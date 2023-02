Tasco (HUT) dừng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để tiết kiệm chi phí

CTCP Tasco (mã HUT) đã thông qua nghị quyết HĐQT về việc dừng tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2022 theo thông báo mời họp ngày 16/12/2022 trước đó. Lý do được đưa ra là để tiết kiệm chi phí, thời gian tham dự họp của cổ đông và chi phí tổ chức của công ty do thời gian cận kề với cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, dự kiến tổ chức trong tháng 3 tới đây.



Toàn bộ các nội dung dự kiến đệ trình tại ĐHĐCĐ bất thường bao gồm việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trần Minh Trang và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát đã được công bố sẽ được trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Về kết quả kinh doanh quý 4/2022, Tasco ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 316,5 tỷ đồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng nhanh hơn khiến lợi nhuận gộp giảm 21% so với cùng kỳ, xuống còn 62,2 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, Tasco lãi ròng gần 27 tỷ đồng, giảm đến hơn 85% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2022, “ông trùm BOT” ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 1.080 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 138 tỷ đồng, lần lượt tăng 24% và 213% so với thực hiện năm 2021. Dù vậy, với kết quả đạt được, Tasco mới thực hiện vỏn vẹn 9,5% kế hoạch doanh thu và 55% mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Trong một diễn biến khác, Tasco mới đây đã thông qua nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco (TIC). Theo đó, Tasco sẽ góp thêm hơn 612 tỷ đồng qua đó nâng tổng vốn điều lệ TIC lên 1.017 tỷ đồng. Phương thức góp vốn là nộp tiền vào tài khoản của TIC. Thời điểm tăng vốn trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận nguyên tắc cho phép TIC được tăng vốn điều lệ theo phương án trên.

Trước đó, vào tháng 9/2022, HĐQT Tasco đã ra nghị quyết về việc nhận chuyển nhượng 100% phần vốn góp của Công ty TNHH Bảo hiểm Tổng hợp Groupama Việt Nam từ tập đoàn Groupama Assurances Mutuelles đến từ Pháp. Tasco cho biết Bộ Tài chính đã có công văn chấp thuận thương vụ nhận chuyển nhượng này.

Trên thị trường, cổ phiếu HUT đang giao dịch quanh mức 13.400 đồng/cp, chỉ cao hơn đôi chút so với đáy và thấp hơn đến gần 75% so với đỉnh đạt được cách đây gần một năm. Vốn hóa thị trường tương ứng vào khoảng 4.700 tỷ đồng.