Tạm giữ 18 cán bộ tại 2 trung tâm đăng kiểm ở Gia Lâm, Hà Nội

Trong các đối tượng bị tạm giữ gồm có: Nguyễn Trọng Tâm (sinh năm 1982, Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-02S); Nguyễn Khánh Tùng (sinh năm 1962, nguyên Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-02S, đã nghỉ hưu từ ngày 1/1/2023); Nguyễn Khánh Hưng (sinh năm 1979, Là Phó Giám đốc Trung tâm 29-02S, hiện đã chuyển công tác đi trạm đăng kiểm khác); Đào Mạnh Thắng (sinh năm 1970 Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-02V); cùng một số đăng kiểm viên…

Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ hành vi phạm tội của các cá nhân nêu trên. Cụ thể, tại Trung tâm đăng kiểm 29-02V, từ tháng 11/2019 đến tháng 12/2022. Giám đốc Đào Mạnh Thắng chỉ đạo các đăng kiểm viên nhận tiền của các lái xe ô tô đến đăng kiểm để bỏ qua một số lỗi nhỏ trong quá trình đăng kiểm. Hàng ngày, Thắng được chung chia theo tỷ lệ; mỗi ngày từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng, tùy theo doanh số nhiều hay ít.

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự

Tổng số tiền trung tâm đăng kiểm nhận được từ lái xe ô tô đến đăng kiểm đưa để được bỏ qua lỗi nhỏ từ tháng 11/2019 đến tháng 12/2022 là khoảng 500 đến 600 triệu đồng. Riêng Thắng được chung chia khoảng 90 triệu đồng; mỗi đăng kiểm viên được khoảng 40 đến 50 triệu đồng; nhân viên văn phòng được khoảng 20 triệu đồng.



Tháng 12/2022, khi biết được thông tin một số trung tâm đăng kiểm tại các tỉnh, thành bị điều tra, xử lý về hành vi “Nhận hối lộ", ông Thắng đã chỉ đạo trung tâm dừng hoàn toàn việc nhận tiền từ lái xe ô tô đến đăng kiểm.

Về sai phạm của các cá nhân ở Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-02S: Từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2022, đăng kiểm viên Nguyễn Trọng Tâm (sinh năm 1981 ở Hà Nội), được sự chỉ đạo của Nguyễn Khánh Tùng cùng các đăng kiểm viên khác nhận tiền của các lái xe ô tô đến đăng kiểm để bỏ qua một số lỗi trong quá trình đăng kiểm. Hàng ngày, các đăng kiểm viên thu tiền của các lái xe đến đăng kiểm nộp lại cho Phạm Văn Vương (sinh năm 1980 ở Hà Nội).

Sau khi nhận tiền, Vương sẽ tập hợp tiền và chia lại cho Trưởng trung tâm, Phó trưởng trung tâm, các đăng kiểm viên và nhân viên trong trung tâm mỗi tháng 2 lần vào đầu tháng và cuối tháng theo tỷ lệ: Trưởng trung tâm 3 phần, Phó trưởng trung tâm 2,5 phần, đăng kiểm viên 2 phần, các nhân viên văn phòng 1 phần.

Từ thời điểm Tùng về hưu thì Tâm được bổ nhiệm làm Phó trung tâm phụ trách. Khi Tâm làm đăng kiểm viên thì mỗi tháng, Vương sẽ chia cho Tâm khoảng 4 triệu đồng tiền nhận hối lộ của các lái xe. Tính từ đầu năm 2020 đến cuối năm 2022, Tâm nhận được khoảng 130 triệu đồng tiền hối lộ. Từ tháng 1/2023 đến nay, khi biết được thông tin một số trung tâm đăng kiểm bị điều tra xử lý về hành vi “Nhận hối lộ”, Tâm chỉ đạo trung tâm dừng hoàn toàn việc nhận tiền từ lái xe ô tô đến đăng kiểm.

Trước đó, từ tin báo tố giác tội phạm, phản ánh của người dân và qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Gia Lâm phát giác dấu hiệu vi phạm pháp luật tại 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới gồm Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-02V ở xã Phú Thị và Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-02S ở thị trấn Yên Viên. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, trong các ngày 24 và 25/2, Công an huyện Gia Lâm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) đã thực hiện lênh khám xét đối với 2 Trung tâm đăng kiểm nêu trên để điều tra về dấu hiệu Nhận hối lộ của lãnh đạo Trung tâm và các đăng kiểm viên./.