Tăng tốc chuyển đổi số với giải pháp quản trị dữ liệu tự động của Veritas

Veritas Technologies – công ty hàng đầu thế giới về quản trị dữ liệu thông qua nhà phân phối chính thức tại Việt Nam - Tech Data - mang đến những giải pháp quản trị dữ liệu bao gồm sao lưu và khôi phục dữ liệu tự động, an toàn, liên tục mà lại tiết kiệm chi phí, mở ra hướng chuyển đổi số thuận lợi và hiệu quả hơn cho các tổ chức mong muốn đầu tư vào chuyển đổi số.

Không chỉ lưu trữ, bảo mật và khôi phục dữ liệu mà còn quản lý dữ liệu như một tài nguyên, Veritas được Gartner vinh danh là nhà cung cấp giải pháp dẫn đầu trong tất cả 18 báo cáo về Giải pháp phần mềm sao lưu và phục hồi doanh nghiệp (EBRSS) trong Magic Quadrant (một báo cáo uy tín thế giới về đánh giá công nghệ) liên tục qua các năm tới nay. Là đối tác đáng tin cậy của 95% tổ chức trong danh sách Fortune 100, Veritas đã hỗ trợ các doanh nghiệp trong mọi quá trình chuyển đổi CNTT quan trọng. Ưu điểm nổi bật của các giải pháp phần mềm của Veritas là cung cấp cho khách hàng một hệ thống tự động hóa tăng cường chức năng bảo vệ, sao lưu và khôi phục dữ liệu khi cần, đồng thời linh hoạt đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống cho mọi nhu cầu từ mở rộng dung lượng sao lưu tới quản lý danh tính và quyền truy cập, với khả năng tuân thủ cao, đáp ứng các quy định về lưu trữ và bảo mật dữ liệu.

Với vị thế hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Data Management, các giải pháp hướng tới ba mục tiêu: Protection, Availability và Compliance. Không chỉ là các phần mềm riêng lẻ, các giải pháp của Veritas được thiết kế để tương thích, làm việc với nhau, đem đến một platform hoàn chỉnh cho khách hàng, bảo vệ dòng chảy dữ liệu an toàn liên tục trong các tổ chức. Veritas cũng áp dụng AI để bảo vệ dữ liệu khỏi bất thường, sao lưu và khôi phục nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm.

Trước bối cảnh an ninh mạng phức tạp, doanh nghiệp cần sáng suốt trong việc lựa chọn giải pháp quản lý dữ liệu phù hợp. Tech Data được Veritas lựa chọn là nhà phân phối chính thức tại Việt Nam bởi năng lực chuyên môn cao trong các lĩnh vực trung tâm dữ liệu, công nghệ phân tích dữ liệu, điện toán đám mây, IoT và an ninh bảo mật, cùng với sự am hiểu chính sách và doanh nghiệp trong nước. Tech Data hỗ trợ doanh nghiệp trong từng giai đoạn từ lên kế hoạch, tích hợp, cài đặt và triển khai thông qua việc đào tạo và tối ưu hóa, từ đó đảm bảo an toàn bảo mật dữ liệu – vốn là tài nguyên mang tính sống còn của doanh nghiệp.

Đa dạng gói giải pháp quản trị dữ liệu linh hoạt đáp ứng quy mô doanh nghiệp

Tại hội thảo "Tăng tốc chuyển đổi số tại Việt Nam với giải pháp Quản trị dữ liệu tự động của Veritas", Veritas Technologies thông qua nhà phân phối Tech Data giới thiệu một số nhóm giải pháp về bảo vệ dữ liệu. Các gói giải pháp linh hoạt và tối ưu cho từng quy mô tổ chức được coi là chìa khóa mở cánh cửa chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Giải pháp dữ liệu Veritas NetBackup là lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp, tổ chức có quy mô lớn, hoạt động đa dạng, với nhu cầu dữ liệu lớn và không đồng nhất. NetBackup cung cấp một giải pháp hệ thống bảo vệ và sao lưu dữ liệu an toàn, khôi phục dữ liệu, khắc phục thảm họa trên đa dạng môi trường mà doanh nghiệp đang hoạt động, bao gồm cả các dữ liệu tại chỗ (on-premise) và trên mây (Cloud), đặc biệt dẫn đầu về sao lưu SaaS.

Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì Veritas Backup Exec là gói dịch vụ quản trị dữ liệu thích hợp với các đặc tính đơn giản, an toàn và đồng nhất. Giải pháp bảo vệ dữ liệu Backup Exec đảm bảo việc sao lưu khôi phục dữ liệu trên nhiều môi trường, gồm các thiết bị ngoại vi, hệ thống lõi, hệ thống mạng ảo, các môi trường điện toán đám mây (private, public, hybrid). Veritas Backup Exec giúp bảo vệ, sao lưu và phục hồi dữ liệu nhanh chóng, hiệu quả với chi phí hợp lý khi chia gói linh hoạt, tiện lợi hơn cho doanh nghiệp ứng dụng và phân bổ chi phí đầu tư.

Chi phí đầu tư cho gói dịch vụ Veritas Backup Exec có mức khởi điểm từ 10,888,000 VND(*) và chi phí cho phần mềm Netbackup là từ 66,666,000 VND(*) Ngoài ra, Veritas còn có giải pháp toàn diện "tất cả trong 1" kết hợp phần mềm và appliance đem lại hiệu suất tối đa cho doanh nghiệp với mức đầu tư từ 911,222,333 VND(*). Các mức giá ưu đãi nói trên chỉ được áp dụng đối với sản phẩm, dịch vụ của Veritas được phân phối thông qua Tech Data Việt Nam – Nhà phân phối ủy quyền của Veritas tại Việt Nam và chỉ áp dụng trong thời gian từ ngày 30.10.2023 đến hết ngày 31.03.2024.

Doanh nghiệp cần thêm thông tin hoặc tư vấn về các giải pháp dịch vụ của Veritas và Tech Data, liên hệ:

Tech Data: https://asia.techdata.com/vn/lien-he/

Veritas: Ông Nguyễn Di An, email: andy.nguyen@veritas.com

(*) Đây chỉ là giá bán lại (giá do Nhà bán lại bán cho khách hàng đầu cuối) khuyến nghị và Nhà bán lại toàn quyền quyết định mức giá bán ra dành cho khách hàng đầu cuối. Mức giá này có thể thay đổi tuỳ theo cấu hình giải pháp được cung cấp.