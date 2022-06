Tân Hoàng Minh đóng cửa công ty, báo công an vì có người đe dọa sử dụng vũ khí?

Tân Hoàng Minh cho biết, Tập đoàn đang nỗ lực trong việc giải quyết quyền lợi của khách hàng. Lý giải việc tạm dừng đóng cửa văn phòng, tập đoàn cho biết, vừa nhận được thông tin: có khách hàng đe dọa sử dụng vũ khí để tấn công cán bộ nhân viên của tập đoàn. Sự việc đã được tập đoàn trình báo lên cơ quan công an có thẩm quyền.

Trong thời gian chờ cơ quan công an xác minh, điều tra và có biện pháp ngăn chặn kịp thời, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tính mạng và sức khỏe của ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên của tập đoàn đến giao dịch và làm việc tại trụ sở.

Theo đó, từ ngày 15/6/2022 dừng mở cửa văn phòng tại trụ sở số 24 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngoài ra, tập đoàn thông báo lịch tiếp khách hàng vào chiều 22/6.

Trước thông báo bất ngờ từ phía Tân Hoàng Minh, sáng 16/6, hàng trăm khách hàng kéo nhau đến trụ sở Tân Hoàng Minh căng băng rôn kêu gọi tập đoàn trả tiền. Nhiều khách hàng đến từ các tỉnh xa như: Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên xuống Hà Nội... kéo nhau xuống Hà Nội.

Nhà đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh căng băng rôn đòi tiền trước trụ sở 24 Quang Trung (Hà Nội).

Chị Minh Hoa, nhà đầu tư trái phiếu cho biết: "Tân Hoàng Minh đổi tần suất họp với nhà đầu tư từ 3 lần/tuần, sang 1 lần/tuần, ngày 15/6 ra thông báo 2 tuần/lần. Trong khi hơn 2 tháng trời tình hình không có biến chuyển tích cực gì từ khi hủy lô trái phiếu".

Chị Hoa cho biết, bản thân nhà đầu tư nhưng đến sáng 16/6 tới trụ sở mới biết 15/6 Tân Hoàng Minh ra thông báo tạm đóng cửa văn phòng.

Theo chị Hoa, nhà đầu tư đang rất bất ổn do mất tiền, mà hơn 2 tháng nay tiền Tân Hoàng Minh nộp về Kho bạc Nhà nươc để trả cho nhà đầu tư chậm. "Chúng tôi kiến nghị lên Bộ Tài chính và UBCKNN giải quyết thì đá bóng sang C03. Hiện, C03 chưa có phản hồi gì với các đề xuất trả tiền cho nhà đầu tư khi có 10% tiền về Kho bạc Nhà nước của Tân Hoàng Minh gửi", chị Hoa nói.