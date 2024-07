Tăng trưởng tín dụng đạt 4,5%, VDSC dự báo một chỉ số quan trọng với doanh nghiệp niêm yết sẽ đảo chiều

Theo báo cáo chiến lược tháng 7 của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), trong quý 2, tốc độ tăng trưởng tổng tài sản của các doanh nghiệp niêm yết trên HSX sẽ đảo chiều trở lại với việc chỉ báo tăng trưởng tín dụng theo báo cáo mới nhất là tăng 4,5% kể từ đầu năm và khoảng 14% so với cùng kỳ.

Dự báo này dựa trên cơ sở ngân hàng vẫn là kênh dẫn vốn chính của nền kinh tế ở các nước phát triển như Việt Nam, do đó tăng trưởng tín dụng là phương tiện có thể tin cậy để đo lường mối quan hệ mật thiết với tăng trưởng tài sản trong nền kinh tế và sự tương quan đó cũng đã thể hiện trong những năm qua.

VDSC dự đoán rằng vòng quay tài sản đã tạo đáy từ quý 1/2024 và sẽ có xu hướng phục hồi trở lại trong các quý tới khi hiệu ứng "lãi suất cho vay giảm và đã có dấu hiệu chạm đáy" sẽ không còn lấn át hiệu ứng "tăng trưởng tín dụng" vốn đã yếu trong suốt năm 2023 và quý 1/2024. Bên cạnh đó, số liệu tăng trưởng về sản xuất và tiêu dùng được cải thiện qua các quý là cơ sở để tin rằng vòng quay tài sản ở các nhóm ngành khác cũng sẽ được cải thiện.

Đối với biên lợi nhuận ròng, VDSC cho rằng yếu tố mùa vụ và biên lợi nhuận nhóm ngân hàng có thể chưa cải thiện thêm do tiềm ẩn rủi ro nợ xấu vẫn còn, là những nhân tố khiến biên lợi nhuận ròng có sự điều chỉnh nhẹ so với quý 1

Dựa vào những yếu tố trên, VDSC dự báo doanh thu sẽ bắt đầu có sự phục hồi so với quý trước, tuy nhiên tăng trưởng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ, và tăng trưởng lợi nhuận sau thuế ước đạt 13% so với cùng kỳ.