Tăng công suất nhà máy thủy điện, điện than để bảo đảm an ninh năng lượng

05-03-2026 - 18:17 PM | Thị trường

Trước xung đột Trung Đông, Phó Thủ tướng yêu cầu có phương án bảo đảm an ninh năng lượng, trong đó có việc tính toán tăng công suất các nhà máy thủy điện, điện than.

Yêu cầu trên được Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đưa ra tại phiên họp thứ nhất của Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông , ngày 5/3.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng đánh giá tình hình đang diễn biến rất nhanh và phức tạp, tác động rất lớn đến các quốc gia, nhất là trong lĩnh vực năng lượng.

Phó Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao theo dõi sát, cập nhật phản ứng chính sách về năng lượng của các nước; phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan là thành viên của Tổ công tác trong trao đổi với các đối tác nhằm đa dạng hóa nguồn nhập khẩu năng lượng.

"Phải có phương án rất cụ thể để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, trong đó có việc tính toán phương án tăng công suất các nhà máy thuỷ điện, điện than; đa dạng hoá nguồn nhập khẩu than; sử dụng tối đa nguồn nhiên liệu trong nước...", Phó Thủ tướng yêu cầu.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng Quy chế hoạt động của Tổ công tác theo phương châm ngắn gọn, rõ trách nhiệm của từng thành viên của Tổ công tác, linh hoạt về cơ chế phối hợp, trao đổi (hoàn thành trong chiều 5/3); báo cáo Thủ tướng nội dung phiên họp thứ nhất của Tổ công tác.

Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông được Thủ tướng quyết định thành lập ngày 4/3, do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Tổ trưởng.

Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành để giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến việc đảm bảo an ninh năng lượng trong tình hình khủng hoảng tại Trung Đông.

Thường xuyên theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, tổng hợp; kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng phương hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc, chủ động dự báo và có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ về an ninh năng lượng, kịp thời báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền.

Theo Anh Văn/VTC News

VTC News

