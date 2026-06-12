Tất cả học sinh đi thi chú ý quy định phạt tới 16 triệu đồng

Chi tiết các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy chế thi

Dựa theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy chế học sinh sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (được ban hành kèm theo Quyết định 42/2007/QĐ-BGDĐT), pháp luật hiện hành nghiêm cấm tuyệt đối mọi hành vi đi thi hộ hoặc nhờ người khác thi hộ dưới bất kỳ hình thức nào.

Để cụ thể hóa các chế tài xử lý, Điều 14 Nghị định 04/2021/NĐ-CP đã quy định rõ ràng các mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi sai phạm trong công tác tổ chức và tham gia thi cử như sau:

Ngoài ra, khung phạt từ 13.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng: Áp dụng đối với hành vi làm thất lạc, làm mất bài thi của thí sinh.

Đặc biệt, khung phạt từ 14.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng: Áp dụng trực tiếp đối với các hành vi thi thay, thi kèm người khác hoặc nhờ người khác làm bài hộ, nhờ người thi thay, thi kèm.

Các biện pháp khắc phục hậu quả bắt buộc kèm theo

Khả năng bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi thi hộ hoặc nhờ thi hộ

Nhiều người thắc mắc liệu hành vi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ có bị xử lý hình sự hay không. Xét về mặt văn bản pháp luật, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) hiện chưa quy định một tội danh cụ thể nào dành riêng cho hành vi đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc người vi phạm trong mọi trường hợp chỉ phải chịu chế tài hành chính. Tùy thuộc vào phương thức thực hiện, thủ đoạn gian lận và tính chất nghiêm trọng của vụ việc, người vi phạm vẫn hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự nếu hành vi đó có các dấu hiệu cấu thành của các tội danh khác quy định trong Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, nếu người đi thi hộ hoặc thí sinh nhờ thi hộ có hành vi sử dụng các loại giấy tờ nhân thân giả mạo, tự ý làm giả hoặc chỉnh sửa tài liệu, hồ sơ nhằm hợp thức hóa điều kiện bước vào phòng thi, thì hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về "Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Bên cạnh đó, đối với những tình huống đặc biệt nghiêm trọng, chẳng hạn như vụ việc có sự tổ chức chặt chẽ, có sự móc nối thông đồng giữa nhiều bên nhằm mục đích gian lận thi cử trên quy mô diện rộng, hành vi sai phạm sẽ bị xem xét và xử lý dưới các tội danh tương thích khác căn cứ vào tính chất, mức độ tổn hại và hậu quả thực tế gây ra cho xã hội theo quy định chung của luật hình sự.