“Tăng nhiệt” nhờ sân bay, bất động sản Nhơn Trạch (Đồng Nai) xuất hiện diễn biến mới

Mức độ quan tâm bất động sản Nhơn Trạch tăng 105%

Hiện nay, nhu cầu về bất động sản tại Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang “tăng nhiệt” theo tiến độ của dự án sân bay Long Thành và một số hạ tầng giao thông sắp đi vào hoạt động.

Theo ghi nhận, trong tháng cuối cùng của quý 1/2024, cả đất nền, căn hộ chung cư, nhà phố bán đến cho thuê đều có lượng tin đăng và mức độ quan tâm tăng mạnh so với cùng kì năm trước.

Báo cáo thị trường bất động sản Đồng Nai tháng 3/2024 của Batdongsan.com.vn chỉ ra, mức độ quan tâm và lượng tin đăng bất động sản Đồng Nai tăng lần lượt là 77% và 68%. Trong đó, Long Thành, Nhơn Trạch và Biên Hoà là 3 địa phương ghi nhận mức độ quan tâm mạnh nhất, lần lượt là 106%, 105% và 66%.

Tại thị trường Nhơn Trạch mức độ quan tâm bất động sản tăng rõ nét, ở mức 105% so với cùng kì. Các tín hiệu về hạ tầng giao thông như sân bay Long Thành sắp hoàn thành cùng thông tin cầu Nhơn Trạch (thuộc dự án đường vành đai 3 Tp.HCM nối giữa Tp.Thủ Đức và huyện Nhơn Trạch) dần thành hình đã và đang tác động mạnh đến nhu cầu tìm kiếm bất động sản nơi đây. Vốn là khu vực cận kề sân bay Long Thành, thời gian vừa qua bất động sản Nhơn Trạch chứng kiến hoạt động mua bán tăng nhịp trở lại.

Lượt tin đăng và mức độ quan tâm bất động sản Đồng Nai tăng mạnh so với trước đó. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Thực tế tại khu vực này vào thời điểm cuối tháng 4/2024 nhận thấy, lượt khách là nhà đầu tư trở lại tìm hiểu căn hộ, đất nền tăng lên rõ nét. Nếu thời điểm tháng 8/2023, thị trường đất nền nơi đây im ắng, chỉ có căn hộ ở thực rục rịch sức cầu thì đến hiện tại, nhu cầu lan rộng ra các phân khúc và khu vực.

Theo anh Q, một môi giới nhà đất lâu năm tại Nhơn Trạch, từ sau Tết nguyên đán đến nay, hoạt động tìm kiếm bất động sản đã tăng trở lại. Hiện anh đã có khoảng 4-5 giao dịch/tháng thay vì “ngồi không” như trước đây. Mặc dù giao dịch chưa phân bổ đều giữa các tháng đầu năm 2024, song nhu cầu đầu tư và ở thực đã tốt hơn khá nhiều so với năm 2023. Những dự án nhà ở liền kề các hạ tầng giao thông quy mô đang được đầu tư, mở rộng rất “được lòng” người mua.

Ở phân khúc căn hộ, bên cạnh sự xuất hiện của người mua thực địa phương thì nhà đầu tư các khu vực lân cận như Tp.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và cả khu vực phía Bắc đã bắt đầu quay trở lại, khiến giao dịch tăng nhiệt trong các tháng đầu năm.

Môi giới Nhơn Trạch bắt đầu bận rộn hơn với công việc. Các dự án nhà ở cân sân bay Long Thành được quan tâm. Ảnh:HV





Ghi nhận tại dự án căn hộ FIATO Airport City của Thang Long Real Group ngay mặt tiền đường Tôn Đức Thắng, TT Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch nhận thấy, môi giới đón lượt khách tham quan căn hộ hàng tuần khá đông.

Được biết, dự án này chỉ cách sân bay Long Thành 10 phút di chuyển, đã khởi công xây dựng cuối năm 2023. Do có vị trí gần sân bay lại là dự án căn hộ cao cấp tiên phong tại Nhơn Trạch nên nhận được sự quan tâm tích cực từ người mua thực lẫn nhà đầu tư. Với các loại hình căn hộ 1-2-3 phòng ngủ và căn thương mại dịch vụ đáp ứng nơi lưu trú cho du khách và 14.000 nhân sự tương lai của sân bay, dự án FIATO Airport City kì vọng sẽ tạo ra dòng tiền thu nhập ổn định cho nhà đầu tư.

