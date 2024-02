Tăng trưởng thứ 26/63 tỉnh thành nhưng tỉnh này lại mua ô tô nhiều thứ 3 cả nước

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, năm 2023, số lượng ô tô con từ 9 chỗ ngồi trở xuống trên địa bàn cả nước được khách hàng mua và đi đăng kiểm lần đầu tiên đạt 296.745 xe các loại. Số liệu này bao gồm cả xe sản xuất lắp ráp trong nước, xe nhập khẩu chính hãng và nhập khẩu không chính hãng.



Trong nhóm 10 địa phương mua ô tô nhiều nhất, Hà Nội dẫn đầu với 46.330 xe, thứ hai là TP HCM với 39.132 xe, thứ ba là Nghệ An với 10.304 xe, thứ tư là Đồng Nai với 10.080 xe, thứ năm là Thanh Hóa với 9.885 xe.

Sau đó lần lượt là Bình Dương 8.967 xe, Hải Phòng 8.631 xe, Bắc Ninh 6.934 xe, Đà Nẵng 6.845 xe và Quảng Ninh 6.694 xe.

Tính đến cuối năm 2023, tổng số phương tiện đang quản lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 177.533 ô tô các loại, trong đó tô tô con trên 90.000 xe, còn lại là xe tải.

Theo các chuyên gia, những năm trở lại đây, kinh tế Nghệ An phát triển năng động, đa dạng, người dân có nhiều cơ hội phát triển kinh tế, thu nhập tăng lên từ nhiều nguồn như bất động sản, xuất khẩu lao động, sản xuất kinh doanh.

Trong đó, nhiều người Nghệ An rất thành đạt ở trong nước và cả nước ngoài đã gửi tiền về cho gia đình. Mặt khác, thu nhập của người dân ngày càng tăng, trong khi đó giá ô tô ngày càng tiệm cận với thu nhập của một bộ phận không nhỏ người dân.

Kinh tế Nghệ An 2023 tăng trưởng thứ 26 cả nước

Theo báo cáo kinh tế - xã hội 2023 của Cục Thống kê tỉnh Nghệ An, tăng trưởng kinh tế năm 2023 của tỉnh Nghệ An ước đạt 7,14%, là mức tăng trưởng đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 26 của cả nước.

Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023 dự kiến vượt 14,37% so với dự toán HĐND tỉnh giao, nhưng chỉ bằng 80,64% so với thực hiện năm 2022.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn, giảm sản lượng tiêu thụ; bên cạnh đó, một số chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí của Chính phủ cùng việc thị trường bất động sản hạ nhiệt làm giảm số nộp ngân sách nhà nước.

Dự toán thu ngân sách nhà nước do Hội đồng nhân dân tỉnh giao năm 2023 là 15.857 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023 ước thực hiện 18.136 tỷ đồng, vượt 14,37% so với dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 80,64% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó: Thu nội địa ước thực hiện 16.940 tỷ đồng, vượt 16% so với dự toán, bằng 80% so với cùng kỳ. Trong năm 2022, số xe ô tô đăng ký mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 27.404, so với năm 2021 tăng 3.117 xe.

Theo Tuổi Trẻ, người dân Nghệ An chủ yếu mua các dòng xe phổ thông dao động từ 400 - 700 triệu đồng, xe sang và siêu sang không nhiều.