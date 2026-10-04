Tăng phụ cấp lên 55%, thu nhập cán bộ cấp xã thay đổi thế nào?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 381/2026 quy định phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã, phường, đặc khu.

Nghị định nêu rõ mức phụ cấp công vụ 55% được tính trên mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức là 2,53 triệu đồng/tháng. Do đó, tiền lương theo hệ số được xác định bằng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng nhân với hệ số lương hiện hưởng.

Nếu chưa tính phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung và các khoản phụ cấp khác, có thể tính mức lương và phụ cấp công vụ của một số hệ số như sau:

Như vậy, cán bộ, công chức có hệ số lương 2,34 thì tiền lương theo hệ số hiện nay là 5,92 triệu đồng/tháng. Với phụ cấp công vụ 55%, người này được nhận thêm khoảng 3,26 triệu đồng, nâng tổng số tiền lương và phụ cấp công vụ lên khoảng 9,18 triệu đồng/tháng.

Người có hệ số 3 nhận tiền lương 7,59 triệu đồng và phụ cấp công vụ khoảng 4,17 triệu đồng, tổng cộng khoảng 11,76 triệu đồng/tháng.

Ở hệ số 4,98 tiền lương theo hệ số là 12,6 triệu đồng, phụ cấp công vụ khoảng 6,93 triệu đồng, tổng cộng khoảng 19,52 triệu đồng/tháng.

So với mức phụ cấp công vụ 25% trước đây, mức 55% làm phần phụ cấp tăng thêm tương đương 30% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Các con số trên chỉ nhằm minh họa cách tính đối với trường hợp không có phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung. Mức thực tế của từng cán bộ, công chức còn phụ thuộc hệ số lương, chức vụ và các khoản phụ cấp được hưởng.

Được truy lĩnh chênh lệch từ 1/7/2026

Nghị định 381 có hiệu lực từ ngày 2/10/2026, nhưng chế độ phụ cấp mới được áp dụng kể từ ngày 1/7/2026 cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Theo đó, cán bộ, công chức cấp xã thuộc diện hưởng mức 55% mà từ ngày 1/7/2026 đến khi Nghị định có hiệu lực đã nhận phụ cấp thấp hơn 55% thì được hưởng phần chênh lệch để bảo đảm bằng mức 55%.

Điều này có nghĩa, với trường hợp trước đó hưởng mức 25%, ngoài khoản phụ cấp tăng thêm hàng tháng, người thuộc diện áp dụng còn được nhận phần chênh lệch của các tháng kể từ ngày 1/7/2026.

Nghị định cũng quy định riêng đối với cán bộ, công chức cấp xã đang được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố. Nhóm này hưởng phụ cấp công vụ bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Tuy nhiên, nếu tiền lương, thu nhập tăng thêm mà người này được hưởng thấp hơn mức phụ cấp công vụ 55% thì được hưởng phần chênh lệch để bảo đảm bằng mức phụ cấp công vụ 55%.

Chính phủ quy định phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Các khoảng thời gian không được tính hưởng phụ cấp gồm: đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài và hưởng 40% tiền lương; nghỉ không hưởng lương liên tục từ một tháng trở lên; nghỉ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.

Cán bộ, công chức cấp xã khi thôi làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc MTTQ Việt Nam ở xã, phường, đặc khu thì thôi hưởng phụ cấp công vụ tại Nghị định này từ tháng tiếp theo.