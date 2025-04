Tận dụng lúc thị trường đang tốt chủ đầu tư liên tục mở bán dự án, động thái của người mua mới đáng nói

Chủ đầu tư không "nghỉ ngơi"

"Cặp đôi" đất nền và căn hộ tại khu vực phía Nam tiếp tục "rượt đuổi" nhau về sức cầu. Nếu đất nền có hiện tượng nóng sốt lan rộng ra các khu vực lân cận TP.HCM như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu thì phân khúc căn hộ dường như giữ vững "phong độ" tại thị trường Bình Dương, đặc biệt tại TP.Dĩ An, TP.Thuận An - nơi có vị trí giáp ranh TP.HCM.

Hoạt động ra quân, mở bán, gặp gỡ đại lý, kí kết đầu tư,... ở thị trường này diễn ra sôi động suốt từ sau dịp Tết Nguyên đán đến nay. Đáng nói, một số dự án căn hộ vừa mới mở bán, thay vì nghỉ nhịp giai đoạn từ 1 - 2 tháng như thời điểm trước thì hiện các chủ đầu tư bắt tay vào "guồng" mới ngay sau đợt mở bán. Động thái này của doanh nghiệp địa ốc thể hiện tâm thế sẵn sàng, đồng thời tận dụng giai đoạn thị trường đang tốt để đón đầu sức cầu.

Ghi nhận cho thấy, mặt bằng giá sơ cấp căn hộ tại khu vực giáp ranh TP.HCM hiện bắt đầu nhích giá, nhất là các dự án nằm ở các trục đường lớn kết nối thuận lợi đi các khu vực. Ảnh: HV

Chẳng hạn, mới đây, vừa kết thúc mở bán thành công giỏ hàng hơn 400 căn tháp Elitez thuộc dự án The Emerald 68, chủ đầu tư Coteccons và Lê Phong đã tiếp tục chuẩn bị bung tháp Mega. Theo đơn vị Tiếp thị & Phân phối dự án - DKRA Realty, sức mua khá tốt đã thúc đẩy doanh nghiệp “nối liền” các nhịp bung hàng. Doanh nghiệp kì vọng sức cầu tăng mạnh khi tháp Mega có lợi thế 100% quỹ căn sở hữu tầm view hồ bơi và trực diện sông Sài Gòn.

Trong đợt mới này, chủ đầu tư mạnh tay tặng ngay 50 triệu đồng trừ trực tiếp vào giá bán cho khách giao dịch thành công. Nếu khách không mua sẽ hoàn lại 100% booking ban đầu kèm lãi suất 12%/năm tính theo số ngày booking. Người mua chỉ thanh toán 10% là kí hợp đồng mua bán, thanh toán 20% (tương đương 460 triệu đồng) đến khi nhận nhà vào Quý 2/2027. Với mức giá từ 2,3 tỉ đồng/căn cùng pháp lý hoàn thiện, giá The Emerald 68 còn mềm hơn nhiều so với căn hộ khu vực TP.Thủ Đức (Tp.HCM), dù vị trí sát cạnh bên. Trong khi, việc Bình Dương sáp nhập vào TP.HCM chắc chắn sẽ khiến mặt bằng giá hai khu vực kéo lại gần nhau. Đây là cơ hội cho người mua “nhanh nhạy đón đầu” ở thời điểm này.

Tương tự, một dự án căn hộ tại TP.Dĩ An (Bình Dương), thay vì kế hoạch 1 tháng sau mới mở bán đợt tiếp theo thì mới đây, chủ đầu tư rút ngắn xuống còn 2 tuần. Theo chủ đầu tư này, vì sức nóng thị trường đang lan rộng nên đổi kế hoạch để đón đầu sức cầu. Đáng nói, dù thời gian bung hàng gần nhau nhưng lượng khách quan tâm mua khá tốt. Gần 300 căn hộ trong giỏ hàng mới bung cuối tuần vừa qua đã tiêu thụ hơn 95%.

