Từ ngày 30/11/2026, quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, hành vi kinh doanh xổ số không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định có thể bị phạt tới 200 triệu đồng đối với tổ chức. Ngoài ra, nhiều hành vi liên quan đến việc quản lý, sử dụng giấy chứng nhận cũng bị xử phạt hàng trăm triệu đồng.

Từ 30/11, kinh doanh xổ số không phép có thể bị phạt tới 200 triệu đồng

Theo thông tin từ Báo Điện tử Chính phủ, ngày 14/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 389/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số. Văn bản chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 30/11/2026.

Nghị định quy định cụ thể các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt trong hoạt động kinh doanh xổ số. Trong đó, nhiều quy định liên quan trực tiếp đến việc cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số.

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Đáng chú ý, theo khoản 3 Điều 7 Nghị định 389/2026/NĐ-CP, hành vi kinh doanh xổ số không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, sẽ bị phạt tiền từ 160 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với tổ chức.

Theo khoản 4 Điều 3 của nghị định, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức khi thực hiện cùng hành vi vi phạm.

Như vậy, đối với hành vi kinh doanh xổ số không phép thuộc trường hợp nêu trên, cá nhân có thể bị phạt từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng, trong khi tổ chức có thể bị phạt tới 200 triệu đồng.

Ngoài tiền phạt, khoản 4 Điều 7 còn quy định buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm. Điều này đồng nghĩa tổ chức, cá nhân kinh doanh xổ số không phép không chỉ đối diện khoản tiền phạt mà còn phải nộp lại khoản lợi bất hợp pháp có được từ hoạt động vi phạm.

Đặc biệt, Điều 5 của nghị định quy định việc chuyển hồ sơ đến cơ quan tiến hành tố tụng hình sự nếu phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm, theo quy định pháp luật.

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Nhiều hành vi liên quan đến giấy phép cũng bị phạt hàng trăm triệu đồng

Không chỉ xử phạt hành vi kinh doanh xổ số khi chưa được cấp giấy chứng nhận, Nghị định 389/2026/NĐ-CP còn quy định chế tài đối với việc quản lý và sử dụng giấy chứng nhận không đúng quy định.

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 7, tổ chức có hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số, nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, sẽ bị phạt từ 80 triệu đồng đến 120 triệu đồng.

Ngoài tiền phạt, tổ chức vi phạm còn bị buộc nộp lại giấy chứng nhận đã bị tẩy xóa hoặc sửa chữa làm sai lệch nội dung cho cơ quan đã cấp.

Tiếp đó, khoản 2 Điều 7 quy định phạt tiền từ 120 triệu đồng đến 160 triệu đồng đối với hành vi cho mượn, cho thuê hoặc chuyển nhượng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số.

Như vậy, giấy chứng nhận không phải loại giấy tờ mà đơn vị được cấp có thể tùy ý cho tổ chức khác mượn, thuê hoặc chuyển nhượng để tiến hành hoạt động kinh doanh.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 7, các hành vi nêu trên còn có thể bị áp dụng biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ vi phạm.

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Có thể thấy, ba nhóm hành vi liên quan đến giấy chứng nhận gồm tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung; cho mượn, cho thuê hoặc chuyển nhượng; và kinh doanh xổ số không có giấy chứng nhận đều có chế tài cụ thể, với mức phạt đối với tổ chức từ 80 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Đây cũng là những nội dung các doanh nghiệp kinh doanh xổ số cần đặc biệt quan tâm khi nghị định mới chính thức có hiệu lực.

Người bán vé số dạo, đại lý xổ số có cần lưu ý gì?

Một vấn đề đáng chú ý là không phải tất cả người tham gia hoạt động phân phối, mua bán vé xổ số đều thuộc diện áp dụng mức phạt 200 triệu đồng nêu trên. Theo Nghị định số 30/2007/NĐ-CP về kinh doanh xổ số, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 78/2012/NĐ-CP, kinh doanh xổ số là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Pháp luật quy định chỉ doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số mới được phép tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số.

Trong khi đó, đại lý xổ số là chủ thể tham gia phân phối vé theo các điều kiện và quy định riêng. Người bán vé số dạo trong mạng lưới phân phối hợp pháp cũng không đồng nghĩa với đơn vị trực tiếp tổ chức kinh doanh xổ số.

Để tránh vi phạm, các đơn vị có nhu cầu tổ chức kinh doanh xổ số cần tìm hiểu đầy đủ điều kiện pháp lý, chỉ tiến hành hoạt động khi đáp ứng yêu cầu và được cấp phép theo quy định. Đồng thời, không tự ý sửa chữa, cho mượn, cho thuê hoặc chuyển nhượng giấy chứng nhận đã được cấp.

Đối với những người muốn tham gia làm đại lý xổ số, cần tìm hiểu các điều kiện hoạt động, việc ký kết hợp đồng đại lý và trách nhiệm đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số. Không tự ý tổ chức phát hành, nhận dự thưởng hoặc trả thưởng ngoài phạm vi hoạt động hợp pháp.

Còn với người mua vé xổ số, nên lựa chọn vé được phát hành, phân phối hợp pháp và thận trọng với những hình thức dự thưởng không rõ đơn vị tổ chức để hạn chế rủi ro.