Tạo dấu ấn hương vị cho chuỗi cửa hàng đồ uống cùng Syrup San

Định vị hình ảnh khác biệt tạo nên thành công trong ngành F&B



Thị trường F&B ngày một cạnh tranh gay gắt với sự đa dạng của các chuỗi quán cafe, đồ uống đủ mọi phân khúc từ bình dân cho đến cao cấp. Giữa hàng trăm ngàn quán cafe mọc lên nhan nhản, chỉ có sự độc bản mới có thể giúp thương hiệu đồ uống định vị được trong tâm trí khách hàng.

Cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội, vị giác của khách hàng ngày một cao cấp hơn, sành ăn và tinh tế hơn. Họ sẵn sàng bỏ ra chi phí cao hơn để có được những trải nghiệm đồ uống thỏa mãn gu ẩm thực của cá nhân, thay vì chọn lựa các sản phẩm giá rẻ. Điều này cũng đặt ra cho các nhà kinh doanh F&B một câu hỏi: Bạn muốn định vị hình ảnh thương hiệu như thế nào, bình dân hay cao cấp, đại trà hay khác biệt?

Nhiều nhà kinh doanh đã lựa chọn các nguyên liệu pha chế ở phân khúc trung và cao cấp để có thể làm nên những sản phẩm chất lượng, đáp ứng được vị giác sành sỏi của khách hàng. Thay vì tập trung vào lợi nhuận tức thời, các nhà kinh doanh nhìn vào bức tranh toàn cảnh xa hơn là tạo dựng được một hình ảnh thương hiệu cao cấp với những món đồ uống có thể khiến khách hàng thương nhớ và quay lại nhiều lần.

Syrup San là dòng sản phẩm hướng đến các giá trị tự nhiên

Đây cũng là lý do chính để San Food - NSX nhà sản xuất và cung cấp nguyên liệu pha chế đồ uống đưa ra các công thức độc đáo thông qua sản phẩm nước cốt trái cây Syrup San. Đây là dòng sản phẩm hàm lượng trái cây cô đặc cao, hương vị tự nhiên, dễ dàng pha chế cùng các loại đồ uống hoặc dùng làm mứt trái cây trong thực phẩm.

Syrup San mang đến bí quyết pha chế ấn tượng cho các nhà kinh doanh

Để tạo nên sự khác biệt trong ngành F&B, đồ uống của bạn phải nổi bật hơn hẳn các đối thủ cạnh tranh về hương vị, hình thức thẩm mỹ, chất lượng và độ an toàn, đảm bảo dinh dưỡng. Những yếu tố này tổng hòa tạo nên đặc trưng khó nhầm lẫn của thương hiệu, gây được ấn tượng sâu sắc trong tâm trí người tiêu dùng.

Thấu hiểu điều này, Syrup San là thương hiệu tiên phong sáng tạo ra những hương vị mới lạ chưa từng có trên thị trường. Sau nhiều nghiên cứu thử nghiệm các loại trái cây với đa dạng hương vị, Syrup San đã cho ra đời các sản phẩm syrup mix để tạo nên những sự hòa quyện thú vị.

Nhu cầu ngày càng cao của khách hàng đòi hỏi Syrup San sáng tạo nên những hương vị mới mẻ hơn

Đó là hương vị của mùa hè nồng nhiệt trong Syrup Tropical Fruit cùng các loại quả nhiệt đới xoài, dứa, chanh dây, hương vị thanh mát tràn ngập màu xanh của Green Fusion (kiwi, nho xanh), hương vị ngọt ngào nồng nàn của Ruby Berry (dâu và việt quất), hay hương vị hoa quả Nam Mỹ bùng nổ với táo, đào, dưa lưới.

Những hương vị sáng tạo mới lạ này chính là bí quyết để các chủ quán không ngừng đổi mới, cập nhật menu, khiến khách hàng không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Ngoài ra Syrup San còn chia sẻ bộ sách hơn 50 công thức độc quyền của mình với các khách hàng, giúp hành trình khởi nghiệp cùng ngành đồ uống trở nên dễ dàng trong tầm tay.

Syrup Green Fusion mang đến hương vị thanh ngọt của kiwi và nho xanh

Không chỉ tạo nên những trải nghiệm ẩm thực lý thú cho khách hàng, Syrup San còn khiến người tiêu dùng an tâm khi đạt các tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu về độ an toàn và chất lượng như HACCP và FDA. Đặc biệt, việc đạt được chứng nhận FDA do Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cung cấp đã mở ra cánh cửa xâm nhập thị trường Mỹ cho sản phẩm này.

Hiện tại, sản phẩm Syrup San đang đồng hành cùng 1000 quán cafe, đồ uống trên toàn quốc (Tutimi, Kim Tea, Onni House, NooShan,...). Trên thị trường quốc tế, Syrup San đang trở thành nguyên liệu pha chế quan trọng tại các quán cafe ở một số bang của Hoa Kỳ như Florida, Washington, Kansas, Minnesota, Missouri,…

Syrup San tạo nên những thức uống thanh mát trọn vị thiên nhiên

Trong thời đại mà xu hướng tiêu dùng bền vững lên ngôi, nắm bắt được nhu cầu thiết thực của khách hàng về sức khỏe và dinh dưỡng chính là chìa khóa dẫn đến thành công trong ngành F&B. Và Syrup San chính là một trong những viên gạch vững chắc giúp thương hiệu của bạn xây dựng được một đế chế ẩm thực uy tín trong tương lai.

Sản phẩm Syrup San được sản xuất và phân phối bởi:

Công ty TNHH Santaria

Website: https://www.santariafood.com/

Hotline: 0899.52.1313

Địa chỉ: 197/23A/12, Tổ 9A, khu phố 11A, phường Tân Phong, Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai.

Email: santariacorp@gmail.com