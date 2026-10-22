Tất cả người dân lắp camera tại nơi công cộng chú ý mức phạt 20 triệu đồng vừa được áp dụng

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, hiện nay, camera giám sát ngày càng được sử dụng phổ biến tại cơ quan, doanh nghiệp, cửa hàng, trường học, bệnh viện, khu dân cư và nhiều địa điểm công cộng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản và phòng ngừa vi phạm.

Tuy nhiên, hình ảnh, âm thanh thu được từ camera có thể chứa dữ liệu cá nhân. Vì vậy, việc lắp đặt camera không chỉ đặt ra yêu cầu về kỹ thuật mà còn phải tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Một số quy định cần lưu ý khi sử dụng camera tại nơi công cộng

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 330 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/8/2026.

Ảnh được tạo bởi AI.

Do đó, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh lắp đặt camera cần rà soát vị trí đặt biển báo, nội dung thông báo và khả năng nhận biết của người dân, khách hàng khi đi vào khu vực được giám sát.

Thông báo cần được đặt ở vị trí dễ quan sát, không nên thực hiện mang tính hình thức hoặc đặt ở nơi khó nhận biết.

Người lắp camera không có quyền khai thác dữ liệu hình ảnh cho mọi mục đích

Một vấn đề cần đặc biệt lưu ý là quyền lắp đặt, sử dụng camera không đồng nghĩa với quyền khai thác dữ liệu hình ảnh cho mọi mục đích.

Theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân được ghi âm, ghi hình và xử lý dữ liệu cá nhân thu được từ hoạt động ghi âm, ghi hình tại nơi công cộng, hoạt động công cộng mà không cần có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân trong một số trường hợp nhất định.

Tuy nhiên, dữ liệu thu được vẫn phải được sử dụng đúng mục đích, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể dữ liệu và chỉ lưu trữ trong thời gian cần thiết theo quy định.

Ảnh được tạo bởi AI.

Do đó, việc trích xuất, sao chép, chia sẻ hoặc sử dụng hình ảnh từ camera phải được kiểm soát chặt chẽ và có căn cứ phù hợp.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý đến việc quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu thu được từ hệ thống camera; không để xảy ra tình trạng cá nhân có thẩm quyền truy cập tự ý sao chép, trích xuất, lưu giữ dữ liệu trên thiết bị cá nhân hoặc cung cấp, chia sẻ cho tổ chức, cá nhân khác khi chưa xác định rõ căn cứ, mục đích và trách nhiệm liên quan; sử dụng hình ảnh, âm thanh thu được từ camera để đăng tải trên mạng xã hội, phục vụ hoạt động quảng cáo, thương mại hoặc các mục đích khác không phù hợp với mục đích thu thập; triển khai các chức năng nhận diện khuôn mặt, phân tích hành vi, xây dựng hồ sơ khách hàng khi chưa đánh giá đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đồng thời, cần xác định cụ thể mục đích, phạm vi và thời hạn lưu trữ dữ liệu camera; không duy trì việc lưu trữ dữ liệu trong thời gian dài mà không có nhu cầu hoặc căn cứ phù hợp, đồng thời thực hiện xóa, hủy dữ liệu khi hết thời hạn lưu trữ hoặc khi không còn cần thiết theo quy định của pháp luật.