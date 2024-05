Tạm đình chỉ Giám đốc Sở và một số cán bộ; kỷ luật cựu trưởng phòng

Ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Sở Y tế đã bị khởi tố

Quyết định tạm đình chỉ chức vụ ông Phạm Minh An được Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Thọ ký ngày 9/5 (Quyết định số 1116/QĐ–UBND).

Theo báo chí, việc tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Phạm Minh An là để phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng.



Trong thời gian tạm đình chỉ chức vụ, ông Phạm Minh An được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Trước đó, ông Phạm Minh An bị khởi tố do liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" trong gói thầu số 25 xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Gói thầu này đấu thầu thiết bị cho phòng mổ Hybrid chấn thương chỉnh hình, thuộc dự án trang thiết bị y tế Bệnh viện Vũng Tàu.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, ông Phạm Minh An đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý hoạt động đấu thầu, dẫn đến việc vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại cho Nhà nước.

Ngoài ông Phạm Minh An, một số cán bộ khác của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã bị tạm đình chỉ chức vụ hoặc công tác để phục vụ công tác điều tra.

Bệnh viện Vũng Tàu - nơi xảy ra sai phạm trong việc đấu thầu trang thiết bị y tế.

Phân công ông Nguyễn Văn Thái điều hành hoạt động của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện nay, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có quyết định phân công ông Nguyễn Văn Thái, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phụ trách lãnh đạo, quản lý điều hành hoạt động của Sở Y tế trong thời gian ông Phạm Minh An bị tạm đình chỉ chức vụ.

Đồng thời, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng yêu cầu Sở Y tế tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra vụ án.

Việc tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được đánh giá là một sự việc nghiêm trọng. Việc này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của ngành y tế địa phương.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã yêu cầu Sở Y tế tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc và xử lý nghiêm các vi phạm.

Phê bình tập thể lãnh đạo 2 Phòng đã tham mưu cho lãnh đạo Sở sai phạm đấu thầu

Trong một diễn biến liên quan, ngày 11/5, VOV cho biết, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa thông báo về việc phê bình tập thể lãnh đạo phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở này đã tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế sai phạm trong thực hiện 11 gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) trúng thầu.

Cụ thể, Sở Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu phê bình tập thể lãnh đạo phòng Kế hoạch tổng hợp giai đoạn 2013 đến tháng 2/2017 và tập thể lãnh đạo phòng Kế hoạch - Tài chính giai đoạn từ tháng 3/2017 đến tháng 6/2018.

Việc phê bình được thực hiện theo công văn của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo kiến nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại kết luận số 257/TTr ngày 8/12/2023.

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế

Ngoài ra, Sở Y tế cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trương Đình Trúc, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính của Sở Y tế, do trong thời gian công tác đã có hành vi vi phạm các quy định của Luật Đấu thầu.

Cụ thể, từ năm 2013 đến năm 2018, ông Trúc đã tham mưu cho lãnh đạo Sở có sai phạm trong thực hiện 11 gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) trúng thầu theo kết luận của Thanh tra. Được biết ông Trúc đã nghỉ việc.

Liên quan đến vụ việc, bên cạnh việc khởi tố đối với Giám đốc Sở Y tế Phạm Minh An, trước đó, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Trần Mạnh Hải, Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế; Đỗ Hữu Hải, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sơn Hà.

Tháng 3/2024, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Tạ Quang Trường, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex; khởi tố bị can, lệnh khám xét và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Tuấn Anh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tạ Thiên Ân; Lê Hữu Lễ, nguyên Trưởng Phòng Kinh doanh Dược phẩm và Trang thiết bị y tế - Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex.