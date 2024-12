Tân Tạo góp vốn hơn 468 tỷ đồng vào chủ đầu tư dự án KCN Tân Tạo - Long An

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (MCK: ITA, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 0212/NQ-HĐQT-ITACO 24 về việc thông qua triển khai góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Sài Gòn - MeKong.

Theo đó, Tân Tạo quyết định góp vốn gần 468,4 tỷ đồng, tương ứng hơn 46,8 triệu cổ phần chiếm 58,34% vốn điều lệ của Đầu tư Đô thị Sài Gòn - MeKong. Tân Tạo sẽ điều chỉnh số tiền gần 468,4tỷ đồng mà Công ty đã chuyển khoản cho Đô thị Sài Gòn - Mekong thành góp vốn. Thời gian hoàn thành thủ tục góp vốn trước ngày 31/12/2024.

Ảnh minh họa

Trước đó, tại ĐHĐCĐ năm 2024 Tân Tạo đã thông qua việc cho phép công ty và các công ty con góp vốn vào Đầu tư Đô thị Sài Gòn - MeKong để triển khai các Dự án khu công nghiệp tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Đầu tư Đô thị Sài Gòn - Mekong là chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Tân Tạo - Long An với diện tích 414,7 ha tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, dự án đã được Ban quản lý các khu kinh tế tỉnh Long An đề xuất đưa vào quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030.

Dự án Khu công nghiệp Tân Tạo - Long An dự kiến được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 1 triển khai diện tích 200 ha và bắt đầu triển khai từ năm 2025; và giai đoạn 2 sẽ triển khai trên diện tích 214,7 ha từ năm 2027 đến năm 2030.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 Tân Tạo ghi nhận doanh thu thuần gần 149,2 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2023, giá vốn hàng bán hơn 54,4 tỷ đồng, giảm 25%. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tập đoàn Tân Tạo hơn 94,7%, giảm 12% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính của Tập đoàn Tân Tạo ghi nhận hơn 2,3 tỷ đồng, gấp gần 48,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong quý III/2024 hơn 19,4 tỷ đồng, tăng 14%.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế gần 73 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ các khoản thuế phí, Tập đoàn Tân Tạo báo lãi ròng gần 68 tỷ đồng, giảm 13%, trong đó lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ gần 67,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát hơn 613,6 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Tập đoàn Tân Tạo mang về doanh thu hơn 297, 2 tỷ đồng, giảm 10,68% so với 9 tháng đầu năm 2023, hoàn thành 50,08% kế hoạch doanh thu đã đề ra trong năm 2024. Lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Tân Tạo ghi nhận hơn 132,2 tỷ đồng, tăng 15,1%, đã hoàn thành 74,27% kế hoạch đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Tập đoàn Tân Tạo hơn 12.282,2 tỷ đồng, tăng 1,64% so với đầu năm, nợ phải trả hơn 1.848,4 tỷ đồng, tăng 3,67%.