Tập đoàn Hoa Sen muốn dùng 5.000 tỷ đồng mở rộng lĩnh vực mới

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (MCK: HSG) mới công bố bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2023-2024 được tổ chức vào ngày 18/3/2024 tại TP.HCM.

Đầu tiên, Tập đoàn Hoa Sen bổ sung tờ trình chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP) đối với cán bộ lãnh đạo, quản trị, điều hành, cán bộ quản lý, nhân sự chủ chốt.

Theo đó, Tập đoàn Hoa Sen dự kiến sẽ phát hành 5 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Với giá phiên giao dịch sáng ngày 1/3 là 22.750 đồng/cổ phiếu, Ban lãnh đạo Tập đoàn Hoa Sen sẽ mua cổ phiếu với chiết khấu 56% so với giá thị trường đang giao dịch.

Tờ trình bổ sung thứ hai, Tập đoàn Hoa Sen trình cổ đông thông qua các chủ trương liên quan đến việc đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực. Trong đó, thông qua chủ trương nghiên cứu, xúc tiến, triển khai đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực mới, có tiềm năng và khả thi ở nhiều lĩnh vực gồm tài chính; ngân hàng; chứng khoán; bảo hiểm; bất động sản; cơ khí chính xác; cơ khí chế tạo; công nghệ bán dẫn; phát triển dự án văn phòng, nhà ở, khu dân cư, khu đô thị; giáo dục, đào tạo; chăm sóc sức khoẻ; du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng…Tập đoàn Hoa Sen cho biết thêm, tổng mức đầu tư tối đa cho lĩnh vực được mở rộng không quá 5.000 tỷ đồng.

Trước đó, trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông sắp tới, trong niên độ tài chính 2023-2024 (từ ngày 1/10/2023 đến ngày 30/9/2024), Tập đoàn Hoa Sen đặt kế hoạch kinh doanh với hai kịch bản.

Kịch bản 1 với sản lượng tiêu thụ 1.625 nghìn tấn, tăng 13,3% so với cùng kỳ, doanh thu dự kiến 34.000 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 400 tỷ đồng, tăng 12,33 lần so với thực hiện trong niên độ 2022-2023.

Kịch bản 2, tổng sản lượng tiêu thụ ước tính 1.730 nghìn tấn, tăng 20,7% so với cùng kỳ, doanh thu ước tính 36.000 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế dự kiến 500 tỷ đồng, tăng 15,67 lần so với thực hiện trong niên độ 2022-2023.

Trước đó, trong niên độ tài chính 2022 - 2023 (từ ngày 1/10/2022 đến ngày 30/9/2023), Tập đoàn Hoa Sen ghi nhận doanh thu đạt 31.650,7 tỷ đồng, giảm 36,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 30,06 tỷ đồng, giảm 88% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 9,9%, về chỉ còn 9,7%.

Ngoài ra, cũng trong Đại hội sắp tới, Tập đoàn Hoa Sen cũng trình cổ đông thông qua chủ trương tái cấu trúc, chuyên môn hoá mảng sản xuất kinh doanh ống thép. Trong đó, Công ty cổ phần Nhựa Hoa Sen sau khi nhận chuyển giao mảng sản xuất kinh doanh nhựa đã đi vào hoạt động hiệu quả, cho thấy tính chủ động cao trong công tác quản trị - điều hành đối với mảng sản xuất kinh doanh nhựa.

Trong tương lai, CTCP Nhựa Hoa Sen sẽ phát hành cổ phiếu ra công chúng và niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch Chứng khoán.

Chính vì vậy, Tập đoàn Hoa Sen trình cổ đông xem xét chuyển đổi Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ sẽ chuyển đổi thành CTCP Ống thép Hoa Sen do Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 99% vốn điều lệ, đơn vị sẽ tiếp nhận toàn bộ hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ống thép, thời gian và lộ trình triển khai dự kiến từ 1 đến 5 năm.

Sau khi CTCP Ống thép Hoa Sen hoàn tất việc tiếp nhận mảng sản xuất ống thép và đi vào hoạt động ổn định, có lợi nhuận, Công ty sẽ trình cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra đại chúng và niêm yết.

Đối với hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả vận hành, hiệu quả sản xuất kinh doanh, chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho việc chuyển đổi hệ thống Hoa Sen Home thành CTCP Hoa Sen Home.

Về nhân sự, sau khi kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023, Tập đoàn Hoa Sen cũng sẽ thực hiện bầu lại Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ mới 2024-2029.

Tài liệu họp của Hoa Sen cũng tiết lộ rằng trong NĐTC 2022 – 2023, HĐQT đã bàn bạc, thống nhất chủ trương xúc tiến, tìm kiếm đối tác có nhu cầu để chuyển nhượng Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ, khách sạn, nhà hàng và tổ chức sự kiện Hoa Sen Yên Bái. Theo báo cáo tài chính gần nhất, Tập đoàn Hoa Sen đang nắm giữ 95,96% vốn tại Hoa Sen Yên Bái.

Dự án này được khởi công từ năm 2016, có diện tích gần 9,676 m2 và được định hướng xây dựng gồm hai thành phần.

Trong đó, tòa nhà trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng và tổ chức sự kiện được thực hiện trên lô đất hơn 5,585 m2 do UBND tỉnh Yên Bái cho thuê đất. Còn khu vực nhà phố thương mại được thực hiện trên lô đất hơn 4,090 m2 do UBND tỉnh Yên Bái giao đất. Phần đất này đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2017.