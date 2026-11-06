Tất cả người dân có ô tô trên cả nước chú ý quy định mới nhất áp dụng từ 26/10

Cụ thể, Quyết định ban hành Biểu giá tối đa dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. Các mức giá tối đa quy định tại Quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thực hiện thu giá dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đúng quy định.

Bảng giá cụ thể như sau:

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