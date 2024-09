Tập đoàn địa ốc Kim Oanh vào nhóm đầu nợ thuế quá hạn của tỉnh Đồng Nai

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai vừa công khai danh sách thông tin người nợ thuế quá hạn đến hết tháng 8/2024.

Theo đó, Đồng Nai có 384 người còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, số tiền thuế nợ quán hạn gần 670 tỷ đồng. Trong số này, có hàng chục doanh nghiệp nợ thuế trong suốt 1 năm qua với số tiền từ 9 -110 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp nằm trong top đầu nợ thuế, thậm chí còn tăng số dư nợ so với cùng kỳ năm 2023 bao gồm: Công ty TNHH MTV cồn Tùng Lâm có số nợ cao nhất là hơn 110 tỷ đồng, tăng thêm 10 tỷ đồng so với tháng 8/2023. Công ty TNHH Khu đô thị Phú Hội nợ trên 81 tỷ đồng, tăng 6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023...

Danh sách doanh nghiệp nợ thuế quá hạn nhóm đầu được công khai (Ảnh: Ngọc Liên)

Đáng chú ý, Tập đoàn địa ốc Kim Oanh cũng bị liệt vào danh sách nhóm đầu nợ thuế tại Tỉnh Đồng Nai với số tiền thuế còn nợ đến 31/8/2024 là hơn 29,4 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp nợ thuế khác còn được nêu tên như: Công ty CP công trình giao thông Đồng Nai nợ trên 53 tỷ đồng, Công ty CP Tập đoàn Tân Mai nợ 39,7 tỷ đồng, Công ty TNHH JOOCO DONA nợ 29,9 tỷ đồng, Công ty CP đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai nợ trên 20 tỷ đồng...

Theo đánh giá của Cục Thuế tỉnh, nhiều doanh nghiệp nợ quá hạn có số nợ lớn đã ảnh hưởng đến thu ngân sách của tỉnh. Ngành thuế đang xem xét để có phương án xử lý phù hợp nhất theo quy định.

Được biết, Tập đoàn địa ốc Kim Oanh do bà Đặng Thị Kim Oanh thành lập năm 2009. Đây là nhà phát triển và phân phối dự án chủ lực về đất nền, nhà xây sẵn tại TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Thừa Thiên Huế. Năm 2023, Kim Oanh đã công bố kế hoạch triển khai hơn 40.000 căn nhà ở xã hội tại Bình Dương và Đồng Nai đến năm 2026.

Trước đó, Công ty đã phát triển thành công nhiều dự án lớn như Bến Cát Center Point, Civilized City, The Mall City 1, The Mall City 2, City Mall... đang sở hữu hơn 500 ha đất tại nhiều tỉnh thành như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Phú Quốc (Kiên Giang).