Tầm quan trọng của "giao đúng giờ" trong mua sắm trực tuyến

Báo cáo đánh giá chất lượng các doanh nghiệp bưu chính được công bố dựa trên 2 tiêu chí: "Tỷ lệ bưu gửi đáp ứng thời gian toàn trình cam kết" và "Thời gian toàn trình cam kết tối đa". Các dữ liệu được Bộ TT-TT thu thập trong 3 ngày bất kỳ của quý I, II, III năm 2023 với 4,7 triệu bưu gửi, để đánh giá chất lượng.

Ông Lã Hoàng Trung - Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Bộ TT-TT - cho biết: "Mục đích của việc đánh giá nhằm giúp doanh nghiệp nhận diện được chất lượng dịch vụ từ đó có các giải pháp cải thiện và nâng cao dịch vụ bưu chính. Ngoài ra còn giúp cho người dân cũng như doanh nghiệp có thêm cơ sở lựa chọn các dịch vụ phù hợp".

Các chuyên gia nghiên cứu về hành vi tiêu dùng cũng cho biết có đến 92% quyết định mua sắm của khách hàng bị chi phối bởi cảm xúc (Trích dẫn trong thống kê từ "Buyology: Truth and Lies About Why We Buy" (2008)). Họ thường có tâm lý háo hức và trông đợi món hàng đã đặt. Vì vậy, nếu shipper không đảm bảo thời gian giao hàng như đã cam kết, khách hàng sẽ cảm thấy thất vọng và nảy sinh cảm xúc tiêu cực. Hệ quả dẫn đến là việc hủy đơn, hoàn hàng gây thất thu, lãng phí cho doanh nghiệp.

Sự ân cần và lễ phép giúp các shipper của J&T Express luôn "ghi điểm" trong mắt khách hàng

Anh Thanh Hoàng, chủ cửa hàng kinh doanh thiết bị điện tử tại quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết từng gặp khó trong kinh doanh vì chọn nhầm đơn vị chuyển phát không uy tín. Anh nói: "Lần đó, khách hàng liên hệ mua camera chống trộm yêu cầu giao trước khi đưa gia đình đi du lịch nước ngoài. Chúng tôi nhanh chóng lên đơn, nhưng đơn vị chuyển phát lấy hàng muộn hơn so với dự kiến nên họ hủy đơn, hoàn hàng khiến chúng tôi mất khách và bị đánh giá kém". Trường hợp của anh Hoàng gặp phải không hiếm.



Nhận hàng tận nơi, giao hàng tận tay - J&T Express trở thành đối tác tin cậy của nhiều cửa hàng kinh doanh

Hiểu được tâm lý đó, các doanh nghiệp bưu chính đã nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu "giao đúng giờ" của người dùng. Đơn cử như J&T Express đã áp dụng những công nghệ mới nhất rút ngắn thời gian tối ưu trong mọi khâu vận hành và quản lý hệ thống.



Khách hàng vui vẻ, hài lòng khi đón nhận món hàng được shipper giao chu toàn

Cụ thể, thương hiệu đã đầu tư các trung tâm khai thác quy mô lớn và hiện đại bậc nhất. Tại đây, mỗi gói hàng của người bán sẽ được hệ thống DWS (Dimensional Weight Scan) quét mã để định danh theo trọng lượng, khối lượng và điểm đến thông qua mã vạch. Các băng chuyền sẽ tự động nhận diện và điều hướng bưu kiện đến các bao hàng đã được phân loại sẵn theo khu vực địa lý. Toàn bộ quy trình từ phân loại đến chuyển hàng lên xe tải diễn ra hoàn toàn tự động, chỉ mất vỏn vẹn 4 - 5 phút, với tỷ lệ sai sót gần như bằng không.

Ngoài ra, J&T Express cũng áp dụng công nghệ để rút ngắn lộ trình giao hàng của shipper. Bằng cách kết hợp bản đồ định tuyến và phân tích dữ liệu giao thông theo thời gian thực, hệ thống tự động lên kế hoạch tuyến đường tối ưu cho từng shipper, giúp họ tránh các đoạn đường tắc nghẽn và giao được nhiều đơn hàng hơn trong thời gian ngắn nhất.

Thông tin thêm về J&T Express:

J&T Express là nhà cung cấp dịch vụ logistics toàn cầu cùng các doanh nghiệp chuyển phát nhanh hàng đầu ở Đông Nam Á, thị trường lớn nhất và phát triển nhanh nhất trên thế giới. Được thành lập vào năm 2015, mạng lưới J&T Express trải dài 13 quốc gia, khắp Châu Á, Trung Đông, Bắc Phi và Châu Mỹ Latinh.

Tôn trọng sứ mệnh "hướng đến khách hàng và nâng cao tiện ích người dùng", J&T Express cam kết cung cấp cho khách hàng các giải pháp hậu cần tích hợp thông qua cơ sở hạ tầng thông minh và mạng lưới hậu cần kỹ thuật số, như một phần của chiến lược toàn cầu nhằm kết nối thế giới với hiệu quả cao, đem lại lợi ích cho người dùng.

Với khẩu hiệu "Express Your Business Online", J&T Express cam kết sử dụng hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến để theo dõi, hỗ trợ, đáp ứng các tiêu chí thuận tiện cho khách hàng như nâng cao tính kịp thời của dịch vụ vận chuyển. Từ đó giúp khách hàng mở rộng kinh doanh theo xu hướng của ngành thương mại điện tử.