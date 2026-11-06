Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tất cả người dân có ô tô trên cả nước chú ý quy định mới nhất áp dụng từ 26/10

| | Xã hội

Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1838 ngày 26/10/2026 ban hành giá tối đa dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

Cụ thể, Quyết định ban hành Biểu giá tối đa dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. Các mức giá tối đa quy định tại Quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thực hiện thu giá dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đúng quy định.

Bảng giá cụ thể như sau:

Giá tối đa dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng - Ảnh 1.
Giá tối đa dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng - Ảnh 2.
Giá tối đa dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng - Ảnh 3.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Theo Duy Anh

vietnamdaily

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý quy định bắt buộc phải làm trước 30/6/2027

Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý quy định bắt buộc phải làm trước 30/6/2027 Nổi bật

Tất cả người dân có ô tô, xe máy trên cả nước chú ý thông tin về quy định bị bãi bỏ từ 15/12

Tất cả người dân có ô tô, xe máy trên cả nước chú ý thông tin về quy định bị bãi bỏ từ 15/12 Nổi bật

Nữ tài xế mang thai vi phạm nồng độ cồn, nói 'buồn nên uống bia'

Nữ tài xế mang thai vi phạm nồng độ cồn, nói 'buồn nên uống bia'

06:54 , 06/11/2026
Trường THCS Kim Liên thông báo trong đêm việc 3.000 học sinh nghỉ học sau vụ cháy

Trường THCS Kim Liên thông báo trong đêm việc 3.000 học sinh nghỉ học sau vụ cháy

06:41 , 06/11/2026
Lời khuyên cho 3 con giáp nhiều cơ hội kiếm tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng bậc nhất tháng 10 âm

Lời khuyên cho 3 con giáp nhiều cơ hội kiếm tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng bậc nhất tháng 10 âm

06:24 , 06/11/2026
Top 4 con giáp có cơ hội đổi vận trong 2 năm tới: Tài lộc khởi sắc, nhà cửa thêm vững vàng

Top 4 con giáp có cơ hội đổi vận trong 2 năm tới: Tài lộc khởi sắc, nhà cửa thêm vững vàng

21:34 , 05/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên