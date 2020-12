Tạm giữ đối tượng dùng búa đập máy ATM vì bị trừ tiền

Thông tin từ công an, sáng 10/12, S.N.S đến trụ ATM tại Phòng giao dịch Sacombank ở khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát rút tiền bằng thẻ của vợ là K.T.L. Qua 5 lần rút tiền, tài khoản bị trừ hết 11 triệu đồng nhưng thực tế chỉ nhận được 5 triệu đồng.



Tối cùng ngày, sau khi đi nhậu về, S kể lại sự việc cho vợ nghe và nói đã gọi cho tổng đài của ngân hàng khiếu nại. Ngân hàng trả lời sẽ giải quyết trong 45 ngày. Sau đó, S vào phòng trọ lấy 1 cây búa và chạy xe máy đến trụ ATM rút tiền trước đó đập bể máy.

Ngay sau đó, người vợ chạy đến can ngăn nên cả hai trở về phòng trọ và lên Công an phường Hòa Lợi đầu thú. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ./.