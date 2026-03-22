Tâm trạng người rút tiết kiệm đi mua vàng: Vừa rút tiền xong thì lãi suất tăng, cầm 5 chỉ vàng chưa nóng tay đã “lỗ” 7 triệu rưỡi

Khoảng 3 hôm nay - khi giá vàng có xu hướng giảm, không ít người lại rơi vào “bẫy FOMO” muốn mua vàng cho “đúng nhịp”. Cứ mỗi đợt giá vàng có biến động, tâm lý FOMO luôn là thứ dễ thấy nhất, và cũng thường là yếu tố khiến nhiều người nuối tiếc về sau. Dễ hiểu thôi, quyết định đưa ra trong tâm thế nóng vội, hiếm khi nào được suy tính kỹ nên hối hận cũng không có gì lạ.

Giống như trường hợp của cô gái rút tiền tiết kiệm đi mua vàng trong câu chuyện dưới đây. Cầm tiền mua 5 chỉ vàng ở mức giá 18,2 triệu đồng/chỉ. Cầm vàng chưa được bao lâu thì giá giảm còn 16,7 triệu đồng/chỉ. Tính nhanh đã thấy đang “lỗ” 7,5 triệu đồng. Chưa kể vừa rút tiền tiết kiệm xong thì lãi suất tiết kiệm lại tăng. Nỗi đau có thể là nhân đôi luôn rồi…

Một trường hợp khác cũng chung tình cảnh “rút tiết kiệm để mua vàng”, và giờ đang tự thấy “mình hơi sai”. Mua vàng xong thấy giá vàng giảm, sợ lỗ nên vội bán, mà vừa bán xong thì giá vàng tăng trở lại.

Phía dưới những bài đăng này, nhiều người đồng tình: Gửi tiết kiệm, mua vàng, đầu tư,... nói chung là làm gì đi nữa mà nóng vội, không có chính kiến riêng, cứ FOMO theo đám đông thì suy cho cùng chỉ có thiệt mình. Kể cả không lỗ đi chăng nữa, đầu óc cũng khó mà thoải mái được.

“Mua vàng thì mua ít một, mua xong quên nó đi thì mới gọi là tích sản. Chứ sáng mua, tối về canh giá, mai lại mang đi bán thì còn gọi gì là tích sản nữa, đấy là tự làm khổ mình rồi” - Một người thẳng thắn.

“Nghe các bác kể mà thấy chóng mặt luôn. Đầu tư hay làm gì cũng phải bình tĩnh mà tính toán cho kỹ chứ” - Một người bày tỏ.

“FOMO cỡ nào mà đưa ra 1 lèo quyết định cảm tính vậy được nhỉ, kể cũng phục. Rút kinh nghiệm lần sau cứ lúc nào bản thân bình tĩnh, thị trường ít biến động thì mình suy nghĩ nhé. Chứ còn FOMO thì còn hối hận” - Một người khuyên.

“Đây gọi là chưa hiểu mình mà đã liều mình đánh đu với thị trường đấy. Đâu phải tự nhiên mà người ta sinh ra khái niệm khẩu vị rủi ro, với đa dạng danh mục đâu” - Một người bình luận.

3 sai lầm cần tránh tuyệt đối khi mua vàng nói riêng, đầu tư nói chung

1. Mua vàng theo cảm xúc, đầu tư theo đám đông

Sai lầm phổ biến nhất khi mua vàng nói riêng, đầu tư nói chung là quyết định dựa trên cảm xúc thay vì kế hoạch. Khi giá vàng có biến động, nhiều người dễ rơi vào tâm lý “sợ bỏ lỡ” và vội vàng xuống tiền. Ngược lại, khi thị trường điều chỉnh, lại hoang mang, muốn bán ra cho đỡ lỗ.

Vấn đề nằm ở chỗ: Đám đông thường hành động theo ngắn hạn, còn đầu tư hiệu quả cần góc nhìn dài hơn. Nếu không xác định rõ mục tiêu của mình, bạn rất dễ mua ở vùng giá cao và bán ở vùng giá thấp.

Thế nên cách đơn giản để tránh sai lầm này là đặt ra nguyên tắc trước khi mua: mua vì mục tiêu gì, nắm giữ bao lâu, mức giá nào thì tiếp tục mua thêm hoặc dừng lại. Khi đã có tiêu chí của riêng mình, các quyết định cũng bớt cảm tính, bớt sai số hơn.

2. Dồn toàn bộ tiền vào một kênh duy nhất

Vàng là kênh tích lũy tốt, nhưng không phải “tấm vé an toàn tuyệt đối” cho mọi hoàn cảnh. Việc dồn hết tiền vào vàng (hoặc bất kỳ kênh nào) khiến bạn mất đi sự linh hoạt tài chính.

Thực tế, mỗi loại tài sản có vai trò khác nhau: vàng thiên về giữ giá trị, tiền mặt giúp linh hoạt chi tiêu, còn các kênh khác có thể mang lại tăng trưởng. Khi dồn hết ngân sách vào 1 kênh duy nhất, bạn có thể gặp khó khi cần tiền gấp, hoặc bỏ lỡ cơ hội ở những kênh khác phù hợp hơn với từng giai đoạn.

Cách tiếp cận hợp lý là đa dạng danh mục: một phần cho tích lũy an toàn như vàng, một phần dự phòng, phần còn lại cân nhắc các kênh khác tùy khẩu vị rủi ro. Không cần phức tạp, chỉ cần nhớ “đừng bỏ hết trứng vào một giỏ” là được.

3. Không tính đến chi phí và tính thanh khoản

Nhiều người mua vàng chỉ nhìn vào giá niêm yết mà quên mất các yếu tố đi kèm như chênh lệch mua - bán, phí gia công (với vàng trang sức), hay độ dễ dàng khi bán lại. Ví dụ, bạn mua vàng ở mức giá A nhưng khi bán, giá thu mua có thể thấp hơn đáng kể, chưa kể có thời điểm thị trường biến động khiến việc bán không thuận lợi như kỳ vọng.

Điều này không có nghĩa là vàng kém hiệu quả, mà là bạn cần hiểu rõ “luật chơi” trước khi tham gia. Một quyết định đầu tư tốt không chỉ nằm ở việc mua đúng, mà còn ở khả năng bán ra hợp lý. Vì vậy, trước khi mua, hãy tự hỏi: nếu cần bán trong 1-3 tháng tới, mình có chịu được mức chênh lệch này không? Nếu câu trả lời là chưa rõ, hãy dành thêm thời gian tìm hiểu. Sự chủ động này giúp bạn tránh những bất ngờ không đáng có và giữ được sự bình tĩnh khi thị trường biến động.