Tuy nhiên, khi giảm thì nhà đầu tư sẽ hoảng loạn và bán xuống giá cũng thấp hơn giá trị thực của doanh nghiệp. Đối với nhà đầu tư ngắn hạn cho 1 tuần – 1 tháng tới, tôi cho rằng đây là trái ngọt nhất trong năm với nhà đầu tư nhanh nhạy do mức độ biến động trong ngắn hạn sẽ rất lớn. Còn đối với nhà đầu tư dài hạn thì đây là cơ hội để chốt lời khi thị trường tăng nhanh và sau đó sẽ là cơ hội mua lại khi giá cổ phiếu nằm dưới giá trị thực khi nhà đầu cơ hoảng loạn bán ra.

Tôi cho rằng VN-Index có thể chinh phục ngưỡng 1.366 điểm trong thời gian tới khi kỳ vọng được kích hoạt đến mức cao nhất cùng với những triển vọng tốt của nền kinh tế. Hy vọng nhà đầu tư có thể tận dụng được nhịp tăng mạnh và nhanh này để gia tăng tài sản.