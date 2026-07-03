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Tất cả người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau cần thông báo cho cơ quan Công an gần nhất

| | Sống

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, trong bối cảnh hoạt động du lịch trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến, các hành vi lừa đảo liên quan đến đặt phòng du lịch cũng gia tăng.

Thực tế cho thấy, các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi khi lợi dụng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến để tạo lập các trang thông tin giả mạo khách sạn, khu nghỉ dưỡng uy tín. Những trang này thường được đầu tư bài bản về hình ảnh, nội dung, thậm chí sử dụng các chiêu thức quảng cáo để gia tăng độ tin cậy, khiến người dùng khó phân biệt với kênh chính thức.

Đoạn hội thoại của các đối tượng lừa đảo

Thông qua đó, các đối tượng chủ động tiếp cận khách hàng, đưa ra các chương trình ưu đãi hấp dẫn, giá cả cạnh tranh nhằm thu hút và dẫn dụ nạn nhân thực hiện giao dịch.

Không dừng lại ở việc yêu cầu chuyển khoản đặt cọc, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn công nghệ cao như gửi đường link giả mạo, yêu cầu cung cấp mã xác thực OTP hoặc thông tin tài khoản ngân hàng. Khi người dùng mất cảnh giác và thực hiện theo hướng dẫn, toàn bộ số tiền trong tài khoản có thể bị chiếm đoạt trong thời gian ngắn.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp các trang giả mạo còn lợi dụng dấu xác minh hoặc xuất hiện ở vị trí ưu tiên trên các công cụ tìm kiếm, càng làm gia tăng nguy cơ bị lừa đảo.

Các đối tượng lừa nạn nhân để lấy mã OTP xác thực giao dịch

Trước tình hình trên, Công an xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác khi đặt phòng du lịch qua mạng. Mỗi cá nhân cần chủ động kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch; chỉ đặt dịch vụ qua các kênh chính thức, uy tín; tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc truy cập các đường link lạ do người không xác định gửi đến.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý. Đồng thời, cần chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè để cùng nâng cao nhận thức, phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng

Kim Linh

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
tỉnh Lâm Đồng

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