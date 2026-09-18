Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tasco Auto mua 1 hãng xe 11 năm tuổi, chuẩn bị ra lô xe điện đầu tiên từ 2027

| | Doanh nghiệp

Tasco Auto mua 1 hãng xe 11 năm tuổi, chuẩn bị ra lô xe điện đầu tiên từ 2027

Trong giai đoạn tiếp theo, Tasco Auto và VM Motors dự kiến tập trung vào nâng cấp năng lực lắp ráp và kiểm định cho xe điện, bao gồm hệ thống pin, truyền động điện, an toàn điện cao áp và đào tạo kỹ thuật viên, hướng tới lô sản phẩm đầu tiên trong năm 2027. Nghiên cứu hợp tác phát triển thương hiệu riêng cho dòng xe thương mại năng lượng mới.

Công ty cổ phần Tasco Auto - đơn vị thành viên của Tasco - đã hoàn thiện giao dịch mua lại cổ phần của Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors (VM Motors), nhằm phát triển năng lực sản xuất, lắp ráp các dòng xe thương mại, xe tải, xe van, xe chuyên dùng, tập trung 100% cho xe thuần điện và năng lượng mới.

VM Motors được thành lập vào năm 2015. VM Motors sở hữu nhà máy tại Lô G1, đường số 9, Khu công nghiệp Cơ khí Ô tô TP. Hồ Chí Minh, khai trương năm 2017. Doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ từ Tập đoàn Isuzu Qingling từ năm 2015 và lắp ráp xe tải từ linh kiện CKD đồng bộ, được áp dụng chính sách bảo hành theo tiêu chuẩn Isuzu. 

Trong giai đoạn tiếp theo, Tasco Auto và VM Motors dự kiến tập trung vào nâng cấp năng lực lắp ráp và kiểm định cho xe điện, bao gồm hệ thống pin, truyền động điện, an toàn điện cao áp và đào tạo kỹ thuật viên, hướng tới lô sản phẩm đầu tiên trong năm 2027. Nghiên cứu hợp tác phát triển thương hiệu riêng cho dòng xe thương mại năng lượng mới. 

Tasco Auto mua cổ phần hãng xe 11 năm tuổi, chuẩn bị ra lô xe thương mại điện đầu tiên từ 2027 - Ảnh 2.

 

Yên Chi

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một doanh nghiệp nhựa lỗ gần 1.400 tỷ đồng trong 3 năm, vốn chủ sở hữu âm hơn 600 tỷ

Một doanh nghiệp nhựa lỗ gần 1.400 tỷ đồng trong 3 năm, vốn chủ sở hữu âm hơn 600 tỷ Nổi bật

NHNN nới room tín dụng cho khách sạn, resort: Sun Group, Vinpearl, CEO Group đang đầu tư các dự án nào?

NHNN nới room tín dụng cho khách sạn, resort: Sun Group, Vinpearl, CEO Group đang đầu tư các dự án nào? Nổi bật

Chủ xe Lynk & Co 02 nhận loạt hỗ trợ sạc và bảo dưỡng dài hạn

Chủ xe Lynk & Co 02 nhận loạt hỗ trợ sạc và bảo dưỡng dài hạn

20:00 , 18/09/2026
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa NAPAS, VietinBank và Central Retail Corporation tại Thái Lan

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa NAPAS, VietinBank và Central Retail Corporation tại Thái Lan

18:30 , 18/09/2026
FPT Retail năm thứ hai liên tiếp vào Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

FPT Retail năm thứ hai liên tiếp vào Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

17:30 , 18/09/2026
Khi tài khoản giả ngày càng giống thật, làm sao biết mình đang nói chuyện với ai?

Khi tài khoản giả ngày càng giống thật, làm sao biết mình đang nói chuyện với ai?

16:27 , 18/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên