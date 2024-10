Tăng trưởng vượt dự báo của các CTCK, Masan tiến sát mục tiêu lãi ròng 2.000 tỷ đồng

Tăng trưởng vượt kỳ vọng

Ngay sau khi Công ty CP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) công bố báo cáo tài chính quý III/2024, một số Công ty chứng khoán như Vietcap, BVSC đã đưa ra đánh giá về kết quả kinh doanh của Masan với từ khoá chính là "vượt kỳ vọng".

Theo báo cáo tài chính quý III/2024, Masan đạt doanh thu thuần 21.487 tỷ đồng, tăng 6,6% so với quý III năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế sau phân bổ cổ đông thiểu số (NPAT Post-MI) đạt 701 tỷ đồng, tăng gần 1.350% so với cùng kỳ năm ngoái. Đóng góp vào mức lợi nhuận này ngoài tăng trưởng của các mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ, còn đến từ việc chi phí lãi vay ròng giảm 277 tỷ đồng so với cùng kỳ và việc không phát sinh chi phí do biến động tỷ giá hối đoái.

Trong quý III, Masan Consumer Corporation (MCH) đạt mức doanh thu 7.987 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ. MCH tiếp tục duy trì biên lợi nhuận gộp ở mức cao là 46,8%, cao hơn 0,2% so với quý III/2023.

WinCommerce (WCM) ghi nhận doanh thu tăng trưởng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 8.603 tỷ đồng, đóng góp chủ yếu bởi các mô hình cửa hàng mới WiN (phục vụ người mua sắm ở thành thị) và WinMart+ Rural (phục vụ cho người mua sắm ở nông thôn). Lợi nhuận sau thuế của WCM đạt 20 tỷ đồng trong quý III và đây cũng là lần đầu tiên ghi nhận lãi dương kể từ thời kỳ COVID.

Tương tự, Masan MEATLife (MML) ghi nhận EBIT tăng 43 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế trước phân bổ cổ đông thiểu số tăng 105 tỷ đồng so với cùng kỳ. Kết quả này được thúc đẩy bởi doanh số mảng thịt chế biến tăng lên đồng thời được hưởng lợi từ giá thị trường thịt gà và thịt lợn cao hơn.

Với Phúc Long Heritage (PLH), doanh thu đã tăng 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 425 tỷ đồng. PLH hiện vận hành 174 cửa hàng trên toàn quốc.

Lũy kế 9 tháng, Masan đạt 2.726 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trước phân bổ cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) và 1.308 tỷ đồng lợi nhuận sau phân bổ cổ đông thiểu số. Như vậy, sau 9 tháng Masan đã hoàn thành 130,8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế trước phân bổ cổ đông thiểu số theo kịch bản cơ sở đã được cổ đông phê duyệt vào đầu năm. Và tiến gần hơn đến kế hoạch lợi nhuận sau phân bổ cổ đông thiểu số 2.000 tỷ đồng, theo kịch bản tích cực.

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan cho biết, Masan sẽ tiến gần đến kế hoạch lợi nhuận sau thuế theo kịch bản tích cực là 2.000 tỷ đồng. "Chúng tôi đã và đang tập trung kết hợp toàn bộ nền tảng tiêu dùng bán lẻ của mình, hướng đến mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hợp nhất hai chữ số cho năm 2025", ông Quang nói.

Kế hoạch trọng tâm trong quý cuối cùng của năm, Masan tiếp tục tập trung vào tăng trưởng lợi nhuận của mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ cốt lõi thông qua tối ưu hóa chương trình Hội viên WIN, giảm nợ để cải thiện bảng cân đối kế toán và giảm chi phí tài chính…

Chuyên gia Chứng khoán Vietcap cho biết, vì lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số 9 tháng đầu năm 2024 của Masan vượt kỳ vọng, Vietcap nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của Masan. Cho cả năm 2024, Vietcap dự báo tổng doanh thu thuần Masan đạt được là 85.185 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.609 tỷ đồng.

