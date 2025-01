Tập đoàn AEON được cho phép mua lại một trong những công ty tài chính lâu đời nhất Việt Nam, giá trị thương vụ 4.300 tỷ đồng

Ảnh minh họa

Ngày 30/12/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành văn bản chấp thuận việc chuyển nhượng 100% vốn góp của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) tại Công ty Tài chính Bưu điện (PTF) cho Aeon Financial Service Co (Aeon Financial).

Trước đó, vào tháng 10/2023, SeABank đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Tài Chính TNHH MTV Bưu Điện (PTF) cho Aeon Financial Service Co., Ltd (Aeon Financial Service) với giá 4.300 tỷ đồng.

Thành lập vào tháng 10/1998, PTF được biết tới là một trong những tổ chức tín dụng phi ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam. Công ty tài chính này được SeABank mua lại từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vào năm 2018. Công ty này hiện có vốn điều lệ 1.550 tỷ đồng, tổng nhân sự gần 2.000 người và phục vụ gần 200.000 khách hàng tại 30 tỉnh thành phố trên cả nước.

Theo SeABank, việc chuyển nhượng PTF sẽ giúp nhà băng này có thêm nguồn lực để tăng cường năng lực tài chính, mở rộng quy mô, đầu tư công nghệ, qua đó thúc đẩy hoạt động kinh doanh ở các phân khúc trọng tâm.

Aeon Financial Service là thành viên thuộc mảng tài chính của AEON Group - tập đoàn bán lẻ lớn nhất Nhật Bản. Công ty này bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2008 thông qua việc thành lập Công ty TNHH Thương mại ACS Việt Nam, chuyên cung cấp dịch vụ bán hàng trả góp liên kết với các nhà bán lẻ đối với hàng hóa tiêu dùng lâu bền như máy tính, thiết bị gia đình, nội thất, xe máy.

Về AEON Group, tập đoàn này từng tuyên bố xem Việt Nam là thị trường trọng điểm sau Nhật Bản.AEON cho biết đã đầu tư 1,5 tỷ USD vào Việt Nam sau hơn 10 năm hoạt động

Riêng 9 tháng đầu năm 2024, AEON đã mở 3 trung tâm bách hoá tổng hợp và siêu thị tại Việt Nam. Gần nhất là trung tâm thương mại lớn nhất miền Trung với tổng vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng tại Huế.