Các dự án bất động sản tại TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai cũng tận dụng thời điểm này đồng loạt ra hàng. Thực tế, tâm thế tự tin bung hàng của chủ đầu tư là có cơ sở. Điều này có thể bị "khựng" lại trong ngắn hạn khi các thông tin về áp thuế, sắp xếp tỉnh thành, công cuộc cải cách hành chính...khiến thị trường khó lường. Tuy nhiên các yếu tố vĩ mô tích cực, nhu cầu ở thực của người mua còn lớn, lãi suất ổn định,... tiếp tục hỗ trợ cho kế hoạch của doanh nghiệp địa ốc.

Lãi suất cho vay mua bất động sản ổn định đang tác động lớn đến tâm lý người mua lẫn các doanh nghiệp bất động sản. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Phản ứng nhanh của người mua



Không khó hiểu khi thời gian qua, lượt tìm kiếm bất động sản ở một số khu vực giáp ranh TP.HCM như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu liên tục "nhảy số". Hoạt động bung hàng của doanh nghiệp bất động sản gây chú ý nhưng động thái "phản ứng nhanh" với thị trường của người mua mới là điều đáng nói.

Bình Dương “vượt mặt” TP.HCM về lượng tiêu thụ sơ cấp tại phân khúc căn hộ

Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, sức cầu tăng nhanh ở hầu hết các phân khúc, đặc biệt căn hộ và đất nền. Dữ liệu của Batdongsan.com.vn chỉ ra, mức độ quan tâm bất động sản biến động tăng từ tháng 3/2025 so với tháng 2/2025 tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh khác lân cận lần lượt là 75%, 27% và 20%.

Báo cáo của Nhà Tốt cho thấy, tỷ lệ hấp thụ bất động sản tại Bình Dương, Đồng Nai và Long An liên tục tăng. Trong đó, 68% người được khảo sát có nhu cầu giao dịch bất động sản 6 tháng tới. Các loại hình được quan tâm nhiều nhất là căn hộ, nhà phố riêng lẻ và nhà ở thấp tầng trong dự án có mức giá dưới 5 tỷ đồng.

Trong khi dữ liệu thị trường Quý 1/2025 của DKRA Consulting thể hiện con số giao dịch căn hộ TP.HCM và 4 tỉnh phụ cận khởi sắc, tăng 56% so với cùng kỳ. Trong đó, Bình Dương vượt TP.HCM - chiếm 43.6%, dẫn đầu về lượng tiêu thụ sơ cấp trong quý, trước thông tin dự kiến sáp nhập vào TP.HCM. Song song đó, giá bán cũng liên tục nhích lên so với thời điểm trước Tết.

Các con số tích cực về giao dịch thể hiện phản ứng của người mua với thị trường bất động sản đầu năm 2025. Không chỉ chủ đầu tư "canh" thông tin tốt để bung hàng mà người mua cũng tận dụng "điểm rơi" để vào thị trường. Họ hiểu rằng, trong bối cảnh thông tin sáp nhập mới chỉ ở giai đoạn đầu sắp xếp thì cơ hội về giá trị gia tăng đối với bất động sản còn "rộng cửa".

Chưa kể, giữa bối cảnh nguồn cung mới ngày càng khó "nở rộ", kinh tế chung ổn định, việc người mua đưa ra quyết định nhanh là có cơ sở và được tính toán cẩn trọng.

Còn nhớ cùng kì năm ngoái, dù khá nhiều chủ đầu tư tìm hướng trong chiến lược bán hàng để tăng thanh khoản dự án nhưng giao dịch vẫn khá cầm chừng. Đến nay, giao dịch tăng không hẳn là sự tạo sóng nhất thời mà thực tế, người mua đã có thời gian tìm hiểu và tham gia sâu vào thị trường.

Khi các thông tin về quy hoạch, hạ tầng hiện diện rõ ràng họ mới "xuống tiền". Dù tâm lý chung của người mua có thể thận trọng, co cụm trước trạng thái khó lường của thị trường trong thời gian tới, nhưng kết quả về giao dịch hiện tại đã phần nào thể hiện sức bật và nội tại vững vàng của thị trường địa ốc.