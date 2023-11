Tạm giữ 25 tấn hàng quần áo "second hand" không rõ nguồn gốc bán trên Facebook

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương cho biết, qua theo dõi các hoạt động bán hàng qua mạng xã hội Facebook, Zalo và nắm bắt tình hình kinh doanh trên địa bàn, ngày 3 tháng 11 năm 2023 Đội Quản lý thị trường số 1 Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội 1 Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Hải Dương tiến hành kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh quần áo may sẵn do ông Nguyễn Văn Sáng làm chủ (địa chỉ: Thôn Tâng Thượng, xã Liên Hồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở kinh doanh có 25.200 kg quần áo may sẵn các loại đã qua sử dụng (second hand), được đóng gói trong 450 kiện, trên mỗi kiện hàng và trên sản phẩm hàng hóa đều không có thông tin, tài liệu, giấy tờ kèm theo để xác định nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; không có giấy tờ mua bán, hóa đơn chứng từ hợp pháp kèm theo.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở kinh doanh trên đang hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh nhưng không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định. Làm việc với Đoàn kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh được tính hợp pháp của hàng hóa. Sau khi mua về, đăng tải lên trang Facebook, Zalo cá nhân để giới thiệu, chào bán cho khách hàng với mục đích thu lời.

Chuyển tang vật về kho tạm giữ

Đến chiều ngày 4 tháng 11, toàn bộ tang vật đã được kiểm đếm, phân loại, làm thủ tục tạm giữ để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.