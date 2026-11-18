Cùng với đội ngũ hơn 1.100 nhân sự phục vụ hơn 1 triệu khách hàng, Tập đoàn không ngừng phát triển với tầm nhìn trở thành tập đoàn đa ngành có quy mô tỷ USD vào năm 2035, và theo đuổi sứ mệnh "Hội tụ tinh hoa – Kiến tạo thịnh vượng – Phụng sự xã hội".

Trong hệ sinh thái Tập đoàn Bảo Tín, mỗi thương hiệu được phát triển với định vị chiến lược và lĩnh vực hoạt động chuyên biệt, góp phần tạo nên nền tảng tăng trưởng bền vững và mở rộng giá trị của Tập đoàn.

Bảo Tín Mạnh Hải, với tầm nhìn trở thành "Điểm đến Vàng 24K", khẳng định thế mạnh trong lĩnh vực kinh doanh vàng 24K thông qua danh mục sản phẩm đa dạng và mạng lưới bán lẻ toán quốc, đáp ứng nhu cầu tích lũy tài sản và trang sức vàng. Bảo Tín An Lạc phát triển các dịch vụ nhân sinh, hướng đến những giá trị chăm sóc, tri ân và tưởng niệm. Bảo Tín Capital tập trung vào lĩnh vực đầu tư và tài chính.

Sự ra đời của MHJ đánh dấu bước phát triển chiến lược trong hành trình mở rộng danh mục kinh doanh và hiện thực hoá tầm nhìn của Tập đoàn Bảo Tín, đồng thời mở ra hướng đi mới trong lĩnh vực trang sức cao cấp. Kế thừa những giá trị nền tảng của Tập đoàn, MHJ định hình bản sắc riêng thông qua sự giao thoa giữa cảm hứng từ di sản văn hóa Việt Nam và ngôn ngữ thiết kế sáng tạo, thời trang.

Với định hướng này, MHJ mang đến những sản phẩm trang sức đậm dấu ấn thẩm mỹ riêng biệt, nơi cảm hứng văn hóa Việt Nam được diễn giải bằng góc nhìn mới, phù hợp với phong cách sống và thị hiếu của thế hệ khách hàng trẻ hiện đại.

Tháng 12.2026, MHJ chính thức ra mắt khách hàng Việt cùng sự kiện khai trương cửa hàng Flagship đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm hiểu về thương hiệu MHJ:

Website: https://www.mhj.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/mhjvietnam

‎Instagram: https://www.instagram.com/mhj_vn/