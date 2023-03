Tập đoàn Quốc tế Năm Sao ký kết hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn Khải Hoàn Land

Sự kiện diễn ra tại Đại đô thị Five Star Eco City quy mô 650 ha với sự hiện diện của các lãnh đạo, các đối tác, khách hàng cùng các thành viên quan trọng trong HĐQT của hai Tập đoàn.

Tại thị trường Việt Nam, Tập đoàn Quốc tế Năm Sao và Tập đoàn Khải Hoàn Land là hai đơn vị hàng đầu, có uy tín lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản.

Hơn 30 năm hình thành và phát triển, Five Star Group đã khẳng định được là đơn vị kiến tạo bất động sản lớn, năng động và uy tín tại Việt Nam. Từ doanh nghiệp phân phối phân bón thương hiệu Quốc tế Năm Sao đến tập đoàn kinh tế lớn đa ngành trong các lĩnh vực thế mạnh như: đầu tư kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng các khu đô thị đồng bộ, hiện đại; đầu tư tài chính; đầu tư du lịch khách sạn; đầu tư công nghiệp, cảng, kho ngoại quan; sản xuất phân bón….. tại Việt Nam và các nước khu vực Đông Nam Á.

Riêng lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn Quốc tế Năm Sao đã và đang đẩy mạnh đầu tư phát triển nhiều dự án có quy mô lớn tại những vị trí chiến lược, pháp lý hoàn chỉnh. Nổi bật là Đại đô thị sinh thái Five Star Eco City tiện nghi, đẳng cấp tại cửa ngõ phía nam Sài Gòn đi các tỉnh miền tây và đồng bằng sông Cửu Long; Khu dân cư Long Định tại Long An; dự án Five Star Poseidon Vũng Tàu đây là 1 dự án có quỹ đất lớn tọa lạc tại vị trí đắt giá 57-59 Thùy Vân, Vũng Tàu; dự án Khách sạn căn hộ cao cấp mặt biển Five Star Odyssey tại 165 Thùy Vân – Vũng Tàu với quy mô 50 tầng cao; Cao ốc văn phòng hạng A Five Star Tower tại trung tâm hành chính quận 1, TP.HCM; Khu biệt thự nghỉ dưỡng Five Star Happy Valley DaLat tại số 7 Nguyễn Du, P.9, TP Đà Lạt; dự án Trung tâm Thương mại Công nghiệp – Five Star Garden Nam Định có quy mô 23ha,…

Với tốc độ tăng trưởng vượt bậc hàng năm, Five Star Group không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế xã hội nước nhà. Song hành cùng hoạt động kinh doanh, hàng năm, Five Star Group còn dành ngân sách lớn để thực hiện công tác hoạt động an sinh vì xã hội: đền ơn đáp nghĩa – phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam Anh hùng, xây cầu – xây nhà tình thương – tình nghĩa, hỗ trợ hoàn cảnh gia đình khó khăn, tiếp sức đến trường cho các học sinh nghèo hiếu học,… Với những đóng góp ý nghĩa này, Tập đoàn Quốc tế Năm Sao và Chủ tịch Tập đoàn Trần Văn Mười vinh dự được Chủ tịch nước tặng giải thưởng Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, Thủ tướng Chính phủ tặng bức Trương Đoàn kết, chung sức vì sự thịnh Vượng của Việt Nam và Campuchia, đạt giải thưởng sao vàng đất Việt nhiều năm liền, nhận Huân chương Công trạng cao quý nhất do thủ tướng chính phủ vương quốc Campuchia trao trao tặng, cùng nhiều bằng khen và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Trong khi đó, gần 20 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Khải Hoàn Land được biết đến là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư – hợp tác phát triển và phân phối các dự án bất động sản. Khải Hoàn Land đã niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM với mã KHG (HOSE: KHG), vốn điều lệ hiện gần 4.500tỷ. Năm 2022, doanh nghiệp này giữ vững tốc độ tăng trưởng với lợi nhuận đạt 554 tỷ đồng. Bên cạnh quỹ đất giàu tiềm năng tại nhiều tỉnh thành với nhiều dự án đang được đầu tư phát triển và đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý như dự án khu đô thị thông minh tại huyện Đức Hòa - tỉnh Long An, dự án khu đô thị Tân Quới - tỉnh Vĩnh Long và dự án khu đô thị tại Thành phố Vũng Tàu. Khải Hoàn Land còn tạo được tiếng vang khi nằm trong số ít doanh nghiệp sở hữu mạng lưới phân phối mạnh với hệ thống chi nhánh quy mô tập trung lớn, đội ngũ chuyên nghiệp, tận tâm và luôn tràn đầy nhiệt huyết – Đây là yếu tố giúp Khải Hoàn Land luôn giữ vững thành tích dẫn đầu các đơn vị phân phối xuất sắc của các chủ đầu tư uy tín như Vingroup, GS E&C, Masterise Homes, Keppel Land, T&T Group, VinaCapital, Phú Long,…

Ông Trần Văn Mười – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quốc tế Năm Sao phát biểu tại sự kiện ký kết hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn Khải Hoàn Land.

