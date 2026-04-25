Tập đoàn DIC 5 năm liên tiếp góp mặt trong Top 10 Chủ đầu tư bất động sản uy tín

Dấu ấn khẳng định tầm vóc Tập đoàn DIC

Bảng xếp hạng "Top 10 Chủ đầu tư bất động sản uy tín" là kết quả của quá trình nghiên cứu độc lập dựa trên bộ tiêu chí khắt khe: năng lực tài chính, uy tín truyền thông và khảo sát các bên liên quan. Đây được xem là chuẩn mực quan trọng để đánh giá "sức khỏe" doanh nghiệp qua các chu kỳ kinh tế.

Theo Vietnam Report, điểm chung của các doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng Top 10 năm nay là sự chuyển dịch rõ rệt từ "tăng trưởng theo chu kỳ" sang "phát triển dựa trên uy tín và năng lực thực chất". Uy tín không còn đơn giản là kết quả truyền thông, mà là tổng hoà của nhiều yếu tố như hiệu quả kinh doanh, minh bạch thông tin và niềm tin thị trường.

Đối với Tập đoàn DIC, việc 5 năm liên tiếp góp mặt trong "Top 10 Chủ đầu tư bất động sản uy tín" cho thấy năng lực thích ứng bền bỉ của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Trong năm qua, Tập đoàn DIC đã đẩy mạnh công tác tái cấu trúc tài chính. Doanh nghiệp đã hoàn tất mua lại trước hạn 800 tỷ đồng trái phiếu vào cuối năm 2025 và tiếp tục mua lại trước hạn 800 tỷ đồng trái phiếu còn lại vào cuối tháng 01/2026, đưa dư nợ trái phiếu về 0 đồng. Đặc biệt, uy tín của Tập đoàn DIC trên thị trường tài chính cũng gia tăng khi tổ chức xếp hạng tín nhiệm nâng mức đánh giá từ BB+ lên BBB với triển vọng ổn định vào cuối năm 2025.

Kết thúc năm tài chính 2025, Tập đoàn DIC ghi nhận tổng doanh thu Hợp nhất đạt 4.756,27 tỷ đồng, hoàn thành 135,9% so với kế hoạch và lợi nhuận trước thuế Hợp nhất đạt 824,25 tỷ đồng, hoàn thành 114,8% so với kế hoạch năm.

Toàn cảnh Lễ công bố.

Những kết quả tăng trưởng tích cực này đến từ việc hoàn tất chuyển nhượng một số dự án trọng điểm, tối ưu hóa cơ cấu tài sản và nguồn vốn, phản ánh hiệu quả của chiến lược điều hành linh hoạt cùng với định hướng quản trị vốn thận trọng và an toàn.

Kiên định chiến lược phát triển bền vững

Không chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh tế, Tập đoàn DIC tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển bền vững dựa trên các tiêu chí ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị). Các chương trình phát triển công trình xanh, sử dụng hiệu quả tài nguyên, nâng cao chuẩn mực quản trị và phát triển nguồn nhân lực được triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống. Trong năm qua, Tập đoàn đã dành hơn 7,3 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội và chăm lo người lao động, đồng thời chú trọng đào tạo đội ngũ dựa trên giá trị cốt lõi "5T" (Trung thành – Tự chủ – Tốc độ – Tận tâm – Tin tưởng).

Với quỹ đất sạch lớn tại Phú Thọ, Đồng Nai, TP.HCM và TP. Cần Thơ…, Tập đoàn DIC đã và đang phát triển các khu đô thị theo định hướng hệ sinh thái sống bền vững – nơi con người, hạ tầng và thiên nhiên được quy hoạch hài hòa. Các giải pháp gia tăng diện tích cây xanh, tối ưu mật độ xây dựng, sử dụng vật liệu tiết kiệm năng lượng và quản lý hiệu quả tài nguyên được triển khai nhất quán trong toàn bộ vòng đời dự án. Đồng thời, doanh nghiệp cũng từng bước xây dựng hệ thống kiểm soát tiêu thụ năng lượng, nước và chất thải, hướng tới mục tiêu giảm phát thải 10% trong giai đoạn 2025 – 2027.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, kế hoạch SXKD năm 2026 của Tập đoàn DIC đã được thông qua như sau: Doanh thu công ty Mẹ: 2.600 tỷ đồng; Doanh thu Hợp nhất: 3.000 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế công ty Mẹ: 650 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế Hợp nhất: 600 tỷ đồng; Vốn đầu tư phát triển công ty Mẹ: 4.371,54 tỷ đồng (Tăng trưởng 115,7% so với thực hiện năm 2025).

Khu phức hợp CSJ (TP.HCM) – Dự án trọng điểm của Tập đoàn DIC.

Trong bối cảnh năm 2026 được dự báo vẫn còn nhiều thách thức, việc doanh nghiệp kiên định với định hướng quản trị thận trọng, củng cố nền tảng tài chính và thúc đẩy phát triển theo tiêu chí ESG sẽ là yếu tố then chốt để duy trì đà tăng trưởng dài hạn. Với nền tảng đã được thiết lập cùng quỹ đất và danh mục dự án trải dài tại các địa phương trọng điểm, Tập đoàn DIC được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vững vị thế trong nhóm các nhà phát triển bất động sản hàng đầu, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển ổn định và chuyên nghiệp của thị trường.