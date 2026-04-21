Tạm hoãn xuất cảnh người đại diện Công ty Bệnh viện Phụ sản MêKông

Theo Phan Trang | 21-04-2026 - 11:35 AM | Xã hội

Bà Nguyễn Thị Hồng Nguyệt, đại diện pháp luật Công ty TNHH Một Thành viên Bệnh viện Phụ sản MêKông có tên trong danh sách tạm hoãn xuất cảnh của Cục Thuế.

Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa đăng tải thông tin về 18 người là giám đốc, người đại diện pháp luật của các doanh nghiệp...thuộc diện bị thông báo tạm dừng xuất cảnh do nợ thuế.

Trong danh sách có bà Nguyễn Thị Hồng Nguyệt, người đại diện pháp luật Công ty TNHH Một Thành viên Bệnh viện Phụ sản MêKông, mã số thuế: 0301438894. Địa chỉ: 243A Hoàng Văn Thụ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Doanh nghiệp được cấp giấy phép đăng kí kinh doanh ngày 10-06-2009 với ngành nghề chính là hoạt động bệnh viện, trạm y tế.

Thông báo tạm dừng xuất cảnh của Cục Thuế không nêu cụ thể số thuế Công ty TNHH Một Thành viên Bệnh viện Phụ sản MêKông còn nợ hay chậm nộp.

Tuy nhiên theo Nghị định 49/2025/NĐ-CP, cá nhân là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc diện bị cưỡng chế thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu nợ từ 500 triệu đồng trở lên và quá hạn nộp trên 120 ngày.

Công ty TNHH Một Thành viên Bệnh viện Phụ sản MêKông cũng là đơn vị vận hành Bệnh viện Phụ sản MêKông. Theo giới thiệu trên website, bà Nguyễn Thị Hồng Nguyệt đồng thời là Tổng Giám đốc Bệnh viện Phụ sản MêKông.

Tiền thân của bệnh viện là mô hình hợp tác hình thành từ năm 2002 giữa Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và Công ty Mêkông, với việc thành lập Phòng khám Phụ sản tại 243A Hoàng Văn Thụ (Q.Tân Bình). Theo thỏa thuận, bệnh viện phụ trách chuyên môn, nhân sự; phía Công ty Mêkông đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, lợi nhuận phân chia theo tỷ lệ 30% – 70% và hai bên cùng trích một phần lợi nhuận hằng năm để tái đầu tư.

Đến năm 2006, cơ sở này được chuyển đổi thành Khoa Phụ sản cơ sở IV trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, duy trì hoạt động với quy mô trung bình khoảng 1.000 lượt khám, điều trị mỗi ngày trong các năm sau đó.

Cuối năm 2012, khi hợp đồng liên kết sắp hết hạn, Công ty Mêkông thông báo chấm dứt hợp tác. Sau khi thanh lý hợp đồng, cơ sở này tách khỏi hệ thống bệnh viện công lập và đến ngày 27–28/3/2013 được chuyển đổi thành Bệnh viện Phụ sản Mêkông, hoạt động theo mô hình bệnh viện tư nhân.

Trong quá trình chuyển đổi, Công ty Mêkông kế thừa phần lớn nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị từ giai đoạn liên doanh trước đó và được cấp phép hoạt động khám chữa bệnh vào ngày 28/3/2013.

