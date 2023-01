Tạp chí du lịch nổi tiếng liệt kê những hang động gây kinh ngạc nhất thế giới, Việt Nam góp mặt với điểm đến đáng đi một lần trong đời

Ngày 4/1 mới đây, tạp chí du lịch nổi tiếng The Travel đã công bố danh sách những hang động đáng kinh ngạc nhất thế giới. Trong đó, hang Sơn Đoòng của Việt Nam cũng được nhắc đến như một tuyệt tác tạo hóa của thiên nhiên.

Bài viết trên tạp chí The Travel giới thiệu rằng: "Các hang động thường được hình thành theo 4 cách: nước mưa, xói mòn do gió, núi lửa và xói mòn do cát. Có sự hình thành địa chất, nhũ đá, măng đá và hồ nước, chúng rất ngoạn mục theo nhiều cách khác nhau.

Từ thời tiền sử, các hang động đã được sử dụng làm nơi trú ẩn an toàn và tổ chức nghi lễ. Còn ngày nay, ở thế kỷ 21, chúng lại làm mê hoặc những người ưa tìm tòi khám phá. Dưới đây là 10 hang động đáng kinh ngạc trên khắp thế giới mà khách du lịch sẽ háo hức đến thăm".

1. Hang Sơn Đoòng, Việt Nam

Mở đầu bài viết, cái tên đầu tiên được nhắc đến là hang Sơn Đoòng của Việt Nam.

Tạp chí The Travel miêu tả hang Sơn Đoòng nổi tiếng là một trong những hang động lớn nhất thế giới và thậm chí còn "độc nhất vô nhị".

Du khách quốc tế biết đến hang Sơn Đoòng với cái tên "Hang núi sông" (River Mountain Cave). Hang được cho là hình thành nhờ sông Rào Thương chảy làm xói mòn chân núi đá vôi Trường Sơn. Sau đó, một đường hầm lớn được hình thành bên dưới các vách đá.

Cao 200m, rộng 175m và dài 9,4km, hang động này được ước tính có thể chứa vừa một tòa nhà chọc trời 40 tầng ở New York.

Tạp chí này giới thiệu điểm hấp dẫn nhất ở Sơn Đoòng là một khu rừng rậm rạp cũng như những măng đá cao chót vót, đá vôi, ngọc trai hang động, hố sụt. Ngoài ra, phải mất 2 ngày đi bộ xuyên rừng và vượt sông, du khách mới có thể đến cửa hang Sơn Đoòng.

Chuyến thám hiểm hang động này có giá khoảng 3000 USD (hơn 70 triệu đồng) trong 4 ngày, thông qua Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

2. Hang băng Vatnajokull, Iceland

Tạp chí The Travel giới thiệu, một trong những hang động ngoạn mục nhất trên thế giới do sự hình thành của băng chính là hang Vatnajokull Glacier ở Iceland. Đây là hang động băng rất đáng để khám phá.

Mặc dù chỉ được biết đến rộng rãi sau loạt phim giả tưởng "Games of Thrones", nhưng từ lâu sông băng này đã là một phần khá quan trọng trong văn hóa Iceland. Nằm ở phía Đông Nam của Iceland, hệ thống sông băng Vatnajokull có hơn 25 dòng sông lớn nhỏ và bảy ngọn núi lửa dưới băng.

Là sông băng đồ sộ nhất trong toàn bộ Iceland, nó bao phủ khoảng 8% tổng diện tích của quốc gia này. Tuy nhiên, hang động hình thành trên sông băng Vatnajokull khá nguy hiểm để khám phá trong mùa hè vì băng tan và các cột băng rơi xuống. Đến mùa đông, nó lại hóa chốn thiên đường.

3. Hang động Skocjan, Slovenia

Là một hang động đá vôi ấn tượng ở Slovenia, hang Skocjan được biết đến là nơi có một trong những "căn phòng lớn nhất" dưới lòng đất.

Hang động Skocjan được tạo thành bởi sông chìm Reka. Phần đầu của con sông vẫn chảy trên mặt đất nhưng sau đó đột nhiên biến mất dưới lòng đất khoảng 34km, len lỏi thông qua các hang động trước khi xuất hiện trở lại gần bờ biển Adriatic.

Khi đến tham quan, du khách sẽ không chỉ bị thu hút bởi cảnh đẹp thiên nhiên độc đáo và ấn tượng, mà còn được chiêm ngưỡng nền văn minh Hy Lạp cổ đại trong lòng động Skocjan. Nó cũng được liệt kê trong số các Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới của UNESCO.

4. Hang Sáo, Trung Quốc

Là một điểm tham quan hấp dẫn, hang Sáo (Reed Flute) có kiểu cấu trúc đá vôi độc đáo và ánh sáng nhiều màu. Nằm ở quận Quế Lâm của Trung Quốc, nó bắt nguồn từ tên của một loại sậy mọc bên ngoài các hang động, được sử dụng để làm ra những cây sáo có tiếng du dương, lạ thường.

Ban đầu, hang động được cho là nơi sinh sống của triều đại nhà Đường nhờ những dòng chữ cổ viết bằng mực có từ thời đó.

5. Hang Tham Lod, Thái Lan

Nằm ở phía Bắc Thái Lan, công trình này khá nổi tiếng trên toàn thế giới nhờ các tác phẩm chạm khắc. Những tác phẩm chạm khắc này được thực hiện bởi một bộ lạc cổ xưa của Thái Lan, được cho là Lawa, vì những tạo tác đồ gốm và công cụ đã được tìm thấy ở đó.

Ẩn mình sâu trong rừng, địa điểm ngoạn mục này có những bức tranh tường, quan tài cổ, những khối đá, nhũ đá và măng đá độc đáo, cũng như 3 hang động thông nhau. Hang cột, Hang búp bê và Hang quan tài là những hang động đáng để khám phá.

Một chiếc bè tre là cách tốt nhất để khám phá hang động này, nơi người ta đi vào hang tối qua một dòng sông ngầm. Hang động này cách thị trấn Pai 50km về phía Bắc, cách Chiang Mai 180 km và cách thị trấn Mae Hong Son 75km.

Nguồn: The Travel