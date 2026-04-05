Tầm nhìn "4 giao lộ" sống mới tại Atera Central

Sự kiện thu hút hơn một nghìn "chiến binh" kinh doanh, chính thức hé lộ dự án quy mô gần 65.000 m2, sở hữu vị trí lõi trung tâm thủ phủ FDI, quy tụ sức mạnh từ "4 giao lộ" chiến lược và hệ sinh thái phát triển toàn diện.

Với chủ đề "Giao lộ vàng son, Kiến tạo tương lai", sự kiện kick-off Atera Central tạo nên tâm điểm chú ý lớn trên thị trường bất động sản phía Đông. Sự kiện ghi nhận sự tham gia của hơn một nghìn chuyên viên tư vấn xuất sắc đến từ các đại lý phân phối chiến lược, những người sẽ trực tiếp đưa sản phẩm tiên phong này tới tay khách hàng.

Không gian sự kiện được dàn dựng ấn tượng với công nghệ ánh sáng và visual hiện đại. Các hiệu ứng tương tác đã khắc họa chân thực cảnh những dòng chảy hạ tầng và kinh tế không ngừng hội tụ về tâm điểm Hưng Yên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quyết - Tổng Giám đốc Atera Holdings cho biết, Atera Central là lời giải cho bài toán tái định nghĩa chuẩn mực sống tại "thủ phủ công nghiệp" Hưng Yên. Với tổng vốn đầu tư hơn 2.242 tỷ đồng trên quỹ đất gần 65.000 m2, Atera Holdings chọn Phố Nối - trái tim của các giao lộ để đặt nền móng cho một hệ sinh thái đô thị phức hợp thế hệ mới.

"Mục tiêu của Atera Holdings là kiến tạo một biểu tượng sống, nơi mỗi cư dân an cư được tiếp sức để kiến tạo sự nghiệp, bứt phá giá trị bản thân và cùng nhau xây dựng một cộng đồng thịnh vượng bền vững cho nhiều thế hệ mai sau", Tổng Giám đốc Atera Holdings nhấn mạnh.

Tổng hòa của "4 giao lộ" quyền lực

Bên cạnh yếu tố đắt giá nhờ tọa độ địa lý, dự án thiết lập một vị thế hoàn toàn khác biệt trên thị trường nhờ định vị là sự tổng hòa của 4 giao lộ chiến lược.

Khởi điểm cho mọi tiềm năng phát triển bắt đầu từ giao lộ trung tâm - Tâm điểm kết nối, xóa nhòa khoảng cách. Tọa lạc trên mặt đường ĐT 380, liền kề KCN Phố Nối B, Atera Central nằm trọn trong tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hưng Yên - Bắc Giang. Đặc biệt, sự xuất hiện của tuyến Vành đai 4 (tổng mức đầu tư 85.813 tỷ đồng) được ví như "sợi dây chuyền kim cương", biến Hưng Yên trở thành "vùng đệm chiến lược" và đô thị vệ tinh thực thụ. Cộng hưởng cùng mạng lưới giao thông dày đặc bao quanh, cư dân hưởng trọn đặc quyền di chuyển "không khoảng cách" đến các KCN trọng điểm, hệ sinh thái giáo dục quốc tế và sân bay Nội Bài. Tọa độ vàng này là bảo chứng vững chắc cho đà tăng giá tài sản, đồng thời là bệ phóng hạ tầng để thu hút các luồng giao thương đổ về.

Atera Central thiết lập một vị thế hoàn toàn khác biệt trên thị trường nhờ định vị là sự tổng hòa của 4 giao lộ chiến lược

Chính từ lợi thế hạ tầng vượt trội ấy, dự án nghiễm nhiên trở thành giao lộ kinh tế - Thỏi nam châm hút vốn và dòng tiền sinh lời bền vững. Hưng Yên đang lọt top 10 địa phương thu hút FDI toàn quốc với 5,9 tỷ USD chỉ trong nửa đầu năm 2025. Bao quanh dự án là các KCN có tỷ lệ lấp đầy cao như Phố Nối A, Phố Nối B, Thăng Long II với gần 300 dự án đang hoạt động. Dòng vốn tỷ đô đổ bộ kéo theo hàng vạn chuyên gia, kỹ sư và quản lý cấp cao nước ngoài có ngân sách thuê nhà dồi dào nhưng lại cực kỳ khắt khe về chuẩn mực sống. Với việc cung cấp các dòng sản phẩm tối ưu như Serviced Apartments, Officetel và Shophouse khối đế, Atera Central trực tiếp đón đầu nguồn cầu này, mang lại "dòng tiền ổn định" - điều mà các nhà đầu tư giá trị luôn tìm kiếm.

Và khi guồng quay kinh tế kéo theo hàng vạn tinh hoa hội tụ, dự án tiếp tục nâng tầm trải nghiệm để trở thành giao lộ tri thức - Bệ phóng thăng hoa cho thế hệ kiến tạo. Atera Central khẳng định bước đi tiên phong tại Hưng Yên khi quy hoạch bài bản các không gian sáng tạo như Coworking Hub và Innovation Hub (vườn ươm khởi nghiệp). Đây là yếu tố then chốt giữ chân nhóm "cư dân bản địa số" (Digital Natives), Gen Z, Millennials và các chuyên gia - những người luôn tìm kiếm một môi trường sống hỗ trợ thăng tiến sự nghiệp. Thêm vào đó, dự án còn được bao bọc bởi hệ sinh thái học thuật lõi của khu vực (ĐH Sư phạm Kỹ thuật, BUV, Brighton College), tạo thành một trung tâm nghiên cứu và giáo dục thu nhỏ ngay tại Phố Nối.

Cuối cùng, sự giao thoa của dòng chảy kinh tế và tri thức tất yếu sẽ kiến tạo nên giao lộ hăn hóa - Dấu ấn hội nhập trên nền di sản vượng khí. Kế thừa tinh thần "Thứ nhì Kinh kỳ, thứ nhất Cảng Thương" của Phố Hiến xưa, Atera Central biến bề dày lịch sử thành "DNA" phồn vinh của thời đại mới. Tọa lạc trên mảnh đất có phong thủy hanh thông, dự án hiện thực hóa một không gian giao lưu văn hóa quốc tế thông qua hệ thống Lifestyle Center, quảng trường Atera Plaza và Central Park. Nơi đây, phong cách sống của các chuyên gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan sẽ hòa quyện nhịp nhàng cùng tầng lớp tinh hoa bản địa, kiến tạo nên một cộng đồng đích thực, hiện đại và sôi động 24/7.

Dư âm từ sự kiện ra quân đã tạo nên một cú hích lớn trên thị trường. Với định vị khác biệt, quy mô đầu tư bài bản và vị trí lõi, Atera Central được dự báo sẽ tiếp tục duy trì sức hút và trở thành tâm điểm dẫn dắt dòng tiền của thị trường bất động sản Hưng Yên trong năm nay. Các nhà đầu tư và khách hàng đang đứng trước cơ hội hiếm có để sở hữu những sản phẩm giá trị tại "Giao lộ vàng son" này ngay trong giai đoạn mở bán đầu tiên.

Thông tin dự án Atera Central

Đơn vị phát triển dự án: Atera Holdings

Vị trí: Đường ĐT.380, khu công nghiệp Phố Nối B, Nguyễn Văn Linh, Hưng Yên, Việt Nam

