Tận dụng cơ hội ngắn hạn

VN-Index được kỳ vọng sẽ tăng điểm trong ngắn hạn. Ảnh Trọng Hiếu.

Sau khi tăng mạnh gần 3% và tiệm cận vùng 1.070 điểm trong tuần trước, VN-Index đã ghi nhận một tuần giao dịch lình xình trong vùng 1.065 và kết thúc tuần này gần như không thay đổi so với tuần trước. Về diễn biến cụ thể, VN-Index trải qua hai phiên giao dịch đầu tuần với không nhiều điểm nhấn và thay đổi về điểm số không đáng kể, dù cho vẫn có sự phân hóa giữa các nhóm ngành và cổ phiếu. Những phiên còn lại của tuần, chỉ số biến động mạnh hơn nhưng tăng giảm đan xen và do đó kết tuần ở mức 1.067,07 điểm, tăng nhẹ 0,02% so với tuần trước.

Trong tuần thanh khoản trên HoSE đạt 63.225 tỷ đồng, tăng 15,5% còn khối lượng giao dịch tăng 10,9% so với tuần trước. Thanh khoản HNX giảm nhẹ 0,7% với 7.949 tỷ đồng được giao dịch. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trở lại trên HoSE với giá trị 815,41 tỷ và mua ròng 56,01 tỷ đồng trên HNX.

Xét theo mức độ đóng góp, VHM, VCB và VIC là những mã có tác động tiêu cực nhất đến VN-Index. Ở chiều ngược lại, SAB, GAS và GVR là những mã có tác động tích cực nhất. Tính riêng GAS đã bù lại gần 1 điểm cho chỉ số.

Về diễn biến nhóm ngành, nhóm cổ phiếu dầu khí khá tích cực với nhiều mã tăng giá tốt vượt các vùng đỉnh cũ cùng thanh khoản tăng mạnh đột biến như PVB (+16,08%), PVS (+7,60%), PGD (+7,21%), PVC (+ 6,71%).

Nhóm cổ phiếu bất động sản ngoài các cổ phiếu đầu ngành VHM (+5,66%), VIC (+1,55%), SJS (+1,35%) tăng điểm thì đa phần chịu áp lực điều chỉnh mạnh trong tuần qua sau giai đoạn tăng điểm như L14 (-9,50%), NTL (-6,30%), CEO (-5,93%), NLG (-5,47%), SCR (-4,73%)...

SHS đánh giá, xét về mặt điểm số VN-Index đang giao dịch sideway và tích lũy hướng tới vùng kháng cự quanh 1.150 điểm đồng thời tạo ra tiền đề cho uptrend trung hạn. Mặc dù các tín hiệu kỹ thuật tích cực nhưng rủi ro thị trường không thể hình thành được uptrend trung hạn vẫn có thể xảy ra và trong trường hợp này ngưỡng hỗ trợ của VN-Index sẽ xoay quanh khu vực 1.000 điểm - 1.050 điểm.

"Giai đoạn hiện tại theo quan điểm của chúng tôi là giai đoạn thị trường đang chuyển từ trạng thái thận trọng sang trạng thái tích cực hơn", SHS nhận định.

Theo Chứng khoán SHS, thị trường trong ngắn hạn đã hình thành sóng tăng và mở ra các cơ hội lướt sóng, nhà đầu tư theo trường phái ngắn hạn nên tận dụng các phiên điều chỉnh của thị trường để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. Trong dài hạn thị trường lại ở trạng thái vận động trong kênh tích lũy rộng để chuẩn bị cho một chu kỳ uptrend mới. Hướng giải ngân nên lựa chọn các cổ phiếu đầu ngành có nền tảng cơ bản tốt, các cố phiếu có tiềm năng tăng trưởng ổn định đang vận động trong trạng thái tích lũy hiện nay.

Cùng chung quan điểm, VDSC cho rằng với tín hiệu hỗ trợ hiện tại, có khả năng thị trường sẽ tiếp được hỗ trợ và tăng điểm trong tuần tới để kiểm tra lại nguồn cung vùng 1.080 điểm. Nhà đầu tư nên quan sát diễn biến cung cầu tại vùng cản. Tạm thời có thể nắm giữ hoặc khai thác cơ hội ngắn hạn tại một số cổ phiếu có tín hiệu kỹ thuật tốt và thu hút dòng tiền. Tuy nhiên, cần cân nhắc khả năng chốt lời tại các cổ phiếu đã tăng nhanh trong thời gian gần đây.

Về góc nhìn kỹ thuật, VCBS cho biết chỉ số đang hụt hơi trong ngắn hạn. Các chỉ báo MACD và RSI trên khung ngày hiện chưa cho tín hiệu đảo chiều, cho thấy VN-Index nhiều khả năng là đang tái tích lũy ngắn hạn sau một số phiên tăng điểm, và diễn biến này cũng không có gì bất ngờ đặt trong bối cảnh dòng tiền trên thị trường không quá dồi dào.

Nhóm phân tích này dự báo VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục có những phiên tăng giảm đan xen trong xu hướng đi lên một cách chậm rãi. Do đó, nhà đầu tư cần quan sát diễn biến thị trường tương ứng với giai đoạn VN-Index giao dịch quanh vùng điểm 1.070 và tạm thời hạn chế gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trước khi xuất hiện phiên bùng nổ theo đà.

Về phần mình, KBS cho rằng về mặt tổng thể, diễn biến đi ngang trong biên độ hẹp của VN-Index ở những phiên gần đây không đem lại nhiều ý nghĩa về mặt xu hướng, tuy nhiên, chỉ số cần sớm vượt qua ngưỡng cản gần quanh 1.07x để tránh rủi ro quay trở lại xu hướng giảm điểm. KBS khuyến nghị nhà đầu tư tạm đứng ngoài thị trường hoặc chỉ tham gia với một tỷ trọng thấp.