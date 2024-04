Tập đoàn Thuận An đang thi công dự án hơn 1.800 tỉ đồng ở Quảng Nam

Ngày 17-4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết qua rà soát, các sở ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh báo cáo không có dự án nào do các cơ quan ban ngành của tỉnh làm chủ đầu tư có liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Thuận An.

"Vai trò chủ đầu tư thì ở Quảng Nam không có, còn dự án do bộ làm chủ đầu tư thì phải hỏi bộ" – lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam thông tin.



Dự án nâng cấp Quốc lộ 14E ở tỉnh Quảng Nam có tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỉ đồng

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Công ty CP Phát triển xây dựng và thương mại Thuận An (tiền thân của Tập đoàn Thuận An) từng trúng thầu 2 dự án do các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, ngày 31-12-2019, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (nay là Cục Đường bộ Việt Nam, trực thuộc Bộ GTVT) đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL17 sửa chữa, gia cường cầu Giằng, QL14D (tỉnh Quảng Nam), dự án thành phần 2 - giai đoạn 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, gia cường các cầu trên quốc lộ đảm bảo đồng bộ tải trọng khai thác trên tuyến.

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu, dự án này do liên danh Công ty CP Thương mại, tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng - Công ty CP Phát triển xây dựng và thương mại Thuận An là đơn vị trúng thầu.

Giá trúng thầu dự án hơn 34,8 tỉ đồng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định, thời gian thực hiện hợp đồng 10 tháng.

Ngày 19-12-2022, Cục Đường bộ Việt Nam cũng có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XD02: Thi công xây dựng đoạn Km40+00 - Km71+500 thuộc dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700, tỉnh Quảng Nam.

Nhà thầu chính là liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Tân Hoàng Long - Công ty CP Phát triển xây dựng và thương mại Thuận An - Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình Tây An. Nhà thầu phụ là Công ty CP 134 Việt Nam.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An (ảnh đầu) và 5 bị can vừa bị khởi tố Ảnh: Bộ Công an

Giá trúng thầu dự án hơn 507,5 tỉ đồng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện hợp đồng 650 ngày.

Năm 2022, Bộ GTVT ban hành quyết định phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km 15+270 đến Km89 +700 qua tỉnh Quảng Nam. Dự án có điểm đầu tại Km15+270 (thuộc địa phận xã Bình Quý, huyện Thăng Bình), điểm cuối tại Km89+700 (thuộc địa phận xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn). Tổng chiều dài xây dựng khoảng 70,69 km. Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.848 tỉ đồng. Dự án do Tổng cục Đường bộ làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án 4 (Tổng cục Đường bộ) tổ chức quản lý thực hiện.



Hiện tại, tuyến Quốc lộ 14E đang được thi công và là một trong số các dự án giao thông trọng điểm tại tỉnh Quảng Nam.

Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thường xuyên quan tâm, đốc thúc tiến độ giải phóng mặt bằng bàn giao cho nhà thầu để sớm thi công hoàn thành dự án.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 15-4, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thuận An, để điều tra về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 5 người liên quan về các tội "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Nhận hối lộ".