Tương tự, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cũng đưa ra nhận định "Masan công bố kết quả kinh doanh quý III khả quan hơn kỳ vọng", với khoản lợi nhuận sau thuế sau phân bổ cổ đông thiểu số 701 tỷ đồng, cao hơn dự phóng của BVSC trước đó là 650 tỷ đồng. BVSC đã đưa dự báo doanh thu thuần cả năm của Masan lên 86.840 tỷ đồng, tăng 11%, dự phóng lợi nhuận sau thuế sau phân bổ cổ đông thiểu số lên 2.766 tỷ đồng, bao gồm các khoản bất thường trong quý IV, vượt kịch bản tích cực mà Masan đặt ra.

Những "con gà đẻ trứng vàng" của Masan

Mảng hàng tiêu dùng (Masan Consumer - MCH) và bán lẻ (WinCommerce - WCM) là hai lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, chiếm gần 80% doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn Masan. Tính đến tháng 9 năm 2024, WCM vận hành 3.733 cửa hàng WCM, mở ròng thêm 60 cửa hàng mới kể từ quý II/2024. Với việc giảm giá 20% cho thịt lợn, thịt gà MEATDeli, rau WinEco đối với khách hàng là hội viên Winmart, Winmart đã tạo ra sự khác biệt lớn, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm so với các chuỗi bán lẻ khác như Bách Hóa Xanh, Co.opmart, AEON... Từ chỗ từng định vị là chuỗi bán lẻ có mặt bằng giá cao hơn thị trường, đến nay, các siêu thị và cửa hàng đã liên tục thu hẹp khoảng cách về chỉ số giá và tự tin mức giá hiện tại có tính cạnh tranh với các đối thủ lớn.

Trong khi đó, MCH tiếp tục duy trì biên lợi nhuận gộp ở mức cao, biên lợi nhuận sau thuế sau phân bổ cổ đông thiểu số ghi nhận 25,9%, tăng 90 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái. Masan dự kiến IPO Masan Consumer vào năm 2025, song song với việc tăng cường chiến lược Go Global, quảng bá hương vị Việt đến người tiêu dùng toàn cầu.

Mảng khoáng sản của Masan, Masan High-Tech Materials (MHT), ban lãnh đạo đã và đang tập trung vào việc bán lượng đồng tồn kho, tổng doanh số bán đồng trong quý IV/2024 dự kiến nhiều hơn tổng doanh số bán trong 9 tháng đầu năm 2024.

Việc bán H.C. Starck cho Mitsubishi Materials Corporation với giá mua cổ phần là 134,5 triệu USD dự kiến ​​sẽ hoàn tất trước cuối năm 2024. Khi đó, MHT dự kiến ​​sẽ được hưởng lợi từ việc tăng lợi nhuận sau thuế trong dài hạn lên 20-30 triệu USD.

Mới đây, Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Canada (EDC) – cơ quan chuyên về tín dụng xuất khẩu của Canada và Masan đã công bố ký kết Bản ghi nhớ (MOU) nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác, kỳ vọng sẽ thúc đẩy chiến lược "Go Global" của Masan. Sở hữu mạng lưới quốc tế sâu rộng và khả năng cung cấp các nguồn lực tài chính dài hạn, EDC sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Masan, đặc biệt ở lĩnh vực khai thác và chế biến vonfram.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MSN giao dịch quanh mốc 77.000 đồng/cổ phiếu, tăng 15% kể từ đầu năm, vốn hoá thị trường hơn 110.750 tỷ đồng. Nguyễn Yến Linh, con gái ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Masan mới đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu MSN nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thoả thuận và/hoặc khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 29/10 đến 18/11/2024. Nếu mua thành công, con gái tỷ phú Nguyễn Đăng Quang sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại Masan lên 0,66% vốn điều lệ.