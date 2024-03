TAND tỉnh Bình Dương trả hồ sơ vụ án cháy quán karaoke An Phú

Ngày 11-3, một lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương xác nhận liên quan đến vụ án cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết, TAND tỉnh Bình Dương đã trả hồ sơ vụ án để làm sáng tỏ một số vấn đề.

"Viện Kiểm sát đã trả hồ sơ về cho Công an tỉnh Bình Dương, thời hạn điều tra lại trong vòng 1 tháng"- lãnh đạo này thông tin.

Vụ cháy quán Karaoke An Phú phải huy động nhiều lực lượng, cũng như các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an; lực lượng PCCC & CNCH Công an TP HCM hỗ trợ

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương) khiến 32 người tử vong vào đêm 6-9-2022, cuối năm 2023, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã hoàn tất cáo trạng để chuyển qua TAND chờ ngày xét xử.

Sau khi xảy ra vụ cháy, chủ quán karaoke An Phú đã hỗ trợ cho các nạn nhân tổng số tiền chi phí mai táng gần 3 tỉ đồng, mức thấp nhất 80 triệu đồng/nạn nhân và cao nhất 103 triệu đồng/nạn nhân. Nhiều gia đình chấp nhận số tiền hỗ trợ mai táng và không yêu cầu bồi thường gì thêm.

Có một số người thân nạn nhân đề nghị bồi thường thêm số tiền lớn, thấp nhất 150 triệu đồng/trường hợp và cao nhất là 3,5 tỉ đồng/trường hợp. Tổng số tiền gia đình yêu cầu bồi thường thêm khoảng 27 tỉ đồng.

Ngoài ra, một số trường hợp yêu cầu chủ quán karaoke An Phú phải hỗ trợ hàng tháng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/tháng/người cho cha, mẹ già của nạn nhân.

Trước đó, một công ty bảo hiểm nhân thọ hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng đã chi trả 2,4 tỉ đồng cho gia đình anh N.C.V (37 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Anh V. là nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương cũng đã nêu rõ hành vi phạm tội của chủ quán là Lê Anh Xuân và 4 cựu cán bộ công an dẫn tới thảm họa cháy quán karaoke, khiến 32 người tử vong.

4 cựu cán bộ công an này gồm: Vũ Trường Sơn; Phạm Quốc Hùng; Nguyễn Văn Võ và Nguyễn Duy Linh.

Tuy nhiên, bị can Linh đã qua đời hồi tháng 6 - 2023 do bệnh lý. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Bình Dương đã quyết định đình chỉ điều tra bị can Linh.

Đến nay, cáo trạng truy tố 4 bị can. 3 bị can Lê Anh Xuân, Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng bị truy tố về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Riêng, Nguyễn Văn Võ bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.