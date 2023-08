Tasco lãi hơn 10 tỷ đồng trong 6T2023, giảm gần 90% so với cùng kỳ

CTCP Tasco (mã chứng khoán: HUT) vừa công bố BCTC quý 2/2023 với doanh thu thuần 315 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng 70,8% lên 193 tỷ đồng khiên biên lãi gộp giảm từ 48,4% về còn 38,7%.

Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính đạt 34 tỷ đồng. Ngoài ra, các chi phí của doanh nghiệp đều tăng. Trong đó chi phí tài chính là 81,7 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp là h=ơn 50 tỷ đồng đã ăn mòn đáng kể lợi nhuận gộp của công ty. 

Kết quả, Tasco thu về hơn 12 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do không được hoàn khoản thuế nào trong quý này, lợi nhuận ròng của công ty đạt 9,6 tỷ đồng, giảm 31,5% so với thực hiện quý 2/2022. 

Lũy kế 6 tháng, Tasco ghi nhận doanh thu 610 tỷ đồng, giảm 33% so với thực hiện năm trước. Sau khi trừ chi phí, công ty đem về 10,5 tỷ đồng lợi nhuận ròng, giảm gần 90% so với nửa đầu năm ngoái. So với kế hoạch năm, doanh nghiệp mới thực hiện được chưa tới 2% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6, tổng tài sản của Tasco đạt 11.665 tỷ đồng, không có nhiều thay đổi so với đầu năm. Trong đó các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 12%, tương ứng 1.429 tỷ đồng đa số đến từ các khoản phải thu khác từ bên thứ ba.

Cuối quý 2, doanh nghiệp nắm giữ 1.327 tỷ đồng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng đồng thời đầu tư 760 tỷ đồng vào các liên doanh, liên kết và đơn vị khác. Trong khi đó, khoản đầu tư chứng khoán 360 tỷ đồng đầu năm đã không còn ghi nhận.

Cũng theo BCTC quý 2/2023, Tasco đang góp vốn vào hai công ty liên doanh, liên kết là công ty TNHH BOT Hùng Thắng Phú Thọ với tỷ lệ 30%; và công ty TNHH NVT Holdings với tỷ lệ 50%. Ngoài ra, công ty còn sở hữu 6 công ty con trực tiếp gồm Công ty TNHH MTV Tasco BOT, CTCP VETC, Công ty TNHH MTV Tasco Nam Định, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tasco, Công ty TNHH Tasco Land, và Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco.

Nợ vay tài chính của công ty ở mức 4.737 tỷ đồng, chủ yếu là vay dài hạn để thực hiện các dự án BOT, dự án xây dựng hệ thống thu phí không dừng và kiểm soát trọng tải xe, chiếm. Tổng chi phí lãi vay phải trả trong 6 tháng đầu năm hơn 155 tỷ đồng, trong khi doanh thu tài chính là 58 tỷ. Vốn chủ sở hữu đạt 3.884 tỷ đồng.