Trong suốt thời gian dài, Khải Hoàn Land không ngừng củng cố tiềm lực và nâng cao vị thế là nhà phát triển dự án và môi giới bất động sản uy tín. Bên cạnh đó, Khải Hoàn Land cũng được biết đến là doanh nghiệp hết lòng với các dự án thiện nguyện vì cộng đồng và nhận được nhiều bằng khen của các cấp chính quyền trong công tác ủng hộ nhu yếu phẩm đợt dịch covid vừa qua. Bên cạnh các hoạt động thường niên như hiến máu tình nguyện, ủng hộ quỹ vì người nghèo, tổ chức những chuyến đi thiện nguyện hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hoàn cảnh khó khăn, Khải Hoàn Land còn khởi xướng và lan tỏa các dự án ý nghĩa như Ghế đá danh ngôn, trao tặng Tủ sách Khải Hoàn tại các điểm trường thuộc vùng sâu vùng xa,…



Ngày 27/02/2023, Tập đoàn Khải Hoàn Land đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược tại Đại đô thị Five Star Eco City quy mô 650 ha.

Theo nội dung ký kết hợp tác chiến lược phân phối sản phẩm bất động sản, trên quan điểm "cùng hợp tác và phát triển", Tập đoàn Quốc tế Năm Sao và Tập đoàn Khải Hoàn Land định hướng quan hệ trở thành đối tác chiến lược, lâu dài, bền vững trên cơ sở hỗ trợ và khai thác tốt nhất tiềm năng của đôi bên, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm, tăng cường hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh của hai thương hiệu trên thị trường bất động sản. Cụ thể, trước mắt tập đoàn Khải Hoàn Land là đơn vị phát triển, tổ chức quản lý công tác bán hàng toàn bộ sản phẩm tại đại đô thị Five Star Eco City tại Phước Lý, huyện Cần Giuộc tỉnh Long An quy mô 650ha và dự án Five Star Poseidon tại Thành phố Vũng Tàu.



Trong đó, Đại đô thị Five Star Eco City là hiện thân cho khát vọng, tầm nhìn và tâm huyết của Five Star Group, định hướng là "thành phố thông minh sinh thái bậc nhất phía Nam". Khu đô thị Five Star Eco City quy mô lên đến 650ha, tọa lạc tại mặt tiền đường Đinh Đức Thiện nối dài, huyện Bình Chánh, TPHCM với tỉnh Long An, ngay cửa ngõ Nam Sài Gòn, liền kề cao tốc Bến Lức - Long Thành và các trục giao thông huyết mạch kết nối các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Được ví như "lá phổi xanh" trong khu vực, Five Star Eco City chào đón các cư dân với mảng xanh ngút ngàn cùng bầu không khí trong lành, tươi mát, vừa dung hòa các đường nét kiến trúc hiện đại vừa giữ được nét đặc trưng của văn hóa địa phương như hệ thống sông, hồ rộng lớn chảy dọc khu đô thị, hồ hoa sen thơ mộng, vườn hoa nhiệt đới rực rỡ… Bên cạnh đó, dự án cũng mạnh tay đầu tư hệ sinh thái chuẩn quốc tế phục vụ nhu cầu sống và tận hưởng của cộng đồng cư dân như hồ bơi khoáng nóng, sân golf 09 lỗ, sân tennis quy chuẩn, khu đua thuyền Kayak, trường học quốc tế, bệnh viện, trung tâm thương mại,…

Dự án với pháp lý minh bạch, sổ đỏ sở hữu lâu dài đã sẵn sàng bàn giao đến khách hàng. Hiện giai đoạn 1 của Five Star Eco City đã hoàn thiện, cư dân đã về ở đông đúc và nhộn nhịp; giai đoạn 2 hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo được làn sóng lớn trên thị trường trong thời gian tới.

Sau sự kiện ký kết quan trọng này, các bộ phận liên quan của hai Tập đoàn sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch chi tiết cũng như đề ra các phương án thực hiện tối ưu. Kỳ vọng trong thời gian tới, khát vọng chung của Tập đoàn Quốc tế Năm Sao và Tập đoàn Khải Hoàn Land trong việc đưa những dự án quy mô, hiện đại, quy hoạch bài bản, đồng bộ về hạ tầng và tiện ích với mục tiêu mang lại chất lượng sống tốt hơn cho người dân Việt Nam sẽ sớm hiện diện tại khắp các tỉnh thành trên cả nước.