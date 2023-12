Tấn Đức Central Park - Tâm điểm tự hào tại thành phố Phổ Yên

Trở thành điểm đến thường xuyên để vui chơi, nghỉ ngơi, thư giãn của dân cư trong khu vực sẽ là đòn bẩy để dự án thúc đẩy tiềm năng kinh doanh trong tương lai.



Tấn Đức Central Park trong chiến lược "phát triển xanh" của Thành phố Phổ Yên

Phổ Yên vừa lên thành phố loại 3 vào tháng 10.2022 và phấn đấu trở thành thành phố loại 2 vào năm 2025. Trong chiến lược phát triển dài hạn của mình, Phổ Yên không chỉ được định hướng cần phải "phát triển đô thị công nghiệp" mà còn phải "phát triển xanh". Bởi lẽ thành phố trẻ giàu tiềm lực này quyết tâm thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong buổi lễ trao quyết định thành lập thành phố là kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, quan tâm bảo vệ môi trường, phát triển bền vững…

Không những chủ động trong việc lập kế hoạch triển khai các dự án công viên, cây xanh… thành phố Phổ Yên cũng luôn khuyến khích và tạo điều kiện để các doanh nghiệp cùng góp sức vào bức tranh "phát triển xanh" ấy. Lời hiệu triệu này đã nhận được phản hồi tích cực từ chủ đầu tư Tấn Đức. Và cùng với đó là sự ra đời của Tấn Đức Central Park với tổ hợp Công viên hồ trung tâm hơn 2.5ha nằm trong lòng dự án.

Ảnh phối cảnh Khu đô thị Tấn Đức Central Park. Nguồn: Tấn Đức

Mô hình "thành phố xanh năng động" của Tấn Đức Central Park đã đi đúng hướng

Nằm trong khuôn viên khu đô thị sinh thái Tấn Đức Central Park, công viên trung tâm Tấn Đức Central Park là dấu ấn đáng ghi nhận từ phía chủ đầu tư Tấn Đức trong nỗ lực "phát triển xanh" thành phố Phổ Yên. Bởi lẽ, theo đại diện Chủ đầu tư, sống xanh đang là xu hướng, và nó sẽ là một xu thế lâu dài của các đô thị trên thế giới, vì mang đến cho con người một môi trường sống không chỉ đảm bảo để phát triển thể chất mà còn mang lại sự thư thái về tinh thần. Đó cũng là điều mà những thành phố trẻ đang phát triển như Phổ Yên rất cần.

Ông Ngô Thượng Công – Đại diện của Chủ đầu tư Tấn Đức chia sẻ: "Chúng tôi tiếp tục cố gắng không ngừng, duy trì cam kết chất lượng trong mọi khía cạnh không chỉ tạo ra các công trình, các trung tâm thương mại, các khu đô thị mà còn tạo ra các tiện ích giá trị cao, tạo ra cộng đồng sôi động bền vững, tạo ra những tổ ấm hạnh phúc, kinh doanh thịnh vượng, cuộc sống đầy ý nghĩa tại Tấn Đức Central Park"

Ảnh thực tế Công viên hồ trung tâm 2,5ha Tấn Đức Central Park hoàn thiện. Nguồn: Tấn Đức

Một tổng thể không gian xanh rộng lớn, kết hợp với hệ thống 36 tiện ích hiện đại, tiện nghi phong phú, cùng với sự xuất hiện của những dãy nhà mang phong cách châu Âu tân cổ điển sang trọng, lịch lãm chắc chắn sẽ trở thành một điểm nhấn cảnh quan nổi bật của Phổ Yên, và là nơi an cư lý tưởng cho cộng đồng cư dân văn minh, tinh hoa của thành phố. Không chỉ là nơi để thư giãn hay giải trí, mọi người đến đây còn có thể tham quan, mua sắm, như đang lạc vào những con phố hoa lệ của nước Pháp, mang đến những trải nghiệm sống hơn cả tuyệt vời.

Công viên trung tâm Tấn Đức Central Park với 36 tiện ích đa dạng, phù hợp với mọi độ tuổi của cư dân tương lai như: hồ điều hòa; hệ thống cây xanh và vườn hoa theo mùa; quảng trường sân chơi nước; khu thể thao ngoài trời, sân bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, đồi cỏ vận động; vườn nướng BBQ…

Sau khi khánh thành, công viên đã trở thành điểm đến hấp dẫn mới trên bản đồ vui chơi của thành phố trẻ Phổ Yên. Không chỉ trẻ nhỏ có thêm không gian để vận động an toàn, lành mạnh, phát triển thể chất mà người lớn tuổi cũng có thêm điểm đến để thư giãn, giải trí, an hưởng tuổi già. Cả gia đình sẽ có thêm cơ hội để gắn kết cùng nhau trong những hoạt động thư giãn, giải trí khi chỉ cần đến một địa điểm là mọi nhu cầu, sở thích của cả gia đình đều được đáp ứng. Đặc biệt, Tấn Đức Central Park mở ra cơ hội kinh doanh đầy tiềm năng cho các chủ đầu tư shophouse với lượng cư dân mới và tâm điểm thu hút người dân địa phương đông đảo. Có thể liệt kê gồm các nhà hàng phục vụ ăn uống, các quán cafe, trà sữa ngồi lại nhâm nhi hoặc take away, cửa hàng bán dụng cụ thể thao, shop thời trang… Đồng thời, sự đón nhận nhiệt tình của cộng đồng càng cho thấy việc thiết lập "thành phố xanh năng động" của dự án khu đô thị Tấn Đức Central Park là đúng hướng.

