Tăng trưởng đều đến kinh ngạc, lợi nhuận FPT liên tục lập kỷ lục đẩy cổ phiếu vượt đỉnh, vốn hóa xấp xỉ 5 tỷ USD

Thị trường chứng khoán giao dịch sôi động cùng làn sóng đầu cơ lên ngôi thời gian gần đây phần nào đã làm lu mờ các Bluechips. Tuy nhiên, một số cổ phiếu vẫn biết cách tạo điểm nhấn khiến nhà đầu tư phải nhắc tên, điển hình như FPT.

Cổ phiếu công nghệ hiếm hoi trên sàn chứng khoán Việt Nam vừa vượt đỉnh lịch sử bất chấp thị trường giảm mạnh. Từ đầu năm, FPT đã tăng hơn 30% thị giá qua đó leo lên mức 86.000 đồng/cp, tương ứng giá trị vốn hóa xấp xỉ 110.000 tỷ đồng (~5 tỷ USD).

Đà tăng thời gian gần đây của FPT được hỗ trợ tích cực từ các thông tin liên quan đến chính sách cổ tức. Cụ thể, ngày 25/8 tới đây, FPT sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán dự kiến vào 12/9. Với gần 1,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tập đoàn dự kiến sẽ chi khoảng 1.260 tỷ đồng để chi trả cho cổ đông.

Trước đó trong tháng 7, FPT cũng đã chi 1.100 tỷ đồng để trả cổ tức còn lại của năm 2022 cho cổ đông với tỷ lệ 10% bằng tiền. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn phát hành 165,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 20:3. Vốn điều lệ sau phát hành cũng theo đó tăng từ 11.000 tỷ đồng lên 12.700 tỷ đồng.

Tăng trưởng đều đến kinh ngạc

FPT là một trong số những cổ phiếu tăng trưởng bền vững suốt nhiều năm qua với chính sách cổ tức rất đều đặn. Điều này xuất phát từ nền tảng kinh doanh ổn định với tăng trưởng cao được duy trì liên tục trong thời gian dài. Kể từ khi cơ cấu lại mô hình hoạt động của tập đoàn năm 2018, FPT tăng trưởng mạnh liên tục cả về doanh thu và lợi nhuận qua từng năm.

Năm 2023, FPT đặt mục tiêu tham vọng với kế hoạch doanh thu 52.289 tỷ đồng (~2,1 tỷ USD) và lợi nhuận trước thuế 9.055 tỷ đồng, tăng lần lượt 19% và 18% so với kết quả thực hiện năm ngoái. Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, tập đoàn công nghệ này sẽ tiếp tục phá kỷ lục doanh thu và lợi nhuận lập được năm 2022 trước đó.

7 tháng đầu năm, FPT ghi nhận doanh thu đạt 28.429 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 5.069 tỷ đồng, lần lượt tăng 22,4% và 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Mảng công nghệ vẫn đóng vai trò chủ chốt, chiếm khoảng 47% tổng lợi nhuận trước thuế tập đoàn. Với kết quả đạt được sau 7 tháng, FPT đã hoàn thành 54% chỉ tiêu doanh thu và 56% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Riêng quý 2 vừa qua, FPT đã lập kỷ lục lợi nhuận mới trong một quý khi ghi nhận lãi trước thuế 1.856 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ và cao hơn 2,5% so với quý đầu năm. Kết quả này giúp tiếp tục nối dài chuỗi tăng trưởng theo quý đều đến kinh ngạc. Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận mỗi quý của FPT so với cùng kỳ năm trước đều đạt 2 con số và thường dao động quanh mức 20%.

Không chỉ kết quả kinh doanh tăng trưởng, quy mô nhân sự của FPT cũng tiếp tục mở rộng. Đến cuối quý 2, tập đoàn này có gần 45.800 nhân viên, tăng 3.400 người sau 6 tháng. Sự gia tăng nhân sự chủ yếu diễn ra trong quý đầu năm. Nòng cốt vẫn là nhân lực công nghệ với hơn 28.500 người (chiếm gần 70%) tổng lực lượng nhân sự toàn tập đoàn tại thời điểm cuối năm ngoái.

Công nghệ tiếp tục là bệ phóng

Trong báo cáo mới đây, VNDirect đưa ra quan điểm tích cực về triển vọng của FPT 2023/24 trên bệ phóng là lĩnh vực công nghệ. Chi tiêu cho CNTT trên toàn thế giới theo Gartner, Inc. dự báo đạt tổng cộng 4.600/5.000 tỷ USD vào năm 2023/24, lần lượt tăng 5,5%/8,6% so với cùng kỳ. Với giá trị hợp đồng ký mới được ký mới ấn tượng của dịch vụ CNTT toàn cầu nửa đầu năm, VNDirect kỳ vọng doanh thu mảng công nghệ sẽ tăng trưởng ổn định trong năm 2023/24.

VNDirect dự phóng doanh thu mảng công nghệ của FPT đạt 29.699 tỷ đồng trong năm 2023 và đạt 37.037 tỷ đồng trong năm 2024, lần lượt tăng trưởng 16% và 25% so với cùng kỳ. Trong đó, dịch vụ CNTT toàn cầu dự kiến tăng 24% và 28% trong các năm 2023 và 2024 nhờ đóng góp cao hơn từ thị trường APAC và Nhật Bản.

Bên cạnh đó, nhóm phân tích kỳ vọng doanh thu mảng công nghệ đạt CAGR 14,1% trong giai đoạn 2023-25 nhờ sự tăng trưởng của Data Center. Mảng kinh doanh Data Center sẽ phát triển nhờ nhu cầu điện toán đám mây ngày càng tăng. FPT tiếp tục mở rộng Data Center với kế hoạch mở thêm 2 Data Center tại Hồ Chí Minh và 1 Data Center tại Hà Nội.

VNDirect kỳ vọng biên lợi nhuận gộp của FPT sẽ tăng 0,3 điểm % so với cùng kỳ lên 39,8% trong năm 2023 nhờ tỷ trọng Dx cao hơn trong doanh thu mảng công nghệ. Trong năm 2023/24, CTCK này dự phóng các mảng kinh doanh của FPT sẽ duy trì đà tăng trưởng ổn định để mang lại mức tăng trưởng doanh thu 17,2%/20,1% và lợi nhuận ròng 19,3%/20,5% so với cùng kỳ năm trước.