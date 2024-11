Tập đoàn Sen Group ký kết hợp tác phân phối độc quyền dự án The Emerald Golf View

Hợp tác chiến lược giữa hai thương hiệu bất động sản uy tín

Vào sáng ngày 25/10 vừa qua, Tập đoàn Lê Phong đã ký kết hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn Sen Group. Theo đó, Tập đoàn Sen Group chính thức trở thành đơn vị phân phối độc quyền dự án The Emerald Golf View. Lễ ký kết đánh dấu cột mốc quan trọng của hai tên tuổi bất động sản uy tín trên thị trường, hứa hẹn viết tiếp "chương mới" cho dự án nói riêng và thị trường bất động sản Bình Dương nói chung.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Trần Thị Hà - Giám đốc điều hành Tập đoàn Lê Phong - cho biết: "Dự án The Emerald Golf View không chỉ mang đến một không gian sống lý tưởng mà còn là một kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn. Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi tin rằng sẽ mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng trong hành trình tìm kiếm tổ ấm an cư và góp phần kiến tạo nên một cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại".

Đáp lại sự kỳ vọng của chủ đầu tư, đại diện đơn vị phân phối độc quyền Tập đoàn Sen Group đánh giá cao chất lượng các căn hộ tại dự án The Emerald Golf View có những lợi thế cạnh tranh mà hiếm có dự án nào sở hữu. Tập đoàn Sen Group cam kết với uy tín và kinh nghiệm triển khai nhiều năm, sẽ mang những sản phẩm chất lượng tốt nhất đến tận tay khách hàng.

Đại diện Tập đoàn Lê Phong và Tập đoàn Sen Group trao đổi hợp tác

Cũng tại buổi lễ, Tập đoàn Lê Phong và Tập đoàn Sen Group đã có những trao đổi và thống nhất về chiến lược triển khai dự án trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc, đảm bảo đưa đến cho khách hàng và nhà đầu tư những sản phẩm giàu tiềm năng.

The Emerald Golf View – Tiềm năng sinh lời hấp dẫn cho các nhà đầu tư

The Emerald Golf View là một trong những dự án tâm huyết của Tập đoàn Lê Phong đã hoàn thiện và bàn giao với không gian sống đẳng cấp, hiện đại. Dự án sở hữu vị trí đắt giá ngay mặt tiền Đại lộ Bình Dương, trung tâm Thành phố Thuận An – cầu nối giao thương giữa các tỉnh Đông Nam Bộ, trực diện cổng chính VSIP1, ngay siêu thị Nhật Bản Aeon Mall cùng tầm nhìn triệu đô sân golf Sông Bé. Bên cạnh đó, khu căn hộ còn tọa lạc ngay cửa ngõ kết nối TP.HCM với khoảng 20 phút di chuyển. Vì vậy, The Emerald Golf View không chỉ là không gian sống lý tưởng mà còn là tài sản đầu tư có tiềm năng gia tăng giá trị mạnh mẽ theo thời gian, nhà đầu tư có thể khai thác cho thuê ngay, thu về lợi nhuận ổn định.

Có quy mô hơn 8.600m2, The Emerald Golf View bao gồm 2 tháp, cao 40 tầng và 2 tầng hầm cùng khoảng gần 1.100 căn hộ, diện tích đa dạng từ 49-115m2 với thiết kế được lấy cảm hứng từ viên ngọc lục bảo mang ý nghĩa may mắn, sang trọng và đẳng cấp.

Dự án có đầy đủ tiện ích, từ sảnh đón sang trọng, khu sauna, khu vui chơi trẻ em trong và ngoài nhà, khu Family Lounge, thư viện, phòng gym, hồ bơi vô cực… đáp ứng các tiêu chí khắt khe về không gian sống hiện đại, gần gũi thiên nhiên của gần 50.000 chuyên gia nước ngoài cùng 1 triệu kỹ sư, giới thi thức trẻ đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương.

The Emerald Golf View tạo điểm nhấn thu hút khi sở hữu vị trí đắc địa cùng số tầng cao 40 tầng ngay mặt tiền đại lộ Bình Dương

Ghi điểm bằng sự chỉn chu, The Emerald Golf View còn được kiến tạo bởi nhiều đối tác nổi tiếng: tổng thầu xây dựng Coteccons – đơn vị thi công tòa nhà cao nhất Việt Nam, tòa The Landmark 81 cùng đơn vị vận hành là Anabuki NL Housing Service Việt Nam tới từ Nhật Bản, có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và vận hành tòa nhà với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, pháp lý dự án chuẩn chỉnh khi các căn hộ tại đây đã có sổ hồng.

Đặc biệt, giai đoạn này, dự án còn gia tăng sức hút bằng chính sách thanh toán ưu đãi hấp dẫn chỉ 10% nhận nhà ở ngay, chính sách chiết khấu thanh toán nhanh lên đến 9% và hỗ trợ lãi suất 0% đến 12 tháng.

Cộng hưởng tất cả các yếu tố trên, The Emerald Golf View là cơ hội đầu tư sinh lời bền vững ngay sau khi đặt bút sở hữu. Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có nhiều chuyển biến tích cực, kết hợp cùng những ưu đãi hấp dẫn của dự án giúp tối ưu tài chính, đây là thời điểm phù hợp để nhà đầu tư nắm bắt thời cơ, đảm bảo thu về lợi nhuận bền vững.

Tên dự án: The Emerald Golf View

Vị trí: Đại lộ Bình Dương, P. Lái Thiêu, Tp. Thuận An, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: Tập đoàn Lê Phong

Đơn vị phân phối độc quyền: Tập đoàn Sen Group

