Tăng kịch trần 5 phiên giao dịch liên tiếp, Tổng công ty Thăng Long giải trình gì?

Trong văn bản giải trình, Tổng công ty Thăng Long cho biết, vào ngày 6/12/2024, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), cổ đông lớn sở hữu 25,05% cổ phần, đã thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần tại TTL.



Từ phiên giao dịch ngày 5/12/2024 đến ngày 11/12/2024, cổ phiếu TTL đã tăng trần 5 phiên liên tiếp. Tổng công ty Thăng Long cho rằng việc cổ phiếu tăng giá là một diễn biến khách quan theo nguyên lý cung cầu của thị trường chứng khoán.



Tổng công ty Thăng Long khẳng định, các quyết định giao dịch của nhà đầu tư không nằm trong phạm vi kiểm soát của công ty và mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường, không có gì thay đổi.



"Tổng công ty Thăng Long không có bất kỳ tác động nào gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trên thị trường", Phó Tổng Giám đốc Hoàng Thị Hồng Nhung nhấn mạnh trong văn bản giải trình.

Tổng công ty Thăng Long, tiền thân là Xí nghiệp Liên hợp Cầu Thăng Long, vốn là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, hiện hoạt động theo mô hình tổng công ty cổ phần từ tháng 5/2014. Trụ sở chính của công ty đặt tại số 72, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Việt Hà, Tổng Giám đốc công ty.



Theo báo cáo tài chính quý III/2024, 9 tháng đầu năm 2024, Tổng công ty Thăng Long đạt doanh thu thuần hơn 1.364 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 10,2 tỷ đồng (lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt hơn 3,6 tỷ đồng), giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.



Tại ngày 30/9/2024, tổng tài sản của công ty là gần 2.489 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Nợ phải trả ghi nhận hơn 1.851 tỷ đồng, chi phí lãi vay hơn 48,7 tỷ đồng.



TTL cũng đang có dấu hiệu gặp khó trong việc duy trì và tạo ra tiền mặt từ các hoạt động kinh doanh chính khi dòng tiền ghi nhận là số âm. Thế nhưng rất bất ngờ là cổ phiếu TTL có dấu hiệu tăng bất thường trong thời gian gần đây.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/12/2024, cổ phiếu TTL tiếp tục tăng trần 10%, đạt mức giá 13.600 đồng/cổ phiếu, đánh dấu phiên tăng trần thứ 6 liên tiếp. Mức tăng này đã lên tới hơn 74% trong cùng quãng thời gian.