Tập đoàn Khang Điền (KDH) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Năm 2022, trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường, KDH vẫn duy trì hoạt động ổn định, triển khai các giải pháp kinh doanh sáng tạo, linh hoạt trên nền tảng pháp lý minh bạch, sản phẩm chất lượng. Cuối năm 2022, KDH đã hoàn tất cấp và bàn giao sổ hồng cho cư dân khu căn hộ Lovera Vista (Bình Chánh), khu nhà liên kế & biệt thự Verosa Park (TP. Thủ Đức) và thành lập Ban quản trị tại các dự án chung cư cao tầng. Đồng thời, chính thức ra mắt The Classia - khu nhà liên kế có sân vườn sang trọng tại TP. Thủ Đức, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng.

Theo đó, KDH đạt doanh thu thuần 2.912 tỷ và lợi nhuận sau thuế 1.103 tỷ. Vốn chủ sở hữu đạt 11.794 tỷ, chiếm tỷ trọng 55% tổng nguồn vốn, đóng vai trò chủ lực trong việc hình thành nên tài sản của Tập đoàn. KDH duy trì cơ cấu cơ cấu tài chính an toàn, với tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu luôn nhỏ hơn 1.

Trong năm 2022, KDH được Bộ Công thương công nhận là Thương hiệu quốc gia Việt Nam, minh chứng cho nỗ lực của Tập đoàn trong việc tạo dựng Thương Hiệu Việt, mang tư duy của những nhà phát triển bất động sản quốc tế. Bên cạnh đó, KDH luôn tìm kiếm các đối tác là những nhà đầu tư có uy tín và tiềm lực tài chính để hợp tác triển khai các dự án của Tập đoàn, kiên định với mục tiêu kiến tạo không gian sống hoàn hảo, phát triển các khu dân cư và đô thị bền vững tại TP.HCM.

Năm 2023, KDH hoạch định kế hoạch kinh doanh trên cơ sở an toàn, ổn định. Cụ thể, Tập đoàn sẽ tiếp tục kinh doanh các sản phẩm còn lại của The Classia, song song với việc cấp và bàn giao sổ hồng cho cư dân; triển khai xây dựng và kinh doanh dự án căn hộ The Privia tại Q. Bình Tân, quy mô 1,8 ha, 1.043 căn; triển khai các dự án nhà liên kế & biệt thự Clarita (5,8 ha) và Emeria (6 ha) tại TP. Thủ Đức. Theo kế hoạch đề ra, KDH đặt mục tiêu doanh thu năm 2023 là 3.100 tỷ, lợi nhuận sau thuế là 1.000 tỷ.

KDH có thế mạnh ở phân khúc Nhà liên kế - Biệt thự hạng sang và căn hộ tầm trung đến cao cấp.

Ngoài ra, Đại hội cũng đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 10% và tiếp tục chương trình ESOP cho người lao động.