Có thể thấy, thông tin sân bay Long Thành sắp “về đích” khiến thị trường bất động sản cận kề xuất hiện tâm lý vào đón đầu. Những nhà đầu tư cá nhân đã “nhòm ngó” trước đó ra quyết định nhanh hơn khi nhân thấy giá có dấu hiệu đi lên trong bối cảnh Nhơn Trạch đang hội tụ nhiều thông tin tích cực cùng lúc.



Không chỉ nhà đầu tư cá nhân, một số doanh nghiệp địa ốc cũng tận dụng thời điểm này để bước vào “guồng đua”. Họ nhìn thấy nhu cầu nhà ở sẽ gia tăng mạnh khi sân bay đi vào hoàn thành trong giai đoạn 2025-2026. Theo đó, các hoạt động như giới thiệu dự án ra thị trường, kí kết hợp tác với các đối tác chiến lược…đang được thúc đẩy khá mạnh mẽ tại Nhơn Trạch.

Liên tiếp nhận thông tin tốt về hạ tầng

Ngoài dự án sân bay Long Thành, Nhơn Trạch nói riêng, khu vực Đồng Nai nói chung đang cùng lúc có nhiều dự án hạ tầng giao thông về đích năm 2024-2026. Điều này tạo tâm lý “phấn khởi” cho thị trường bất động sản nơi đây.

Ngay đầu năm 2024, Đồng Nai đã “phát lệnh” khởi công 3 dự án hạ tầng giao thông kết nối với sân bay Long Thành, vành đai 3 và cảng Phước An có vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Cụ thể là khởi đông đường 25B; đường 25C giai đoạn 1 và đường Lê Hồng Phong nối dài. Theo lãnh đạo huyện Nhơn Trạch, khi hoàn thành 3 dự án này sẽ góp phần quan trọng kết nối với đường Vành đai 3-Tp.HCM, đường ra cảng Phước An và kết nối với đường vào sân bay Long Thành trong tương lai.

Mới đây, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Tp.HCM Trần Quang Lâm cũng cho biết sẽ có thêm 3 cây cầu đường bộ được đầu tư xây dựng trong thời gian tới để kết nối 2 địa phương. Trong số này, sẽ có 2 cầu đường bộ kết nối trực tiếp giữa huyện Nhơn Trạch với Tp.HCM là cầu Cát Lái và cầu Phú Mỹ 2. Cầu Phú Mỹ 2 được xác định sẽ triển khai đầu tư xây dựng sau năm 2030. Với cầu Cát Lái, 2 địa phương đang tiếp tục bàn bạc để thống nhất thời gian thực hiện.

Gần đây, thị trường Nhơn Trạch (Đồng Nai) liên tục nhận thông tin tốt về hạ tầng giao thông được đầu tư xây mới, mở rộng. Ảnh:HV

Bên cạnh đó, đường cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ hoàn thành thi công và đưa vào khai thác trong năm 2025. Dự án này được kỳ vọng sẽ tạo ra “cú hích” lớn đối với huyện Long Thành, Nhơn Trạch.

Bên cạnh đó, dự án Cầu Phước An kết nối thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) với huyện Nhơn Trạch sắp hoàn thiện sẽ là cây cầu quan trọng trong kết nối giao thông của vùng Đông Nam Bộ. Đối với Nhơn Trạch và Phú Mỹ, cầu Phước An có vai trò cầu nối giữa hai “thủ phủ” công nghiệp của Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu, giúp rút ngắn thời gian và khoảng cách di chuyển so với hiện nay.

Như vậy, yếu tố hạ tầng dự báo sẽ tác động tích cực đến thị trường bất động sản Nhơn Trạch. Nhà đầu tư bắt đầu quan tâm đến các khu vực có tiềm năng kết nối hạ tầng. Các dự án gần tuyến đường mở rộng hoặc liên kết vào các tuyến đường lớn như vành đai 3, vành đai 4 Tp.HCM được chú ý. Nhà đầu tư kì vọng vào mức độ tăng giá trị lâu dài của thị trường bất động sản nhờ những tác nhân từ quy hoạch, hạ tầng giao thông.