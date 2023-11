Tạm ngưng cấp nước trên diện rộng ở TP.HCM vào cuối tuần

Tối 8/11, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) thông báo, đơn vị này sẽ tạm gián đoạn cấp nước để thực hiện công tác bảo trì hệ thống tủ điện trung thế và hạ thế của Công ty Cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức.

Nhà máy Nước Thủ Đức sẽ được bảo trì khiến nhiều phường, xã tại TP.HCM bị cúp nước. (Ảnh: Phụng Đài)

Cụ thể, thời gian và khu vực ảnh hưởng như sau: Từ 23h ngày 11/11/2023 (thứ bảy) đến 2h ngày 12/11/2023 (chủ nhật).



Khu vực bị gián đoạn ngưng nước: Toàn bộ quận 7 (trừ Khu chế xuất Tân Thuận); toàn bộ huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ.

Các khu vực bị ngưng nước khác như: quận 8 bị ngưng nước ở phường 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9; huyện Bình Chánh bị ngưng nước ở xã Bình Hưng, riêng xã Phong Phú có nước chảy yếu.

Thành phố Thủ Đức cũng có nhiều phường bị ngưng nước như: phường An Phú, Bình An, Bình Khánh, An Khánh, Thủ Thiêm, An Lợi Đông, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tăng Nhơn Phú B và Khu Công nghệ cao.

Theo Sawaco, do điều kiện đặc thù của vùng cấp nước nên thời gian phục hồi nước tại một số nơi xa nguồn sẽ chậm hơn so với mốc thời gian chính nêu trên.



Cũng theo Sawaco, đơn vị này đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc điều tiết mạng lưới cấp nước nhằm hạn chế tối đa các khu vực bị gián đoạn cung cấp nước.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng tăng cường hoạt động tiếp nước bằng xe bồn đến các vị trí trọng yếu. Việc cấp nước bằng xe bồn được thực hiện liên tục trong thời gian ngưng nước bảo trì hệ thống tủ điện trung thế và hạ thế tại Nhà máy Nước Thủ Đức.