Tasco Auto mua 1 hãng xe 11 năm tuổi, chuẩn bị ra lô xe điện đầu tiên từ 2027

Công ty cổ phần Tasco Auto - đơn vị thành viên của Tasco - đã hoàn thiện giao dịch mua lại cổ phần của Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors (VM Motors), nhằm phát triển năng lực sản xuất, lắp ráp các dòng xe thương mại, xe tải, xe van, xe chuyên dùng, tập trung 100% cho xe thuần điện và năng lượng mới.

VM Motors được thành lập vào năm 2015. VM Motors sở hữu nhà máy tại Lô G1, đường số 9, Khu công nghiệp Cơ khí Ô tô TP. Hồ Chí Minh, khai trương năm 2017. Doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ từ Tập đoàn Isuzu Qingling từ năm 2015 và lắp ráp xe tải từ linh kiện CKD đồng bộ, được áp dụng chính sách bảo hành theo tiêu chuẩn Isuzu.

Trong giai đoạn tiếp theo, Tasco Auto và VM Motors dự kiến tập trung vào nâng cấp năng lực lắp ráp và kiểm định cho xe điện, bao gồm hệ thống pin, truyền động điện, an toàn điện cao áp và đào tạo kỹ thuật viên, hướng tới lô sản phẩm đầu tiên trong năm 2027. Nghiên cứu hợp tác phát triển thương hiệu riêng cho dòng xe thương mại năng lượng mới.