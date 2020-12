Taseco Airs (AST): Quý 4 dự kiến lỗ thêm 25 tỷ đồng

Công ty CP Dịch vụ hàng không Taseco (Taseco Airs - mã CK: AST) mới đây đã tổ chức phiên họp trực tuyến Hội đồng Quản trị (HĐQT) triển khai kế hoạch kinh doanh quý 4/2020.

Dự kiến các chuyến bay thương mại quốc tế chưa được mở lại trong tháng 12/2020, theo đó kết quả kinh doanh quý 4/2020 của Công ty chỉ ước đạt khoảng 68 tỷ doanh thu, lỗ khoảng 25,4 tỷ đồng và cả năm 2020 ước đạt 365 tỷ doanh thu (bằng 63,4% so với kế hoạch) và lỗ khoảng 54 tỷ đồng.

Trước đó Taseco Airs đã khép lại năm 2019 với việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. Doanh thu hợp nhất đạt gần 1.141 tỷ đồng, tăng 31,9% so với năm 2018; lợi nhuận trước thuế đạt 263,16 tỷ đồng, tăng 29,16% so với năm 2018, vượt 7,11% so với kế hoạch. Sang năm 2020, Taseco Airs xây dựng mục tiêu kế hoạch kinh doanh một cách thận trọng với tổng doanh thu đạt 575 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 12,3 tỷ đồng. Công ty dự kiến không chia cổ tức cho năm tài chính 2020. Tuy nhiên những con số thận trọng này cũng sẽ không thể được AST hoàn thành do những khó khăn do dịch bệnh gây ra.



Một số định hướng kinh doanh được đề cập tới tại cuộc họp này bao gồm: Công ty dự kiến sẽ phát triển thêm 2 Phòng chờ VIP Lounge tại Nội Bài và tại Đà Nẵng trong thời gian tới. Có thêm 2 điểm kinh doanh tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất được đưa vào hoạt động trong tháng 11&12/2020. Tiếp tục triển khai kế hoạch mở rộng ngành hàng miễn thuế, từng bước đưa Taseco Airs trở thành đơn vị kinh doanh hàng miễn thuế có quy mô lớn tại Việt Nam.

Công ty cũng cho biết luôn duy trì một lượng tiền mặt tương đối lớn (khoảng 250 tỷ) và các nguồn lực khác để sẵn sàng cho kỳ vọng tăng trưởng trong năm 2021 khi dịch bệnh trên thế giới được kiểm soát.