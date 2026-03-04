Tập đoàn Sovico bị phạt do vi phạm công bố thông tin

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 151/QĐ-XPHC ngày 3/3/2026 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico. Địa chỉ trụ sở chính tại Phòng 1101, tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Theo đó, Tập đoàn Sovico bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Tập đoàn đã không gửi nội dung công bố thông tin (CBTT) cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023, bán niên 2024, năm 2024 và bán niên 2025; Tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu SVG07202308 tại ngày đáo hạn.

Đồng thời, Tập đoàn CBTT không đúng thời hạn cho HNX các tài liệu: Tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu SVGL2023086, SVG07202314, SVG07202315, SVG07202316, SVG07202317, SVG07202309, SVG07202310, SVG07202311, SVG07202312, SVG07202313 tại ngày đáo hạn.

Tập đoàn Sovico do tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo làm Chủ tịch HĐQT. Tập đoàn hoạt động đa ngành như: Ngân hàng (HDBank), hàng không (Vietjet), năng lượng, bất động sản (Phú Long, Dragon Village) , bất động sản nghỉ dưỡng (Furama resort, Ana Mandara Cam Ranh...)...

Nguồn: Website Sovico

Theo công bố trên website hồi tháng 9/2025, Tập đoàn Sovico đạt lợi nhuận trước thuế là 657 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025 (tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước), vốn chủ sở hữu đạt gần 70.000 tỷ đồng.

Tổng tài sản Tập đoàn đạt xấp xỉ 230.000 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền (bao gồm các giấy tờ có giá sẵn sàng để bán) tại ngày 30/06/2025 là 28.754 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ vay bao gồm trái phiếu/vốn chủ sở hữu giảm xuống thấp còn 0,33 lần tại ngày 30/06/2025. Các khoản nợ khác của Tập đoàn chủ yếu bao gồm nợ các cổ đông và đối tác được đối ứng với các công nợ phải thu.



