Tập đoàn Hòa Bình thấy mình như 'cá voi trong ao nhỏ'

Phát hành 5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư Nhật Bản

Các cổ đông thông qua phương án phát hành 5 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ - Ảnh: NGỌC HIỂN

Ông Lê Viết Hiếu, phó chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, cho biết trong 6 tháng đầu năm, doanh thu của Hòa Bình đạt 7.000 tỉ đồng (đạt 40% kế hoạch), tăng 30% so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận hợp nhất đạt 331 tỉ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ở mức 63 tỉ đồng, đạt 18% kế hoạch của năm 2022.



Tuy vậy, ông Lê Viết Hải cho hay Hòa Bình tự tin sẽ đạt được doanh thu 17.500 tỉ đồng trong năm nay.

Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua chiến lược kinh doanh trong 10 năm tới với chính sách thưởng nhân viên khi đạt chỉ tiêu doanh thu 437.500 tỉ đồng và lợi nhuận 21.875 tỉ đồng vào năm 2032, với mức thưởng 10% lợi nhuận.

Trước đây, Hòa Bình đưa ra kế hoạch chào bán 74 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược. Tuy nhiên, Hòa Bình mới trình đại hội phát hành 5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp là Sanei Arrchitecture Planning Co. Ltd (Nhật Bản) với giá chào bán là 32.500 đồng/cổ phiếu, cao hơn nhiều so với thị giá.

Theo ông Lê Viết Hải, do có những rắc rối liên quan đến vấn đề hủy kết quả đấu giá, bán cổ phiếu không khai báo dẫn đến thị trường bất động sản biến động lớn, đối tác chiến lược trong nước muốn đầu tư vào Hòa Bình gặp khó khăn nên chưa phát hành thêm cổ phiếu.

Dù vậy, Hòa Bình vẫn tiếp tục kế hoạch phát hành 74 triệu cổ phiếu riêng lẻ.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 24-8, cổ phiếu Hòa Bình (HBC) chốt mức 20.300 đồng/cổ phiếu.