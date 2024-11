Tận hưởng tối đa nhờ các giao dịch tiện lợi, an toàn cùng Mastercard

Điều này không chỉ giúp đơn giản hóa cuộc sống, mà còn cho phép khách hàng của họ - những chủ thẻ Mastercard tập trung vào những điều quan trọng hơn: tạo dựng những khoảnh khắc vô giá bên gia đình và những người thân yêu.

Đối tác thanh toán tin cậy của người tiêu dùng Việt

Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng phức tạp và đa dạng, việc lựa chọn một đối tác thanh toán uy tín và đáng tin cậy là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với người tiêu dùng. Mastercard, với cam kết không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng, đã khẳng định vị thế là một trong những đối tác thanh toán tin cậy hàng đầu tại thị trường Việt.

Không chỉ đơn thuần cung cấp các phương thức thanh toán, Mastercard còn đóng vai trò là người bạn đồng hành, hỗ trợ người tiêu dùng Việt Nam đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt. Qua các sáng kiến và công cụ đa dạng, đối tác thanh toán toàn cầu trang bị cho khách hàng những kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý tài chính cá nhân hiệu quả. Một trong những sáng kiến nổi bật trong 2 năm qua chính là chương trình Strive Women được hỗ trợ bởi Trung tâm Tăng trưởng Toàn diện của Mastercard, đã tăng cường sức khỏe tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ lãnh đạo tại Việt Nam. Làm việc cùng các đối tác địa phương, Strive Women áp dụng phương pháp thiết kế tập trung vào phụ nữ để cung cấp các sản phẩm tài chính phù hợp và các dịch vụ hỗ trợ, như xây dựng kỹ năng số và củng cố mạng lưới phụ nữ.

Bên cạnh đó, bằng cách cung cấp một hệ sinh thái thanh toán an toàn, tiện lợi và đa dạng, Mastercard còn mang đến cho người tiêu dùng Việt sự yên tâm tuyệt đối và khả năng tiết kiệm thời gian hiệu quả. Với Mastercard, mỗi giao dịch đều được bảo mật tối đa, giúp người dùng tận hưởng cuộc sống một cách toàn diện.

Tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc trong cuộc sống nhờ giao dịch không tiền mặt an toàn cùng Mastercard

Mastercard tin rằng việc chấp nhận thanh toán không tiền mặt sẽ giúp hình thành một lối sống thư thái, kết nối, nơi công nghệ đóng vai trò trung tâm trong việc cải thiện sự tiện lợi và thúc đẩy mối liên kết chặt chẽ, từ đó giúp cuộc sống của mọi người đơn giản hơn, để họ có thể dành thời gian và năng lượng của mình tập trung cho những điều quan trọng nhất. Không chỉ cung cấp tiện ích thanh toán tiện lợi, nhanh chóng và bảo mật, Mastercard còn mang đến cho các chủ thẻ tại Việt Nam những trải nghiệm tận hưởng đáng nhớ bên những người thân yêu. Dù là kỳ nghỉ gia đình, một dịp đặc biệt hay những khoảnh khắc đời thường, với các chương trình ưu đãi hấp dẫn từ Mastercard, mỗi ngày của bạn đều sẽ trở nên trọn vẹn.

Tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc bên người thân yêu khi thanh toán cùng Mastercard

Một trong những chương trình nổi bật của Mastercard là "One Dines Free," cho phép các chủ thẻ Việt trải nghiệm ẩm thực đỉnh cao tại hàng trăm nhà hàng đối tác khắp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Khách hàng sẽ được tận hưởng món chính đặc biệt miễn phí khi thanh toán bằng thẻ Mastercard, kéo dài thêm thời gian quý báu bên những người thân yêu để cùng nhau trải nghiệm khoảnh khắc vô giá của một hành trình ẩm thực tinh tế trong không gian sang trọng, ánh sáng dịu nhẹ và sự phục vụ tận tâm.

Tại Việt Nam, sự kiện "Flavors" hàng năm do Mastercard tổ chức lại là một trải nghiệm đầy màu sắc, nơi hàng triệu tín đồ ẩm thực có cơ hội khám phá và tôn vinh sự đa dạng của văn hóa ẩm thực Việt. Với hơn 40 gian hàng từ cao cấp đến bình dân, các hoạt động âm nhạc và văn hóa sôi động, Flavors Festival 2024 hứa hẹn mang đến những giây phút khó quên cho người yêu ẩm thực và văn hóa, bên cạnh sự tiện lợi, nhanh chóng và an toàn của các giao dịch với Mastercard.

Các giá trị về bảo mật, an toàn và tiện lợi trong thanh toán để tận hưởng cuộc sống tiếp tục được tái khẳng định tại Sóng Festival và Ngày thẻ Việt Nam 2024 thông qua nhiều trải nghiệm bảo mật độc đáo ngay tại gian hàng Mastercard trong sự kiện. Đông đảo khách tham quan đã ghé thăm không gian ẩm thực hấp dẫn, thưởng thức các món ăn đặc sắc được chế biến trực tiếp bởi các đầu bếp chuyên nghiệp, đồng thời trải nghiệm quy trình thanh toán nhanh chóng, tiện lợi và an toàn qua công nghệ Tap & Go. Chỉ với một chạm nhẹ, khách hàng đã có thể hoàn tất giao dịch và tiếp tục tận hưởng những giây phút vui vẻ tại lễ hội.

Gian hàng của Mastercard tại Sóng Festival – Ngày Thẻ Việt Nam 2024 nhận được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ tham dự

"Không chỉ tiện lợi, nhanh chóng, sử dụng thẻ Mastercard ở những nơi đông người khiến tôi cảm thấy rất an tâm, vì biết rằng thông tin của mình đang được bảo mật tuyệt đối", chị Minh, một khách hàng tham gia Sóng Festival chia sẻ.

Có thể thấy, Mastercard luôn đồng hành và hỗ trợ Việt Nam hướng tới một tương lai thanh toán không tiền mặt. Tham gia "Ngày Thẻ Việt Nam" 4 năm liên tiếp càng khẳng định cam kết mạnh mẽ của Mastercard trong việc thúc đẩy thanh toán số, góp phần xây dựng một xã hội không tiền mặt văn minh và hiện đại. Bằng cách mang đến những trải nghiệm thanh toán an toàn, tiện lợi và hấp dẫn, Mastercard đang từng bước cùng Việt Nam tiến gần hơn đến tương lai thanh toán không dùng tiền mặt.