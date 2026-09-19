Tam Hưng chi trả hơn 300 tỷ đồng bồi thường dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco 5

Chi trả công khai, đúng quy trình

Theo đó, trong sáng ngày 18/9, Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng xã Tam Hưng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco 5 cho 172 hộ dân thôn Quảng Minh. Tổng số tiền được chi trả trong đợt này hơn 300 tỷ đồng. Tại điểm chi trả, người dân được hướng dẫn thực hiện các thủ tục, kiểm tra hồ sơ và nhận tiền theo quy định. Các khâu tiếp nhận, đối chiếu hồ sơ và giải ngân được tổ chức theo hướng khoa học, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân.

Trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác chi trả có ông Bùi Văn Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Bùi Đình Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và ông Nguyễn Thu Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã.

Ông Bùi Văn Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Bùi Đình Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra công tác chi trả. Ảnh: TH

Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo xã ghi nhận tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, các lực lượng tham gia tổ chức chi trả, đồng thời động viên cán bộ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo đảm đúng quy trình, đúng đối tượng, chế độ.

Dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco 5 trên địa bàn xã Tam Hưng có quy mô khoảng 138,31 ha, liên quan đến diện tích đất nông nghiệp của 4 thôn theo địa giới trước đây gồm Phượng Mỹ, Đan Thầm, Quảng Minh và Đại Định. Đây là dự án có quy mô lớn, có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhiều hộ dân và giữ vai trò quan trọng trong định hướng phát triển hạ tầng, đô thị của địa phương.

Theo ông Bùi Văn Sáng, GPMB Dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco 5 là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tam Hưng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan chuyên môn, bám sát từng phần việc, từng trường hợp cụ thể; đồng thời tập trung hoàn thiện hồ sơ, tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân.

Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco 5 cho 172 hộ dân thôn Quảng Minh, với tổng kinh phí hơn 300 tỷ đồng. Ảnh: TH

“ Đẩy nhanh tiến độ GPMB phải đi đôi với bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Các bước triển khai phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, qua đó tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện dự án”, ông Bùi Văn Sáng nhấn mạnh.

Từng bước tạo mặt bằng sạch cho dự án

Việc chi trả hơn 300 tỷ đồng cho 172 hộ dân thôn Quảng Minh được xem là một trong những kết quả cụ thể trong quá trình tháo gỡ các vấn đề về GPMB, đồng thời tạo thêm điều kiện để địa phương tiếp tục triển khai các phần việc còn lại.

Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Bùi Đình Thái cho biết, để bảo đảm tiến độ GPMB và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, UBND xã đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng, các đơn vị chuyên môn và lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể, hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục và bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình chi trả.

Người dân phấn khởi khi nhận tiền hỗ trợ đền bù. Ảnh: TH

Các lực lượng được yêu cầu bám sát từng phần việc, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, không để xảy ra ách tắc; bảo đảm việc chi trả đúng đối tượng, đúng chế độ và đúng quy định.

Theo lãnh đạo xã Tam Hưng, đến nay, công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB tại 2 thôn Phượng Thiên và Đại Thanh (trước đây thuộc Phượng Mỹ và Đại Định) đã hoàn thành 100%.

Việc tiếp tục chi trả cho các hộ dân thôn Quảng Minh đánh dấu bước tiến mới trong quá trình GPMB dự án. Kết quả này góp phần từng bước tháo gỡ những vấn đề liên quan đến mặt bằng, tạo điều kiện để dự án được triển khai theo kế hoạch.

Thời gian tới, xã Tam Hưng sẽ tiếp tục rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; tăng cường tuyên truyền, vận động và đối thoại với người dân; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các phần việc còn lại.

Địa phương xác định việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình GPMB. Cùng với đó, công tác chi trả tiếp tục được tổ chức chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định, tạo điều kiện để người dân hoàn tất thủ tục và nhận tiền. Sự đồng thuận của người dân, cùng với việc tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ của chính quyền và các đơn vị liên quan, được kỳ vọng sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB, sớm tạo mặt bằng sạch phục vụ Dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco 5.